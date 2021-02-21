На Украине возмутились притеснениями журналистов в Белоруссии
© Sergei SupinskyВид площади Независимости в Киеве
© Sergei Supinsky
КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выразили возмущение событиями в Белоруссии, в частности, действиями властей в отношении журналистов.
"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба совместно с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко выражают возмущение событиями в Республике Беларусь, где властные институты продолжают притеснения и репрессии против журналистов", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины.
На Украине счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов идет на десятки. В последние годы были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет. Журналиста итальянского госТВ Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене. Больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене.
В начале февраля 2021 года президент Украины ввел в действие решение СНБО о применении санкций на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ на фоне этих событий напомнила о необходимости сохранения плюрализма СМИ.
В заявлении украинских министров отмечается также, что "весь демократический мир признает средства массовой информации четвертой властью и не вмешивается в их профессиональную деятельность". "Наступление на свободу слова, жизни и здоровья журналистов в Республике Беларусь открыто нарушает эти базовые принципы", - говорится в сообщении.
В нем министры заявили, что Украина "решительно стоит на защите демократии и свободы журналистской деятельности и вместе с международным сообществом осуждает наступление белорусских властей на представителей СМИ", и выразили беспокойство деятельностью России в этой связи.
После прошедших в Белоруссии 9 августа прошлого года выборов президента в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Правоохранители позже заявили об уменьшении числа их участников акций и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов. Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда представителей оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.