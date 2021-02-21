Лебедев оценил идею Жириновского ограничить вес чиновников
17:41 21.02.2021 (обновлено: 20:23 21.02.2021)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) рассказал РИА Новости, что в предвыборной программе партии не будет пункта об ограничении веса чиновников, что касается распространения этого требования на кандидатов в депутаты Госдумы, то начнут с лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в качестве рекомендации ограничить вес чиновников ста килограммами. "Вес чиновника – 100 килограммов и не больше. А если 120, 150, что это такое вообще? Мы должны его ориентировать... Давайте пока просто рекомендовать", - сказал парламентарий в эфире радио "Комсомольская правда". По мнению Жириновского, люди с лишним весом требуют от государства больших расходов, "в это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают".
"Нет, конечно. Далеко не все предложения попадают в предвыборную кампанию, тем более такого содержания", - сказал Лебедев РИА Новости.
На вопрос, не планируют ли в партии распространить такие требования на кандидатов в депутаты Госдумы, Лебедев ответил: "Ну начнем с самого Жириновского, а там посмотрим".