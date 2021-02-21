https://ria.ru/20210221/vzryv-1598487080.html

В Казахстане при взрыве в общежитии погиб человек

В Казахстане при взрыве в общежитии погиб человек

Один человек погиб в результате взрыва в общежитии в казахстанском Петропавловске, пострадали 13 человек, сообщили РИА Новости в воскресенье в департаменте по... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T16:20

2021-02-21T16:20

2021-02-21T16:33

северо-казахстанская область

казахстан

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НУР-СУЛТАН, 21 фев - РИА Новости. Один человек погиб в результате взрыва в общежитии в казахстанском Петропавловске, пострадали 13 человек, сообщили РИА Новости в воскресенье в департаменте по ЧС Северо-Казахстанской области."Взрыв в пятиэтажном здании, на первом этаже, один погибший, молодой мужчина, его личность устанавливается, были госпитализированы с места 13 человек, кто-то уже отпущен", - сообщили РИА Новости по телефону в департаменте по ЧС.Позже в пресс-службе ДЧС уточнили, что взорвался газовый баллон.

https://ria.ru/20210218/gaz-1598049010.html

северо-казахстанская область

казахстан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северо-казахстанская область, казахстан