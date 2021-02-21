https://ria.ru/20210221/tank-1598468979.html
На УВЗ рассказали об испытаниях системы активной защиты танков "Арена-Э"
На УВЗ рассказали об испытаниях системы активной защиты танков "Арена-Э"
Испытания комплекса активной защиты (КАЗ) танков "Арена-Э", способного отражать все танкоопасные боеприпасы, в том числе американские противотанковые ракеты... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T13:11
2021-02-21T13:11
2021-02-21T13:57
новое оружие россии
россия
т-72б3м
javelin (птрк)
т-72 "урал"
уралвагонзавод
технологии
безопасность
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АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Испытания комплекса активной защиты (КАЗ) танков "Арена-Э", способного отражать все танкоопасные боеприпасы, в том числе американские противотанковые ракеты Javelin, завершатся в ближайшее время, заявил в воскресенье РИА Новости гендиректор - главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов."Сегодня мы показываем Т-72 с КАЗ "Арена-Э" - это экспортный вариант комплекса, сделанного в интересах Минобороны России. Машины, оснащенные КАЗ, уже созданы. Т-72 с Арена-Э проходит испытания они близятся к концу", - рассказал Терликов.Генконструктор отметил, что данная система разрабатывается совместно с Коломенским бюро машиностроения (КБМ) и обеспечивает танку всеракурсную защиту от "всей гаммы современных танкоопасных боеприпасов, включая Javelin".
https://ria.ru/20210221/armata-1598467896.html
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россия, т-72б3м, javelin (птрк), т-72 "урал", уралвагонзавод, технологии, безопасность