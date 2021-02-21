https://ria.ru/20210221/ves-1598497209.html

Лебедев оценил идею Жириновского ограничить вес чиновников

Лебедев оценил идею Жириновского ограничить вес чиновников

2021-02-21T17:41

2021-02-21T17:41

2021-02-21T20:23

россия

игорь лебедев (игорь жириновский)

госдума рф

владимир жириновский

политика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) рассказал РИА Новости, что в предвыборной программе партии не будет пункта об ограничении веса чиновников, что касается распространения этого требования на кандидатов в депутаты Госдумы, то начнут с лидера ЛДПР Владимира Жириновского.Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в качестве рекомендации ограничить вес чиновников ста килограммами. "Вес чиновника – 100 килограммов и не больше. А если 120, 150, что это такое вообще? Мы должны его ориентировать... Давайте пока просто рекомендовать", - сказал парламентарий в эфире радио "Комсомольская правда". По мнению Жириновского, люди с лишним весом требуют от государства больших расходов, "в это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают"."Нет, конечно. Далеко не все предложения попадают в предвыборную кампанию, тем более такого содержания", - сказал Лебедев РИА Новости.На вопрос, не планируют ли в партии распространить такие требования на кандидатов в депутаты Госдумы, Лебедев ответил: "Ну начнем с самого Жириновского, а там посмотрим".

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/1598268747.html

https://rsport.ria.ru/20210127/golod-1594766882.html

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россия, игорь лебедев (игорь жириновский), госдума рф, владимир жириновский, политика