https://ria.ru/20210221/vsu-1598438400.html

Турчинов пожаловался на ослабление украинской армии

Турчинов пожаловался на ослабление украинской армии

Вооруженные силы Украины ослабли по сравнению с временами президентства Петра Порошенко. С таким заявлением в эфире телеканала "Прямой" выступил бывший... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T01:22

2021-02-21T01:22

2021-02-21T01:22

сергей кривонос

ситуация на украине

европейская солидарность

вооруженные силы украины

петр порошенко

александр турчинов

украина

в мире

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины ослабли по сравнению с временами президентства Петра Порошенко. С таким заявлением в эфире телеканала "Прямой" выступил бывший секретарь Совета безопасности Украины, глава штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов.По утверждению Турчинова, команда Порошенко передала преемникам "сильную армию", о которой они не заботятся.Турчинов отметил, что впервые за семь лет финансирование ВСУ осталось на прошлогоднем уровне, а два года подряд денежное довольствие военных не индексируется даже на значение инфляции.Ранее украинский генерал Сергей Кривонос заявил об ослаблении вооруженных сил и увольнении из рядов ВСУ 70 тысяч военнослужащих.Он добавил, что властям Украины нужно перестать заниматься самообманом и врать населению о том, что в государстве все прекрасно.

https://ria.ru/20210206/zavod-1596313233.html

украина

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сергей кривонос, ситуация на украине, европейская солидарность, вооруженные силы украины, петр порошенко, александр турчинов, украина, в мире