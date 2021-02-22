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В России за сутки умерли 337 человек с коронавирусом
В России за сутки умерли 337 человек с коронавирусом
За сутки в РФ подтверждены 337 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 83 630, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T11:02
2021-02-22T11:02
2021-02-22T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 337 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 83 630, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 337 смертей ... За весь период по России умерло 83 630 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге умерли 47 человек, в Москве — 41, в Подмосковье — 28.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье)