https://ria.ru/20210222/iran-1598544256.html

В Иране сообщили о договоренности по мониторингу со стороны МАГАТЭ

В Иране сообщили о договоренности по мониторингу со стороны МАГАТЭ

МАГАТЭ будет осуществлять необходимый мониторинг в Иране, заявил в понедельник официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T11:31

2021-02-22T11:31

2021-02-22T11:31

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ТЕГЕРАН, 22 фев – РИА Новости. МАГАТЭ будет осуществлять необходимый мониторинг в Иране, заявил в понедельник официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде."Определенный необходимый мониторинг, который МАГАТЭ запросила, будет осуществляться в рамках обязательств по соглашению о гарантиях", - сказал Хатибзаде в ходе брифинга, назвав результат визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси значительным достижением дипломатии.Он также подчеркнул, что достигнутая договоренность не противоречит постановлению парламента, обязывающему власти приостановить выполнение дополнительного протокола о расширенных проверках к соглашению с МАГАТЭ. Инспекции МАГАТЭ будут ограничены с 23 февраля, подчеркнул дипломатПо итогам визита в Тегеран Гросси сообщил, что с Ираном удалось достичь "хорошего результата" и "временного технического понимания", в соответствии с которым МАГАТЭ продолжит необходимую верификационную деятельность и мониторинг в Иране. Согласно совместному заявлению, она будет продолжаться до трех месяцев и не будет противоречить закону.Организация атомной энергии Ирана, в свою очередь, разъяснило, что Тегеран дал три месяца на снятие санкций, чтобы доступ МАГАТЭ к информации на определенных ядерных объектах был восстановлен: список объектов носит конфиденциальный характер, у МАГАТЭ не будет доступа ни к ним, ни к записям с камер на объектах.Иран будет хранить информацию у себя в течение трех месяцев, не передавая их МАГАТЭ. Если санкции сняты не будут, записи будут стерты. При этом до визита Гросси в Иран сообщалось о том, что камеры могут быть демонтированы.

https://ria.ru/20210221/iran-1598479101.html

https://ria.ru/20210206/iran-1596269340.html

тегеран (город)

иран

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рафаэль гросси, магатэ, тегеран (город), иран, в мире