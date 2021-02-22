https://ria.ru/20210222/mironov-1598576183.html
Миронов возглавил партию "Справедливая Россия — За правду"
Миронов возглавил партию "Справедливая Россия — За правду"
Сергей Миронов избран председателем партии "Справедливая Россия — За правду", решение было принято в ходе съезда "Справедливой России" в понедельник. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T16:14
2021-02-22T16:14
2021-02-22T18:52
справедливая россия
захар прилепин
геннадий семигин
патриоты россии
сергей миронов
политика
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Сергей Миронов избран председателем партии "Справедливая Россия — За правду", решение было принято в ходе съезда "Справедливой России" в понедельник.За кандидатуру Миронова 200 делегатов съезда проголосовали единогласно. Миронов отметил, что его немного "смутили" результаты голосования, и поблагодарил делегатов за доверие.Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" проводят в понедельник политические съезды по вопросу об объединении, после чего на общем съезде объявят о создании новой левопатриотической партии "Справедливая Россия — За правду".Председатель партии избирается тайным голосованием сроком на 2,5 года.Также в ходе съезда избраны сопредседатели новой партии. Ими стали лидеры партий "За правду" и "Патриоты России" Захар Прилепин и Геннадий Семигин.Кроме того, в ходе съезда были избраны президиум партии, а также члены центрального совета партии "Справедливая Россия — За правду". "Предлагаю установить численность центрального совета партии в количестве 130 человек и избрать их сроком на 2,5 года открытым голосованием", — отметил в ходе съезда партии Миронов.Миронов также уточнил, что, согласно уставу, председатель партии, его сопредседатели, члены президиума партии "входят в состав ЦС партии по должности".
https://ria.ru/20210123/partii-1594273129.html
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справедливая россия, захар прилепин, геннадий семигин, патриоты россии, сергей миронов, политика
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Сергей Миронов
избран председателем партии "Справедливая Россия — За правду", решение было принято в ходе съезда "Справедливой России
" в понедельник.
За кандидатуру Миронова 200 делегатов съезда проголосовали единогласно. Миронов отметил, что его немного "смутили" результаты голосования, и поблагодарил делегатов за доверие.
Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России
" проводят в понедельник политические съезды по вопросу об объединении, после чего на общем съезде объявят о создании новой левопатриотической партии "Справедливая Россия — За правду".
Председатель партии избирается тайным голосованием сроком на 2,5 года.
Также в ходе съезда избраны сопредседатели новой партии. Ими стали лидеры партий "За правду" и "Патриоты России" Захар Прилепин
и Геннадий Семигин
.
Кроме того, в ходе съезда были избраны президиум партии, а также члены центрального совета партии "Справедливая Россия — За правду". "Предлагаю установить численность центрального совета партии в количестве 130 человек и избрать их сроком на 2,5 года открытым голосованием", — отметил в ходе съезда партии Миронов.
Миронов также уточнил, что, согласно уставу, председатель партии, его сопредседатели, члены президиума партии "входят в состав ЦС партии по должности".