https://ria.ru/20210221/telegram-1598460707.html
Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера
Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера
Пользователи Telegram из ряда стран, включая Россию, Украину и Белоруссию, сообщают о сбое в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector,... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T11:27
2021-02-21T11:27
2021-02-21T11:27
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пользователи Telegram из ряда стран, включая Россию, Украину и Белоруссию, сообщают о сбое в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По данным портала, перебои в работе мессенджера начались после 8.18 мск.Больше всего жалоб поступает на невозможность подключения к мессенджеру (93%) и проблемы с отправкой сообщений (6%).Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20210221/pushkov-1598443545.html
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