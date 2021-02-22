https://ria.ru/20210222/armeniya-1598537960.html

В Армении не считают нужным размещать вторую российскую военную базу

В Армении не считают нужным размещать вторую российскую военную базу

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в интервью РИА Новости заявил, что не видит необходимости в размещении второй российской военной базы в стране. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T10:27

2021-02-22T10:27

2021-02-22T11:33

россия

вагаршак арутюнян

армения

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ЕРЕВАН, 22 фев - РИА Новости. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в интервью РИА Новости заявил, что не видит необходимости в размещении второй российской военной базы в стране."Что касается размещения дополнительного воинского формирования Вооруженных Сил России на территории республики, думаю, что в этом нет такой необходимости, да и нормативная правовая основа, существующая на данный момент между нашими государствами, определяет статус и регламентирует деятельность лишь одной российской базы", - сказал Арутюнян.В Гюмри Ширакской области Армении, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010-м в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.РИА Новости запросило также интервью у главы минобороны Азербайджана и сейчас ожидает окончательного согласования этого вопроса.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210222/baza-1598535542.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210218/lavrov-1597972055.html

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россия, вагаршак арутюнян, армения