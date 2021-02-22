https://ria.ru/20210222/latviya-1598563926.html

Депутат призвал сейм Латвии перестать решать проблемы России и Белоруссии

Депутат призвал сейм Латвии перестать решать проблемы России и Белоруссии

Латвии надо занимать более нейтральную позицию по отношению к проблемам других стран, в том числе России и Белоруссии, и больше заниматься решением своих... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T14:53

2021-02-22T14:53

2021-02-22T14:53

россия

жозеп боррель

ив роше

алексей навальный

евросоюз

москва

латвия

белоруссия

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РИГА, 22 фев – РИА Новости. Латвии надо занимать более нейтральную позицию по отношению к проблемам других стран, в том числе России и Белоруссии, и больше заниматься решением своих внутренних вопросов, заявил журналистам в понедельник независимый депутат сейма и экс-кандидат в премьер-министры страны Алдис Гобземс.Комиссия сейма Латвии по делам Европы ранее утвердила позицию республики, предусматривающую поддержку введения новых санкций ЕС в отношении России, в особенности против тех, кто причастен к преследованию Алексея Навального и других активистов, заявила журналистам глава комиссии Андра Терауда.По словам Гобземса, Россия и Белоруссия должны решать свои внутриполитические проблемы самостоятельно, как и Латвия."Моя принципиальная позиция заключается в том, что нам надо решать свои внутренние вопросы, а народу России и народу Белоруссии самим решать свои. Ничего не изменится, если парламент примет новое решение по РФ и так далее. Я считаю, что нам как маленькой стране надо быть более нейтральной. Я скажу цинично. Я просто хочу жить в богатой Латвии, где люди могут зарабатывать и хорошо жить. Я не хочу жить в Латвии, где мы решаем проблемы других стран. Мы в любом случае не можем их решить. Даже, если бы и хотели. Я с очень многим происходящим в других странах не согласен, но я вижу, что проблемы, которые есть у нас на месте, они большие и мы не можем ждать и не решать эти вопросы. Нам надо решать свои внутренние вопросы", – сказал Гобземс.Европейский союз готовится в марте ввести новые санкции против российских властей из-за судебного процесса, в результате которого Алексею Навальному условный срок наказания был заменен на реальный. ЕС может заморозить банковские счета ряда физических лиц, а также запретить им въезд на территорию Евросоюза.По возвращении из Москвы глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал в своем блоге, что страны ЕС рассмотрят вопрос о расширении санкций против России в связи с ситуацией с правами человека. Этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем 22 февраля совете министров иностранных дел Евросоюза. При этом Боррель указал, что ограничительные меры могут быть приняты в рамках нового режима глобальных санкций Евросоюза за нарушение прав человека, который был утвержден в конце прошлого года и еще ни разу не применялся.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отмечая, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявляли, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. В субботу Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около 2,5 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210218/estoniya-1597990009.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/belaes-1597757257.html

https://ria.ru/20210210/diskriminatsiya-1596783708.html

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россия, жозеп боррель, ив роше, алексей навальный, евросоюз, москва, латвия, белоруссия