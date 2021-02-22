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За сутки беспорядков в Барселоне задержали не менее семи человек
За сутки беспорядков в Барселоне задержали не менее семи человек
По меньшей мере семь человек задержаны в испанской Барселоне, где шестой день подряд происходят беспорядки, организованные левыми радикалами в связи с арестом... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T00:32
2021-02-22T10:31
пабло асель
барселона (город)
испания
в мире
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МАДРИД, 22 фев - РИА Новости. По меньшей мере семь человек задержаны в испанской Барселоне, где шестой день подряд происходят беспорядки, организованные левыми радикалами в связи с арестом рэпера Пабло Аселя (Хаселя).Акция в Барселоне в воскресенье началась у вокзала Сантс. Протестующие направились к центру, но подход к площади Испании им преградила полиция. Колонна изменила маршрут и направилась к Университетской площади под песни Аселя. Радикалы, среди которых много несовершеннолетних, начали забрасывать правоохранителей камнями, мусором, бутылками, петардами, выкрикивать оскорбления, вырывать дорожные знаки. Полицейские оттеснили митингующих, и они направились к площади Каталонии, строя по дороге новые баррикады.Радикалы разбили витрину и начали грабить магазин одежды, во время операции ранен один представитель сил правопорядка.Днем в воскресенье протесты и столкновения произошли и в Бильбао (Страна басков). Радикалы переворачивали и поджигали мусорные контейнеры, разбивали витрины, забрасывали полицию бутылками. Молодой человек напал на фотографа газеты Deia, один человек задержан.Протесты в Испании начались во вторник после ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя), приговоренного к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в песнях и социальных сетях. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией, наиболее ожесточенные - в Барселоне. Десятки человек задержаны (почти все уже отпущены), более сотни пострадали, в том числе десятки представителей сил правопорядка. В акциях участвуют молодые люди ультралевых взглядов и анархисты. Премьер Испании Педро Санчес в пятницу заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в стране, однако, по его словам, применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.
https://ria.ru/20210219/ispaniya-1598175634.html
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пабло асель, барселона (город), испания, в мире

За сутки беспорядков в Барселоне задержали не менее семи человек

00:32 22.02.2021 (обновлено: 10:31 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкПожарные тушат огонь во время акции протеста в связи с задержанием рэпера Пабло Аселя в Барселоне
Пожарные тушат огонь во время акции протеста в связи с задержанием рэпера Пабло Аселя в Барселоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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МАДРИД, 22 фев - РИА Новости. По меньшей мере семь человек задержаны в испанской Барселоне, где шестой день подряд происходят беспорядки, организованные левыми радикалами в связи с арестом рэпера Пабло Аселя (Хаселя).
Акция в Барселоне в воскресенье началась у вокзала Сантс. Протестующие направились к центру, но подход к площади Испании им преградила полиция. Колонна изменила маршрут и направилась к Университетской площади под песни Аселя. Радикалы, среди которых много несовершеннолетних, начали забрасывать правоохранителей камнями, мусором, бутылками, петардами, выкрикивать оскорбления, вырывать дорожные знаки. Полицейские оттеснили митингующих, и они направились к площади Каталонии, строя по дороге новые баррикады.

"Радикальные группы совершают акты вандализма в районы Рамблы Каталония… Не приближайтесь в зоне. На настоящий момент задержаны семь человек, пять за ограбление магазина одежды и двое за общественные беспорядки", - говорится в сообщении каталонских правоохранительных органов Mossos de Escuadra в Twitter.

Радикалы разбили витрину и начали грабить магазин одежды, во время операции ранен один представитель сил правопорядка.
Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на одной из улиц в Барселоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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Днем в воскресенье протесты и столкновения произошли и в Бильбао (Страна басков). Радикалы переворачивали и поджигали мусорные контейнеры, разбивали витрины, забрасывали полицию бутылками. Молодой человек напал на фотографа газеты Deia, один человек задержан.
Протесты в Испании начались во вторник после ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя), приговоренного к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в песнях и социальных сетях. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией, наиболее ожесточенные - в Барселоне. Десятки человек задержаны (почти все уже отпущены), более сотни пострадали, в том числе десятки представителей сил правопорядка. В акциях участвуют молодые люди ультралевых взглядов и анархисты. Премьер Испании Педро Санчес в пятницу заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в стране, однако, по его словам, применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.
Сотрудник полиции во время акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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