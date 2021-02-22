https://ria.ru/20210222/maas-1598544004.html

Маас призвал Брюссель сохранить диалог с Москвой

Маас призвал Брюссель сохранить диалог с Москвой

Отношения с Россией достигли "низшей точки", но Москва и Берлин должны сохранить диалог, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас перед началом саммита министров... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T11:30

2021-02-22T11:30

2021-02-22T13:58

россия

хайко маас

алексей навальный

мид германии

евросоюз

германия

в мире

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БЕРЛИН, 22 фев — РИА Новости. Отношения с Россией достигли "низшей точки", но Москва и Берлин должны сохранить диалог, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас перед началом саммита министров иностранных дел стран Евросоюза.Дипломат поддержал подготовку санкций против отдельных россиян из-за приговора блогеру Алексею Навальному. Министры обсудят этот вопрос на встрече.Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что смысл заявлений министра исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС.Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, в свою очередь, призвал Брюссель "не рубить сук, на котором сидит сам" и выступил за "соразмерную реакцию" на ситуацию с приговором Навальному. Ожидается, что на саммите дипломаты попросят Европейскую службу внешних связей (EEAS) представить список лиц и организаций, которым планируют запретить въезд и заморозить активы.Симоновский суд Москвы ранее постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. В субботу Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около двух с половиной лет.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210218/sanktsii-1598075132.html

https://ria.ru/20210222/krym-1598530591.html

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россия, хайко маас, алексей навальный, мид германии, евросоюз, германия, в мире