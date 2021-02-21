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В Казахстане при взрыве в общежитии погиб человек
В Казахстане при взрыве в общежитии погиб человек
Один человек погиб в результате взрыва в общежитии в казахстанском Петропавловске, пострадали 13 человек, сообщили РИА Новости в воскресенье в департаменте по... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T16:20
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северо-казахстанская область
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 21 фев - РИА Новости. Один человек погиб в результате взрыва в общежитии в казахстанском Петропавловске, пострадали 13 человек, сообщили РИА Новости в воскресенье в департаменте по ЧС Северо-Казахстанской области."Взрыв в пятиэтажном здании, на первом этаже, один погибший, молодой мужчина, его личность устанавливается, были госпитализированы с места 13 человек, кто-то уже отпущен", - сообщили РИА Новости по телефону в департаменте по ЧС.Позже в пресс-службе ДЧС уточнили, что взорвался газовый баллон.
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северо-казахстанская область, казахстан

В Казахстане при взрыве в общежитии погиб человек

16:20 21.02.2021 (обновлено: 16:33 21.02.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
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НУР-СУЛТАН, 21 фев - РИА Новости. Один человек погиб в результате взрыва в общежитии в казахстанском Петропавловске, пострадали 13 человек, сообщили РИА Новости в воскресенье в департаменте по ЧС Северо-Казахстанской области.
"Взрыв в пятиэтажном здании, на первом этаже, один погибший, молодой мужчина, его личность устанавливается, были госпитализированы с места 13 человек, кто-то уже отпущен", - сообщили РИА Новости по телефону в департаменте по ЧС.
Позже в пресс-службе ДЧС уточнили, что взорвался газовый баллон.
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Северо-Казахстанская областьКазахстан
 
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