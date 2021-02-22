https://ria.ru/20210222/besporyadki-1598522125.html

За сутки беспорядков в Барселоне задержали не менее семи человек

За сутки беспорядков в Барселоне задержали не менее семи человек

По меньшей мере семь человек задержаны в испанской Барселоне, где шестой день подряд происходят беспорядки, организованные левыми радикалами в связи с арестом... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T00:32

2021-02-22T00:32

2021-02-22T10:31

пабло асель

барселона (город)

испания

в мире

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МАДРИД, 22 фев - РИА Новости. По меньшей мере семь человек задержаны в испанской Барселоне, где шестой день подряд происходят беспорядки, организованные левыми радикалами в связи с арестом рэпера Пабло Аселя (Хаселя).Акция в Барселоне в воскресенье началась у вокзала Сантс. Протестующие направились к центру, но подход к площади Испании им преградила полиция. Колонна изменила маршрут и направилась к Университетской площади под песни Аселя. Радикалы, среди которых много несовершеннолетних, начали забрасывать правоохранителей камнями, мусором, бутылками, петардами, выкрикивать оскорбления, вырывать дорожные знаки. Полицейские оттеснили митингующих, и они направились к площади Каталонии, строя по дороге новые баррикады.Радикалы разбили витрину и начали грабить магазин одежды, во время операции ранен один представитель сил правопорядка.Днем в воскресенье протесты и столкновения произошли и в Бильбао (Страна басков). Радикалы переворачивали и поджигали мусорные контейнеры, разбивали витрины, забрасывали полицию бутылками. Молодой человек напал на фотографа газеты Deia, один человек задержан.Протесты в Испании начались во вторник после ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя), приговоренного к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в песнях и социальных сетях. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией, наиболее ожесточенные - в Барселоне. Десятки человек задержаны (почти все уже отпущены), более сотни пострадали, в том числе десятки представителей сил правопорядка. В акциях участвуют молодые люди ультралевых взглядов и анархисты. Премьер Испании Педро Санчес в пятницу заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в стране, однако, по его словам, применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.

https://ria.ru/20210219/ispaniya-1598175634.html

https://ria.ru/20210218/zapad-1598092443.html

барселона (город)

испания

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пабло асель, барселона (город), испания, в мире