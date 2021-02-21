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В Казахстане при взрыве в общежитии погиб человек
В Казахстане при взрыве в общежитии погиб человек
Один человек погиб в результате взрыва в общежитии в казахстанском Петропавловске, пострадали 13 человек, сообщили РИА Новости в воскресенье в департаменте по... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T16:20
2021-02-21T16:20
2021-02-21T16:33
северо-казахстанская область
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 21 фев - РИА Новости. Один человек погиб в результате взрыва в общежитии в казахстанском Петропавловске, пострадали 13 человек, сообщили РИА Новости в воскресенье в департаменте по ЧС Северо-Казахстанской области."Взрыв в пятиэтажном здании, на первом этаже, один погибший, молодой мужчина, его личность устанавливается, были госпитализированы с места 13 человек, кто-то уже отпущен", - сообщили РИА Новости по телефону в департаменте по ЧС.Позже в пресс-службе ДЧС уточнили, что взорвался газовый баллон.
https://ria.ru/20210218/gaz-1598049010.html
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северо-казахстанская область, казахстан