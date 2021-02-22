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ЕСПЧ получил письмо Минюста с запросом о пересмотре решения по Навальному
ЕСПЧ получил письмо Минюста с запросом о пересмотре решения по Навальному
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил письмо Минюста РФ, запросившего о пересмотре принятого в Страсбурге решения по Алексею Навальному, сообщили... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T13:08
2021-02-22T13:10
алексей навальный
министерство юстиции рф (минюст россии)
европейский суд по правам человека
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил письмо Минюста РФ, запросившего о пересмотре принятого в Страсбурге решения по Алексею Навальному, сообщили РИА Новости в пресс службе суда.В субботу министерство запросило ЕСПЧ о пересмотре принятого судом решения по Навальному. В соответствующем заявлении подчеркивается, что жалоба адвокатов Навального, в рамках которой судом запрашивались обеспечительные меры, неприемлема.Страсбургский суд 16 февраля обнародовал решение, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно". В Москве решение ЕСПЧ назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд, соответствующие заявления прозвучали в Госдуме и МИД РФ. Согласно принятым поправкам к Конституции РФ, международные обязательства Россия исполняет лишь в том случае, если они не противоречат российскому законодательству.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. В субботу Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около 2,5 лет.До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
https://ria.ru/20210222/artemenko-1598488401.html
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алексей навальный, министерство юстиции рф (минюст россии), европейский суд по правам человека

ЕСПЧ получил письмо Минюста с запросом о пересмотре решения по Навальному

13:08 22.02.2021 (обновлено: 13:10 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил письмо Минюста РФ, запросившего о пересмотре принятого в Страсбурге решения по Алексею Навальному, сообщили РИА Новости в пресс службе суда.
В субботу министерство запросило ЕСПЧ о пересмотре принятого судом решения по Навальному. В соответствующем заявлении подчеркивается, что жалоба адвокатов Навального, в рамках которой судом запрашивались обеспечительные меры, неприемлема.
“Мы действительно получили письмо от правительства по поводу этого заявления”, - сказали в страсбургском суде. В пресс-службе не ответили на вопрос о том, намерен ли ЕСПЧ пересмотреть принятое решение.
Страсбургский суд 16 февраля обнародовал решение, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно". В Москве решение ЕСПЧ назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд, соответствующие заявления прозвучали в Госдуме и МИД РФ. Согласно принятым поправкам к Конституции РФ, международные обязательства Россия исполняет лишь в том случае, если они не противоречат российскому законодательству.
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Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. В субботу Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около 2,5 лет.
До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
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Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
 
Алексей НавальныйМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Европейский суд по правам человека
 
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