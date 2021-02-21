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Турчинов пожаловался на ослабление украинской армии
Турчинов пожаловался на ослабление украинской армии
Вооруженные силы Украины ослабли по сравнению с временами президентства Петра Порошенко. С таким заявлением в эфире телеканала "Прямой" выступил бывший... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T01:22
2021-02-21T01:22
сергей кривонос
ситуация на украине
европейская солидарность
вооруженные силы украины
петр порошенко
александр турчинов
украина
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины ослабли по сравнению с временами президентства Петра Порошенко. С таким заявлением в эфире телеканала "Прямой" выступил бывший секретарь Совета безопасности Украины, глава штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов.По утверждению Турчинова, команда Порошенко передала преемникам "сильную армию", о которой они не заботятся.Турчинов отметил, что впервые за семь лет финансирование ВСУ осталось на прошлогоднем уровне, а два года подряд денежное довольствие военных не индексируется даже на значение инфляции.Ранее украинский генерал Сергей Кривонос заявил об ослаблении вооруженных сил и увольнении из рядов ВСУ 70 тысяч военнослужащих.Он добавил, что властям Украины нужно перестать заниматься самообманом и врать населению о том, что в государстве все прекрасно.
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сергей кривонос, ситуация на украине, европейская солидарность, вооруженные силы украины, петр порошенко, александр турчинов, украина, в мире

Турчинов пожаловался на ослабление украинской армии

01:22 21.02.2021
 
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины ослабли по сравнению с временами президентства Петра Порошенко. С таким заявлением в эфире телеканала "Прямой" выступил бывший секретарь Совета безопасности Украины, глава штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов.
"Начиная с 2014 года было наращивание мощности вооруженных сил и в вопросах вооружения, и в вопросах профессионализма, и в вопросах техническо-материального обеспечения, сейчас этого нет", - заявил политик.
По утверждению Турчинова, команда Порошенко передала преемникам "сильную армию", о которой они не заботятся.
Турчинов отметил, что впервые за семь лет финансирование ВСУ осталось на прошлогоднем уровне, а два года подряд денежное довольствие военных не индексируется даже на значение инфляции.
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Он добавил, что властям Украины нужно перестать заниматься самообманом и врать населению о том, что в государстве все прекрасно.
 
Сергей КривоносСитуация на УкраинеЕвропейская солидарностьВооруженные силы УкраиныПетр ПорошенкоАлександр ТурчиновУкраинаВ мире
 
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