https://ria.ru/20210222/evrosoyuz-1598615585.html

Боррель считает, что его визит в Москву сплотил страны ЕС

Боррель считает, что его визит в Москву сплотил страны ЕС

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что итоги его визита в Москву способствовали сплочению... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T22:47

2021-02-22T22:47

2021-02-22T22:47

россия

жозеп боррель

алексей навальный

брюссель

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что итоги его визита в Москву способствовали сплочению государств-членов и привели к единогласному одобрению расширения санкций против РФ по ситуации с арестом Алексея Навального."Реакция России действительно способствовала единству государств-членов. Возможно без того, что произошло в Москве, не было бы единогласного решения по санкциям в связи с делом Навального. Поведение РФ показало всем европейцам: и тем, кто сомневался, и тем, кто были ранее убеждены, - что сегодня в отношениях с Россией мы находимся в состоянии конфронтации, потому что Россия этого хочет. Нужно было использовать средства, чтобы показать, что мы не только осуждаем на словах (как я сделал это в России), но и принимаем меры, доступные нам. В том числе, впервые используем разработанный нами санкционный режим по нарушениям прав человека", - сказал Боррель, отвечая на вопрос о том, насколько итоги его визита в Москву повлияли на согласие всех европейских министров запустить процедуру санкций против РФ.Боррель добавил, что "впервые это (расширение санкций) происходит по предложению верховного представителя (ЕС по внешней политике)".Заседание глав МИД ЕС прошло спустя чуть более двух недель после нашумевшего визита в Москву 4-6 февраля верховного представителя по внешней политике и политике безопасности Евросоюза Жозепа Борреля. По его итогам Боррель анонсировал возможные санкции против РФ за арест Навального. Позже официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано сообщил РИА Новости, что процесс подготовки новых санкций идет, он носит конфиденциальный характер. В ЕС также отмечали, что в этой ситуации могут задействовать новый глобальный режим санкций Евросоюза за грубые нарушения прав человека.Ранее в МИД РФ предостерегли Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметили, что на них последует соразмерный ответ.

https://ria.ru/20210222/reaktsiya-1598606740.html

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россия, жозеп боррель, алексей навальный, брюссель, евросоюз, в мире