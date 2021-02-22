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Суд засекретил расследование экологической катастрофы у берегов Израиля
Суд засекретил расследование экологической катастрофы у берегов Израиля
Суд в Хайфе наложил запрет на публикацию данных расследования экологической катастрофы на средиземноморском побережье Израиля, из-за которой более 160... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T15:17
2021-02-22T15:17
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 фев - РИА Новости. Суд в Хайфе наложил запрет на публикацию данных расследования экологической катастрофы на средиземноморском побережье Израиля, из-за которой более 160 километров пляжей оказались загрязнены нефтепродуктами, сообщил 13 канал израильского телевидения."Министерство охраны окружающей среды объявило о решении судьи магистратского суда Хайфы, запрещающем публикацию любых деталей расследования, начатого после загрязнения десятков километров береговой линии. Запрет действителен в течение семи дней", - говорится в сообщении телеканала.Приказ запрещает публикацию любых деталей расследования и любой информации, которая может помочь идентифицировать подозреваемых, включая названия, порт отбытия и порт назначения морских судов, которые могут быть ответственны за разлив нефтепродуктов, сообщает телеканал.Расследование проводится национальным отделом защиты морской среды Министерства экологии.Ранее израильские СМИ сообщили, что несколько волонтёров, принимавших участие в очистке пляжей от нефтепродуктов, которыми после шторма оказалось загрязнено около 160 километров израильского побережья, были госпитализированы с признаками отравления токсическими веществами.После шторма, бушевавшего у берегов Израиля с середины недели, около 160 километров побережья - от северной точки Рош-Ханикра до города Ашкелона - оказались загрязнены нефтепродуктами, напоминающими мазут. Причина экологической катастрофы пока неизвестна, специалисты предполагают, что из-за сильных волн в море могло перевернуться нефтеналивное судно. Масляные пятна также обнаружены в море в 200-500 метрах от берега в районе Хайфы. Экологическая катастрофа привела к гибели морских животных, одним из жертв стал молодой кит, 10-метровое тело которого выбросило на берег в районе кибуца Ницаним между Ашдодом и Ашкелоном.Купание и сёрфинг на израильских пляжах запрещены до дальнейшего уведомления.
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израиль, в мире

Суд засекретил расследование экологической катастрофы у берегов Израиля

15:17 22.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрогулочная яхта в бухте Эйлата
Прогулочная яхта в бухте Эйлата - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 фев - РИА Новости. Суд в Хайфе наложил запрет на публикацию данных расследования экологической катастрофы на средиземноморском побережье Израиля, из-за которой более 160 километров пляжей оказались загрязнены нефтепродуктами, сообщил 13 канал израильского телевидения.
"Министерство охраны окружающей среды объявило о решении судьи магистратского суда Хайфы, запрещающем публикацию любых деталей расследования, начатого после загрязнения десятков километров береговой линии. Запрет действителен в течение семи дней", - говорится в сообщении телеканала.
Приказ запрещает публикацию любых деталей расследования и любой информации, которая может помочь идентифицировать подозреваемых, включая названия, порт отбытия и порт назначения морских судов, которые могут быть ответственны за разлив нефтепродуктов, сообщает телеканал.
Расследование проводится национальным отделом защиты морской среды Министерства экологии.
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Ранее израильские СМИ сообщили, что несколько волонтёров, принимавших участие в очистке пляжей от нефтепродуктов, которыми после шторма оказалось загрязнено около 160 километров израильского побережья, были госпитализированы с признаками отравления токсическими веществами.
После шторма, бушевавшего у берегов Израиля с середины недели, около 160 километров побережья - от северной точки Рош-Ханикра до города Ашкелона - оказались загрязнены нефтепродуктами, напоминающими мазут. Причина экологической катастрофы пока неизвестна, специалисты предполагают, что из-за сильных волн в море могло перевернуться нефтеналивное судно. Масляные пятна также обнаружены в море в 200-500 метрах от берега в районе Хайфы. Экологическая катастрофа привела к гибели морских животных, одним из жертв стал молодой кит, 10-метровое тело которого выбросило на берег в районе кибуца Ницаним между Ашдодом и Ашкелоном.
Купание и сёрфинг на израильских пляжах запрещены до дальнейшего уведомления.
 
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