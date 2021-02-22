Маас призвал Брюссель сохранить диалог с Москвой
11:30 22.02.2021 (обновлено: 13:58 22.02.2021)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
БЕРЛИН, 22 фев — РИА Новости. Отношения с Россией достигли "низшей точки", но Москва и Берлин должны сохранить диалог, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас перед началом саммита министров иностранных дел стран Евросоюза.
Дипломат поддержал подготовку санкций против отдельных россиян из-за приговора блогеру Алексею Навальному. Министры обсудят этот вопрос на встрече.
"В то же время мы должны искать пути, как оставаться в диалоге с Россией. Она необходима нам для урегулирования многих международных конфликтов. Поэтому это будет также предметом обсуждения — как можно сохранять конструктивный диалог, даже когда отношения между ЕС и Россией очевидно оказались в низшей точке", — подчеркнул Маас.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что смысл заявлений министра исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС.
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, в свою очередь, призвал Брюссель "не рубить сук, на котором сидит сам" и выступил за "соразмерную реакцию" на ситуацию с приговором Навальному.
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Ожидается, что на саммите дипломаты попросят Европейскую службу внешних связей (EEAS) представить список лиц и организаций, которым планируют запретить въезд и заморозить активы.
Симоновский суд Москвы ранее постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. В субботу Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около двух с половиной лет.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.