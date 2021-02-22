https://ria.ru/20210222/izrail-1598567738.html
Суд засекретил расследование экологической катастрофы у берегов Израиля
Суд засекретил расследование экологической катастрофы у берегов Израиля
Суд в Хайфе наложил запрет на публикацию данных расследования экологической катастрофы на средиземноморском побережье Израиля, из-за которой более 160... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T15:17
2021-02-22T15:17
2021-02-22T15:17
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 фев - РИА Новости. Суд в Хайфе наложил запрет на публикацию данных расследования экологической катастрофы на средиземноморском побережье Израиля, из-за которой более 160 километров пляжей оказались загрязнены нефтепродуктами, сообщил 13 канал израильского телевидения."Министерство охраны окружающей среды объявило о решении судьи магистратского суда Хайфы, запрещающем публикацию любых деталей расследования, начатого после загрязнения десятков километров береговой линии. Запрет действителен в течение семи дней", - говорится в сообщении телеканала.Приказ запрещает публикацию любых деталей расследования и любой информации, которая может помочь идентифицировать подозреваемых, включая названия, порт отбытия и порт назначения морских судов, которые могут быть ответственны за разлив нефтепродуктов, сообщает телеканал.Расследование проводится национальным отделом защиты морской среды Министерства экологии.Ранее израильские СМИ сообщили, что несколько волонтёров, принимавших участие в очистке пляжей от нефтепродуктов, которыми после шторма оказалось загрязнено около 160 километров израильского побережья, были госпитализированы с признаками отравления токсическими веществами.После шторма, бушевавшего у берегов Израиля с середины недели, около 160 километров побережья - от северной точки Рош-Ханикра до города Ашкелона - оказались загрязнены нефтепродуктами, напоминающими мазут. Причина экологической катастрофы пока неизвестна, специалисты предполагают, что из-за сильных волн в море могло перевернуться нефтеналивное судно. Масляные пятна также обнаружены в море в 200-500 метрах от берега в районе Хайфы. Экологическая катастрофа привела к гибели морских животных, одним из жертв стал молодой кит, 10-метровое тело которого выбросило на берег в районе кибуца Ницаним между Ашдодом и Ашкелоном.Купание и сёрфинг на израильских пляжах запрещены до дальнейшего уведомления.
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израиль, в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 фев - РИА Новости.
Суд в Хайфе
наложил запрет на публикацию данных расследования экологической катастрофы на средиземноморском побережье Израиля
, из-за которой более 160 километров пляжей оказались загрязнены нефтепродуктами, сообщил 13 канал израильского телевидения.
"Министерство охраны окружающей среды объявило о решении судьи магистратского суда Хайфы, запрещающем публикацию любых деталей расследования, начатого после загрязнения десятков километров береговой линии. Запрет действителен в течение семи дней", - говорится в сообщении телеканала.
Приказ запрещает публикацию любых деталей расследования и любой информации, которая может помочь идентифицировать подозреваемых, включая названия, порт отбытия и порт назначения морских судов, которые могут быть ответственны за разлив нефтепродуктов, сообщает телеканал.
Расследование проводится национальным отделом защиты морской среды Министерства экологии.
Ранее израильские СМИ сообщили, что несколько волонтёров, принимавших участие в очистке пляжей от нефтепродуктов, которыми после шторма оказалось загрязнено около 160 километров израильского побережья, были госпитализированы с признаками отравления токсическими веществами.
После шторма, бушевавшего у берегов Израиля с середины недели, около 160 километров побережья - от северной точки Рош-Ханикра до города Ашкелона - оказались загрязнены нефтепродуктами, напоминающими мазут. Причина экологической катастрофы пока неизвестна, специалисты предполагают, что из-за сильных волн в море могло перевернуться нефтеналивное судно. Масляные пятна также обнаружены в море в 200-500 метрах от берега в районе Хайфы. Экологическая катастрофа привела к гибели морских животных, одним из жертв стал молодой кит, 10-метровое тело которого выбросило на берег в районе кибуца Ницаним между Ашдодом и Ашкелоном.
Купание и сёрфинг на израильских пляжах запрещены до дальнейшего уведомления.