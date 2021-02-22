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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210222/letalnost-1598541125.html
В России за сутки умерли 337 человек с коронавирусом
В России за сутки умерли 337 человек с коронавирусом
За сутки в РФ подтверждены 337 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 83 630, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T11:02
2021-02-22T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 337 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 83 630, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 337 смертей ... За весь период по России умерло 83 630 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге умерли 47 человек, в Москве — 41, в Подмосковье — 28.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье)

В России за сутки умерли 337 человек с коронавирусом

11:02 22.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинские работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 337 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 83 630, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 337 смертей ... За весь период по России умерло 83 630 человек", - говорится в сообщении.
Масочный режим в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
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Раскрыта польза очков во время пандемии коронавируса
В частности, в Санкт-Петербурге умерли 47 человек, в Москве — 41, в Подмосковье — 28.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
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