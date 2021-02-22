https://ria.ru/20210222/letalnost-1598541125.html

В России за сутки умерли 337 человек с коронавирусом

В России за сутки умерли 337 человек с коронавирусом

За сутки в РФ подтверждены 337 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 83 630, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T11:02

2021-02-22T11:02

2021-02-22T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 337 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 83 630, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 337 смертей ... За весь период по России умерло 83 630 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге умерли 47 человек, в Москве — 41, в Подмосковье — 28.

https://ria.ru/20210222/ochki-1598526022.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье)