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Дочь ветерана Артеменко рассказала о его отношении к вердикту суда
Дочь ветерана Артеменко рассказала о его отношении к вердикту суда
Семья ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко не удовлетворена решением суда в отношении Алексея Навального, заявила РИА Новости его дочь Елена... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T03:13
2021-02-21T03:24
россия
ив роше
алексей навальный
общество
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Семья ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко не удовлетворена решением суда в отношении Алексея Навального, заявила РИА Новости его дочь Елена Артеменко.Как напомнила Артеменко, ее отец сразу заявил, что его интересует только моральная сторона дела, потому что "офицер защищает свою честь, это святое". "Папа не подавал иск на возмещение морального ущерба, так как он требовал лишь принести извинения за клевету и оскорбления", - добавила она.Собеседница агентства также сообщила, что в настоящее время ветеран чувствует себя неплохо, он окружен заботой детей, внуков и правнуков. Мировой суд столичного района Южное Медведково в субботу обязал Алексея Навального выплатить штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. По ходу заседаний Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства – заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала.Сам Навальный не признает себя виновным в клевете и уже осужден на три с половиной года колонии по делу "Ив Роше", в колонии ему предстоит отбыть около двух с половиной лет. Новый приговор не отразится на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598434704.html
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россия, ив роше, алексей навальный, общество

Дочь ветерана Артеменко рассказала о его отношении к вердикту суда

03:13 21.02.2021 (обновлено: 03:24 21.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Семья ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко не удовлетворена решением суда в отношении Алексея Навального, заявила РИА Новости его дочь Елена Артеменко.

"Папа ожидал, что Навальный в своем последнем слове все-таки принесет ему свои извинения, но, к сожалению, этого не произошло. Напротив, он продолжил глумиться над пожилым человеком, оскорблять его и всю семью, а также из его уст неоднократно звучала новая клевета, иначе никак не назовешь его бесконечные утверждения в нашей финансовой заинтересованности от процесса... Поэтому удовлетворения исходом дела, конечно, нет", - сказала на.

Как напомнила Артеменко, ее отец сразу заявил, что его интересует только моральная сторона дела, потому что "офицер защищает свою честь, это святое". "Папа не подавал иск на возмещение морального ущерба, так как он требовал лишь принести извинения за клевету и оскорбления", - добавила она.
Собеседница агентства также сообщила, что в настоящее время ветеран чувствует себя неплохо, он окружен заботой детей, внуков и правнуков.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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Эксперт объяснила, зачем Навальный на суде "сам загонял себя в тюрьму"
Мировой суд столичного района Южное Медведково в субботу обязал Алексея Навального выплатить штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
По ходу заседаний Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства – заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала.
Сам Навальный не признает себя виновным в клевете и уже осужден на три с половиной года колонии по делу "Ив Роше", в колонии ему предстоит отбыть около двух с половиной лет. Новый приговор не отразится на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.
Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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Навальному дали три дня на оплату штрафа по делу о клевете
 
РоссияИв РошеАлексей НавальныйОбщество
 
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