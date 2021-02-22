https://ria.ru/20210222/armeniya-1598537960.html
В Армении не считают нужным размещать вторую российскую военную базу
В Армении не считают нужным размещать вторую российскую военную базу
Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в интервью РИА Новости заявил, что не видит необходимости в размещении второй российской военной базы в стране. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T10:27
2021-02-22T10:27
2021-02-22T11:33
россия
вагаршак арутюнян
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585507065_0:0:962:541_1920x0_80_0_0_e0db60a6385b78bfb00c2c5489d14b6e.jpg
ЕРЕВАН, 22 фев - РИА Новости. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в интервью РИА Новости заявил, что не видит необходимости в размещении второй российской военной базы в стране."Что касается размещения дополнительного воинского формирования Вооруженных Сил России на территории республики, думаю, что в этом нет такой необходимости, да и нормативная правовая основа, существующая на данный момент между нашими государствами, определяет статус и регламентирует деятельность лишь одной российской базы", - сказал Арутюнян.В Гюмри Ширакской области Армении, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010-м в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.РИА Новости запросило также интервью у главы минобороны Азербайджана и сейчас ожидает окончательного согласования этого вопроса.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210222/baza-1598535542.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210218/lavrov-1597972055.html
россия
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585507065_31:0:752:541_1920x0_80_0_0_ec5809190bf6c587850a3ac6a569e28a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вагаршак арутюнян, армения