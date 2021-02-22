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В Армении не считают нужным размещать вторую российскую военную базу
В Армении не считают нужным размещать вторую российскую военную базу
Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в интервью РИА Новости заявил, что не видит необходимости в размещении второй российской военной базы в стране. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T10:27
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россия
вагаршак арутюнян
армения
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ЕРЕВАН, 22 фев - РИА Новости. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в интервью РИА Новости заявил, что не видит необходимости в размещении второй российской военной базы в стране."Что касается размещения дополнительного воинского формирования Вооруженных Сил России на территории республики, думаю, что в этом нет такой необходимости, да и нормативная правовая основа, существующая на данный момент между нашими государствами, определяет статус и регламентирует деятельность лишь одной российской базы", - сказал Арутюнян.В Гюмри Ширакской области Армении, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010-м в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.РИА Новости запросило также интервью у главы минобороны Азербайджана и сейчас ожидает окончательного согласования этого вопроса.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210222/baza-1598535542.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210218/lavrov-1597972055.html
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россия, вагаршак арутюнян, армения

В Армении не считают нужным размещать вторую российскую военную базу

10:27 22.02.2021 (обновлено: 11:33 22.02.2021)
 
© Sputnik / Асатур ЕсаянцВагаршак Арутюнян
Вагаршак Арутюнян - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 22 фев - РИА Новости. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в интервью РИА Новости заявил, что не видит необходимости в размещении второй российской военной базы в стране.
"Что касается размещения дополнительного воинского формирования Вооруженных Сил России на территории республики, думаю, что в этом нет такой необходимости, да и нормативная правовая основа, существующая на данный момент между нашими государствами, определяет статус и регламентирует деятельность лишь одной российской базы", - сказал Арутюнян.
102-я российская военная база в Гюмри, Армения - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
10:02
Армения заинтересована в расширении российской военной базы в Гюмри
В Гюмри Ширакской области Армении, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010-м в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.
РИА Новости запросило также интервью у главы минобороны Азербайджана и сейчас ожидает окончательного согласования этого вопроса.
Читайте полный текст интервью >>
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 11:30
Лавров провел переговоры с главой МИД Армении по Карабаху
 
РоссияВагаршак АрутюнянАрмения
 
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