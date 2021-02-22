https://ria.ru/20210222/mironov-1598576183.html

Миронов возглавил партию "Справедливая Россия — За правду"

Миронов возглавил партию "Справедливая Россия — За правду"

Сергей Миронов избран председателем партии "Справедливая Россия — За правду", решение было принято в ходе съезда "Справедливой России" в понедельник. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T16:14

2021-02-22T16:14

2021-02-22T18:52

справедливая россия

захар прилепин

геннадий семигин

патриоты россии

сергей миронов

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598593431_0:0:2935:1650_1920x0_80_0_0_22f0f48808804d017f035dd75c390da1.jpg

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Сергей Миронов избран председателем партии "Справедливая Россия — За правду", решение было принято в ходе съезда "Справедливой России" в понедельник.За кандидатуру Миронова 200 делегатов съезда проголосовали единогласно. Миронов отметил, что его немного "смутили" результаты голосования, и поблагодарил делегатов за доверие.Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" проводят в понедельник политические съезды по вопросу об объединении, после чего на общем съезде объявят о создании новой левопатриотической партии "Справедливая Россия — За правду".Председатель партии избирается тайным голосованием сроком на 2,5 года.Также в ходе съезда избраны сопредседатели новой партии. Ими стали лидеры партий "За правду" и "Патриоты России" Захар Прилепин и Геннадий Семигин.Кроме того, в ходе съезда были избраны президиум партии, а также члены центрального совета партии "Справедливая Россия — За правду". "Предлагаю установить численность центрального совета партии в количестве 130 человек и избрать их сроком на 2,5 года открытым голосованием", — отметил в ходе съезда партии Миронов.Миронов также уточнил, что, согласно уставу, председатель партии, его сопредседатели, члены президиума партии "входят в состав ЦС партии по должности".

https://ria.ru/20210123/partii-1594273129.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справедливая россия, захар прилепин, геннадий семигин, патриоты россии, сергей миронов, политика