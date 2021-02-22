За сутки беспорядков в Барселоне задержали не менее семи человек
00:32 22.02.2021 (обновлено: 10:31 22.02.2021)
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкПожарные тушат огонь во время акции протеста в связи с задержанием рэпера Пабло Аселя в Барселоне
МАДРИД, 22 фев - РИА Новости. По меньшей мере семь человек задержаны в испанской Барселоне, где шестой день подряд происходят беспорядки, организованные левыми радикалами в связи с арестом рэпера Пабло Аселя (Хаселя).
Акция в Барселоне в воскресенье началась у вокзала Сантс. Протестующие направились к центру, но подход к площади Испании им преградила полиция. Колонна изменила маршрут и направилась к Университетской площади под песни Аселя. Радикалы, среди которых много несовершеннолетних, начали забрасывать правоохранителей камнями, мусором, бутылками, петардами, выкрикивать оскорбления, вырывать дорожные знаки. Полицейские оттеснили митингующих, и они направились к площади Каталонии, строя по дороге новые баррикады.
"Радикальные группы совершают акты вандализма в районы Рамблы Каталония… Не приближайтесь в зоне. На настоящий момент задержаны семь человек, пять за ограбление магазина одежды и двое за общественные беспорядки", - говорится в сообщении каталонских правоохранительных органов Mossos de Escuadra в Twitter.
Радикалы разбили витрину и начали грабить магазин одежды, во время операции ранен один представитель сил правопорядка.
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Днем в воскресенье протесты и столкновения произошли и в Бильбао (Страна басков). Радикалы переворачивали и поджигали мусорные контейнеры, разбивали витрины, забрасывали полицию бутылками. Молодой человек напал на фотографа газеты Deia, один человек задержан.
Протесты в Испании начались во вторник после ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя), приговоренного к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в песнях и социальных сетях. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией, наиболее ожесточенные - в Барселоне. Десятки человек задержаны (почти все уже отпущены), более сотни пострадали, в том числе десятки представителей сил правопорядка. В акциях участвуют молодые люди ультралевых взглядов и анархисты. Премьер Испании Педро Санчес в пятницу заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в стране, однако, по его словам, применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.
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