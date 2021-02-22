https://ria.ru/20210222/aborty-1598568814.html

В Совфеде не поддержали идею включить аборты в статистику смертности

В Совфеде не поддержали идею включить аборты в статистику смертности

Аборты не следует включать в статистику по смертности, поскольку плод до 23 недель по законодательству не считается человеком, заявил РИА Новости сенатор,... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T15:21

2021-02-22T15:21

2021-02-22T15:21

владимир круглый

россия

аборты

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Аборты не следует включать в статистику по смертности, поскольку плод до 23 недель по законодательству не считается человеком, заявил РИА Новости сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Ранее руководитель направления защиты материнства синодального отдела Московского патриархата по благотворительности, директор "Дома для мамы" православной службы "Милосердие" Мария Студеникина заявила РИА Новости, что аборт следует официально признать смертью человека, поэтому включение данных по абортам в статистику смертности поможет стране выйти из демографического кризиса.По его словам, данное предложение "противоречит законодательству и здравому смыслу".

https://ria.ru/20210222/aborty-1598564818.html

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2021

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владимир круглый, россия, аборты, совет федерации рф