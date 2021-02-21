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https://ria.ru/20210221/ukraina-1598476574.html
На Украине возмутились притеснениями журналистов в Белоруссии
На Украине возмутились притеснениями журналистов в Белоруссии
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выразили возмущение событиями в Белоруссии, в... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T14:34
2021-02-21T14:34
россия
zik (телеканал)
василий муравицкий
страна.ua
newsone
дмитрий кулеба
112 украина
мид украины
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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выразили возмущение событиями в Белоруссии, в частности, действиями властей в отношении журналистов."Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба совместно с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко выражают возмущение событиями в Республике Беларусь, где властные институты продолжают притеснения и репрессии против журналистов", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины.На Украине счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов идет на десятки. В последние годы были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет. Журналиста итальянского госТВ Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене. Больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене.В начале февраля 2021 года президент Украины ввел в действие решение СНБО о применении санкций на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ на фоне этих событий напомнила о необходимости сохранения плюрализма СМИ.В заявлении украинских министров отмечается также, что "весь демократический мир признает средства массовой информации четвертой властью и не вмешивается в их профессиональную деятельность". "Наступление на свободу слова, жизни и здоровья журналистов в Республике Беларусь открыто нарушает эти базовые принципы", - говорится в сообщении.В нем министры заявили, что Украина "решительно стоит на защите демократии и свободы журналистской деятельности и вместе с международным сообществом осуждает наступление белорусских властей на представителей СМИ", и выразили беспокойство деятельностью России в этой связи.Ранее суд в Минске приговорил двух сотрудниц телеканала "Белсат" к двум годам колонии за организацию и подготовку и активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Журналисток задержали 15 ноября во время прямой трансляции с акции памяти погибшего активиста.После прошедших в Белоруссии 9 августа прошлого года выборов президента в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Правоохранители позже заявили об уменьшении числа их участников акций и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов. Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда представителей оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
https://ria.ru/20210204/ukraina-1595980071.html
https://ria.ru/20210212/piket-1597235740.html
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россия, zik (телеканал), василий муравицкий, страна.ua, newsone, дмитрий кулеба, 112 украина , мид украины, павел шеремет, белоруссия, сша, в мире

На Украине возмутились притеснениями журналистов в Белоруссии

14:34 21.02.2021
 
© Sergei SupinskyВид площади Независимости в Киеве
Вид площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© Sergei Supinsky
Читать ria.ru в
КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выразили возмущение событиями в Белоруссии, в частности, действиями властей в отношении журналистов.
"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба совместно с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко выражают возмущение событиями в Республике Беларусь, где властные институты продолжают притеснения и репрессии против журналистов", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины.
Экран телевизора с логотипами телеканалов ZIK, 112.Украина и NewsOne - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 11:54
На заблокированных на Украине телеканалах работали 643 журналиста
На Украине счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов идет на десятки. В последние годы были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет. Журналиста итальянского госТВ Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене. Больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене.
В начале февраля 2021 года президент Украины ввел в действие решение СНБО о применении санкций на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ на фоне этих событий напомнила о необходимости сохранения плюрализма СМИ.
В заявлении украинских министров отмечается также, что "весь демократический мир признает средства массовой информации четвертой властью и не вмешивается в их профессиональную деятельность". "Наступление на свободу слова, жизни и здоровья журналистов в Республике Беларусь открыто нарушает эти базовые принципы", - говорится в сообщении.
Экран телевизора с изображением эфирного шума - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 16:20Медиавойны
В Риге прошел пикет против запрета 16 российских телеканалов
В нем министры заявили, что Украина "решительно стоит на защите демократии и свободы журналистской деятельности и вместе с международным сообществом осуждает наступление белорусских властей на представителей СМИ", и выразили беспокойство деятельностью России в этой связи.
Ранее суд в Минске приговорил двух сотрудниц телеканала "Белсат" к двум годам колонии за организацию и подготовку и активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Журналисток задержали 15 ноября во время прямой трансляции с акции памяти погибшего активиста.
После прошедших в Белоруссии 9 августа прошлого года выборов президента в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Правоохранители позже заявили об уменьшении числа их участников акций и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов. Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда представителей оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 17:50Протесты в Белоруссии
МВД Белоруссии провел около 90 обысков у правозащитников и активистов
 
РоссияZIK (телеканал)Василий МуравицкийСтрана.uaNewsOneДмитрий Кулеба112 УкраинаМИД УкраиныПавел ШереметБелоруссияСШАВ мире
 
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