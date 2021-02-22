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Боррель надеется, что в ЕС примут решение по России "в духе единства"
Боррель надеется, что в ЕС примут решение по России "в духе единства"
Россия находится в конфронтации с Европейским союзом, она отказывается выполнять свои международные обязательства и главы МИД ЕС должны принять решение по... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T11:55
2021-02-22T11:55
россия
жозеп боррель
ив роше
сергей лавров
алексей навальный
европейский суд по правам человека
евросоюз
европа
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Россия находится в конфронтации с Европейским союзом, она отказывается выполнять свои международные обязательства и главы МИД ЕС должны принять решение по реакции "в духе единства и сдержанности", сообщил перед началом заседания Совета МИД ЕС глава евродипломатии Жозеп Боррель."Россия, совершенно ясно, в конфронтации с Европейским союзом. В ситуации с Алексеем Навальным российская сторона отказывается выполнять свои обязательства, включая, отказ принимать во внимание решения ЕСПЧ, будет важная дискуссия среди членов Совета МИД ЕС о том, как на это реагировать. Надеюсь, мы сделаем это в духе единства и сдержанности, посмотрим, какие будут результаты", - сказал он.Заседание глав МИД ЕС пройдет в понедельник спустя чуть более двух недель после нашумевшего визита Борреля в Москву. По его итогам глава евродипломатии анонсировал возможные санкции против РФ за арест Навального. Позже официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано сообщил РИА Новости, что процесс подготовки новых санкций идет, он носит конфиденциальный характер. В ЕС также отмечали, что в этой ситуации могут задействовать новый глобальный режим санкций Евросоюза за грубые нарушения прав человека.Накануне встречи глав МИД источник в ЕС сообщил журналистам, что ряд стран-членов уже внесли свои предложения по санкционным спискам.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что взаимодействие России и Евросоюза сошло на нет. Лавров отметил, что в Европе прямо говорят, что санкции против России принимают не ради какой-то цели, а ради факта, что действия РФ не остаются безнаказанными.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. В субботу Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около 2,5 лет.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
https://ria.ru/20210222/maas-1598544004.html
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россия, жозеп боррель, ив роше, сергей лавров, алексей навальный, европейский суд по правам человека, евросоюз, европа, в мире

Боррель надеется, что в ЕС примут решение по России "в духе единства"

11:55 22.02.2021
 
© REUTERS / Olivier Hoslet/PoolВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании Европарламента в Брюсселе
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© REUTERS / Olivier Hoslet/Pool
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Россия находится в конфронтации с Европейским союзом, она отказывается выполнять свои международные обязательства и главы МИД ЕС должны принять решение по реакции "в духе единства и сдержанности", сообщил перед началом заседания Совета МИД ЕС глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Россия, совершенно ясно, в конфронтации с Европейским союзом. В ситуации с Алексеем Навальным российская сторона отказывается выполнять свои обязательства, включая, отказ принимать во внимание решения ЕСПЧ, будет важная дискуссия среди членов Совета МИД ЕС о том, как на это реагировать. Надеюсь, мы сделаем это в духе единства и сдержанности, посмотрим, какие будут результаты", - сказал он.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
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Маас призвал Брюссель сохранить диалог с Москвой
Заседание глав МИД ЕС пройдет в понедельник спустя чуть более двух недель после нашумевшего визита Борреля в Москву. По его итогам глава евродипломатии анонсировал возможные санкции против РФ за арест Навального. Позже официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано сообщил РИА Новости, что процесс подготовки новых санкций идет, он носит конфиденциальный характер. В ЕС также отмечали, что в этой ситуации могут задействовать новый глобальный режим санкций Евросоюза за грубые нарушения прав человека.
Накануне встречи глав МИД источник в ЕС сообщил журналистам, что ряд стран-членов уже внесли свои предложения по санкционным спискам.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что взаимодействие России и Евросоюза сошло на нет. Лавров отметил, что в Европе прямо говорят, что санкции против России принимают не ради какой-то цели, а ради факта, что действия РФ не остаются безнаказанными.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. В субботу Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около 2,5 лет.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
Отражение мужчины на фоне флага ЕС - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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РоссияЖозеп БоррельИв РошеСергей ЛавровАлексей НавальныйЕвропейский суд по правам человекаЕвросоюзЕвропаВ мире
 
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