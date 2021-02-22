https://ria.ru/20210222/iran-1598544256.html
В Иране сообщили о договоренности по мониторингу со стороны МАГАТЭ
В Иране сообщили о договоренности по мониторингу со стороны МАГАТЭ
МАГАТЭ будет осуществлять необходимый мониторинг в Иране, заявил в понедельник официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T11:31
2021-02-22T11:31
2021-02-22T11:31
рафаэль гросси
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ТЕГЕРАН, 22 фев – РИА Новости. МАГАТЭ будет осуществлять необходимый мониторинг в Иране, заявил в понедельник официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде."Определенный необходимый мониторинг, который МАГАТЭ запросила, будет осуществляться в рамках обязательств по соглашению о гарантиях", - сказал Хатибзаде в ходе брифинга, назвав результат визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси значительным достижением дипломатии.Он также подчеркнул, что достигнутая договоренность не противоречит постановлению парламента, обязывающему власти приостановить выполнение дополнительного протокола о расширенных проверках к соглашению с МАГАТЭ. Инспекции МАГАТЭ будут ограничены с 23 февраля, подчеркнул дипломатПо итогам визита в Тегеран Гросси сообщил, что с Ираном удалось достичь "хорошего результата" и "временного технического понимания", в соответствии с которым МАГАТЭ продолжит необходимую верификационную деятельность и мониторинг в Иране. Согласно совместному заявлению, она будет продолжаться до трех месяцев и не будет противоречить закону.Организация атомной энергии Ирана, в свою очередь, разъяснило, что Тегеран дал три месяца на снятие санкций, чтобы доступ МАГАТЭ к информации на определенных ядерных объектах был восстановлен: список объектов носит конфиденциальный характер, у МАГАТЭ не будет доступа ни к ним, ни к записям с камер на объектах.Иран будет хранить информацию у себя в течение трех месяцев, не передавая их МАГАТЭ. Если санкции сняты не будут, записи будут стерты. При этом до визита Гросси в Иран сообщалось о том, что камеры могут быть демонтированы.
https://ria.ru/20210221/iran-1598479101.html
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рафаэль гросси, магатэ, тегеран (город), иран, в мире
ТЕГЕРАН, 22 фев – РИА Новости. МАГАТЭ
будет осуществлять необходимый мониторинг в Иране
, заявил в понедельник официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде.
"Определенный необходимый мониторинг, который МАГАТЭ запросила, будет осуществляться в рамках обязательств по соглашению о гарантиях", - сказал Хатибзаде в ходе брифинга, назвав результат визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси
значительным достижением дипломатии.
Он также подчеркнул, что достигнутая договоренность не противоречит постановлению парламента, обязывающему власти приостановить выполнение дополнительного протокола о расширенных проверках к соглашению с МАГАТЭ. Инспекции МАГАТЭ будут ограничены с 23 февраля, подчеркнул дипломат
По итогам визита в Тегеран
Гросси сообщил, что с Ираном удалось достичь "хорошего результата" и "временного технического понимания", в соответствии с которым МАГАТЭ продолжит необходимую верификационную деятельность и мониторинг в Иране. Согласно совместному заявлению, она будет продолжаться до трех месяцев и не будет противоречить закону.
Организация атомной энергии Ирана, в свою очередь, разъяснило, что Тегеран дал три месяца на снятие санкций, чтобы доступ МАГАТЭ к информации на определенных ядерных объектах был восстановлен: список объектов носит конфиденциальный характер, у МАГАТЭ не будет доступа ни к ним, ни к записям с камер на объектах.
Иран будет хранить информацию у себя в течение трех месяцев, не передавая их МАГАТЭ. Если санкции сняты не будут, записи будут стерты. При этом до визита Гросси в Иран сообщалось о том, что камеры могут быть демонтированы.