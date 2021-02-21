Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210221/sotsseti-1598377635.html
Государство попалось в соцсети
Государство попалось в соцсети
Правительство Австралии попросило Facebook поделиться доходами от публикации местного контента с производителями этого контента — газетами и журналами. В ответ... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T08:00
2021-02-21T09:01
google
facebook
марк цукерберг
австралия
сша
авторы
мнение - авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598381813_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_7153d99d639d78a60e613b8783ca4e4d.jpg
Правительство Австралии попросило Facebook поделиться доходами от публикации местного контента с производителями этого контента — газетами и журналами. В ответ соцсеть забанила Австралию. На платформе перестали работать ссылки на все австралийские медиа, а заодно и на важнейшие правительственные сайты и даже на службы спасения.Яблоком раздора стал законопроект, согласно которому интернет-платформы должны платить австралийским газетам и телеканалам за ссылки на их материалы. Парламент Австралии собирается принять его на следующей неделе. Под раздачу попал и Google, однако владельцы этого IT-гиганта уже пошли на мировую, согласившись отчислять деньги традиционным медиа.На примере Австралии хорошо видно "дизруптивное воздействие" (как говорят на давосском новоязе), которое IT-платформы оказывают на традиционный медиабизнес. Газеты вкладывают миллионы долларов в зарплаты журналистов, расходы на печать и аренду помещений. Это позволяет им публиковать интересные истории.Но практически сразу история появляется на Facebook — и привлекает к соцсети новых рекламодателей. Чтобы не потерять последнюю выручку, газеты ставят на своем сайте paywall — однако соцсети игнорируют платную подписку. В результате только Google и Facebook перехватывают больше 80% доходов от всей интернет-рекламы в Австралии. Газеты превращаются в откровенно убыточные предприятия, которые владельцы содержат просто по старой памяти или ради репутации.Мало того — президентская кампания в США доказала, что соцсети стали мощным игроком в политическом поле. IT-гиганты фактически протолкнули на высший пост Америки своего кандидата. Поэтому эпичное противостояние государства Австралия и интернет-ресурса Марка Цукерберга — это на самом деле небольшая, но вполне реальная война за национальный суверенитет.В самом деле, любой бизнесмен, приехавший в Австралию и попытавшийся открыть здесь кафе или автомойку, столкнется с государственными регулирующими органами, которые отформатируют его бизнес, как захотят, или вообще не дадут на него разрешения. Это нормально, государство для этого и существует. Однако крупнейшие американские корпорации типа Facebook зашли на местный рынок совершенно свободно и откровенно отказываются исполнять все требования властей страны.Однако у этого конфликта есть и другой уровень. Кто конкретно противостоит Цукербергу на рынке австралийских СМИ? Прежде всего это его заклятый враг, Руперт Мердок, один из главных медиамагнатов мира. Владельцу FoxNews Corp принадлежит почти 60% всех бумажных газет Австралии. Мердок активный сторонник правой повестки, критик зеленой идеологии и спонсор Либеральной партии Австралии — вопреки своему названию, она продвигает консервативные ценности.Около четверти местных СМИ принадлежат колоритной даме Джине Райнхарт — самой богатой женщине Австралии. Своим многомиллиардным состоянием, точно подсчитать которое не умеет даже "Форбс", Райнхарт обязана такому традиционному бизнесу, как добыча железной руды и угля. Ей принадлежат богатейшие рудники Австралии.Неудивительно, что эта дама участвует в демонстрациях против зеленых инициатив, признается в ненависти к социалистам и спонсирует научные исследования, призванные развенчать миф о глобальном потеплении. А ведь именно зеленую повестку изо всех сил продвигают крупнейшие IT-компании, включая Facebook. Если эта идеология захватит Австралию, то разорится не только Джина Райнхарт — налоги с ее предприятий не попадут в госбюджет, а местная экономика потеряет десятки тысяч рабочих мест.То есть на территории Австралии идет битва не только за информационную повестку, но и за пути дальнейшего развития страны. Мастодонты традиционного капитализма сражаются с капиталистом постиндустриальным. А в заложники Цукерберг взял 17 миллионов австралийских граждан, которые годами постили котиков в Facebook и даже не думали, что окажутся в центре информационного армагеддона.Надо сказать, что информационный шантаж Facebook австралийских пользователей откровенно разозлил. Не то чтобы они были такими уж фанатами Мердока, наоборот. Однако власть традиционных капиталистов над людьми ограничена законами, которые вырабатывались веками. Создатели IT-гигантов мечтают сделать свою власть абсолютной. Их клиентура должна не только делать, но и думать все, что они захотят.К тому же традиционные австралийские СМИ — разные. Есть откровенно ангажированные издания, есть те, кто пытаются сохранять независимость. Они работают на разные партии, ориентируются на разные страты общества. Это, в общем, и создает нормальную — пеструю и сумбурную — информационную картину современной страны.Информационная повестка, которую навязывают миру IT-лидеры, вообще никакого разномыслия не предполагает. Там только борьба с глобальным потеплением, трансгендеры и публичные казни "еретиков".Что ж, австралийские граждане запустили в твиттере хештеги "Бойкот Цукербергу" и "Удалим Facebook" и принялись массово сносить свои аккаунты.Правительство страны пытается проявить твердость. "Попытки Facebook расфрендить Австралию, перерезав информационный доступ к службам спасения и здравоохранения, были враждебными и разочаровывающими, — заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон. — Но БигТех не запугает нас и не сможет прессовать наш парламент."Властям Австралии стоило бы присмотреться к опыту своего главного торгового партнера и старшего брата по Региональному экономическому партнерству — Китая. Не далее как этой осенью руководство КНР показательно и жестко отрегулировало бизнес суперзвезды своего БигТеха — миллиардера Джека Ма.В ноябре Джек Ма пытался вывести на IPO в Шанхае и Гонконге свою Ant Group Co — "дочку" его легендарной интернет-платформы Alibaba. Интерес к сделке был огромный. Инвесторы замерли в ожидании.Однако китайские власти запретили интернет-олигарху выходить на IPO. Западные СМИ подали эту историю так, будто тоталитарные коммунисты наказали свободомыслящего Ма за критику в адрес китайских регуляторов. Впрочем, истинная суть конфликта была в другом.Народный банк Китая обратил внимание на то, что Ant Group Co перестала быть просто платежной системой, как позиционировалась изначально. На платформе начали предоставлять банковские услуги — тут и кредиты (в том числе такая потенциально опасная, зачастую криминальная штука, как микрокредитование), и страховки, и инвестиции в акции, и торговля валютой.Китайцы — люди азартные, часто страдают от неудачных спекуляций, поэтому весь финансовый сектор государство держит под строгим контролем. А у Ant Group не было ни уставного капитала, ни лицензии на банковскую деятельность.Поэтому Ма было предъявлено требование привести деятельность своего финтех-гиганта в соответствие с правилами. IPO отложили на неопределенный срок. Свободомыслящий олигарх так загрустил, что даже исчез на несколько месяцев из инфополя, чего раньше с ним не случалось.Власти Китая показали хороший пример того, как государство должно регулировать БигТех, свой ли, чужой ли. Любопытно, хватит ли смелости правительству Австралии отбить свой суверенитет у Марка Цукерберга?
https://radiosputnik.ria.ru/20210218/1598090535.html
https://ria.ru/20210218/internet-1597964013.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210204/feysbuk-1595840222.html
https://ria.ru/20210210/sotsreklama-1596906097.html
австралия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Виктория Никифорова
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Виктория Никифорова
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598381813_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ed8eccd7c2dac052d60a8230d60b400c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
google, facebook, марк цукерберг, австралия, сша, авторы, мнение - авторы

Государство попалось в соцсети

08:00 21.02.2021 (обновлено: 09:01 21.02.2021)
 
© AFP 2021 / Josh Edelson Логотип социальной сети Facebook
Логотип социальной сети Facebook - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© AFP 2021 / Josh Edelson
Читать ria.ru в
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Правительство Австралии попросило Facebook поделиться доходами от публикации местного контента с производителями этого контента — газетами и журналами. В ответ соцсеть забанила Австралию. На платформе перестали работать ссылки на все австралийские медиа, а заодно и на важнейшие правительственные сайты и даже на службы спасения.
Яблоком раздора стал законопроект, согласно которому интернет-платформы должны платить австралийским газетам и телеканалам за ссылки на их материалы. Парламент Австралии собирается принять его на следующей неделе. Под раздачу попал и Google, однако владельцы этого IT-гиганта уже пошли на мировую, согласившись отчислять деньги традиционным медиа.
Google Art Project. Офис компании Google в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
18 февраля, 20:04Кардиограмма дня
Должны ли Google и Facebook платить СМИ за новости?
На примере Австралии хорошо видно "дизруптивное воздействие" (как говорят на давосском новоязе), которое IT-платформы оказывают на традиционный медиабизнес. Газеты вкладывают миллионы долларов в зарплаты журналистов, расходы на печать и аренду помещений. Это позволяет им публиковать интересные истории.
Но практически сразу история появляется на Facebook — и привлекает к соцсети новых рекламодателей. Чтобы не потерять последнюю выручку, газеты ставят на своем сайте paywall — однако соцсети игнорируют платную подписку. В результате только Google и Facebook перехватывают больше 80% доходов от всей интернет-рекламы в Австралии. Газеты превращаются в откровенно убыточные предприятия, которые владельцы содержат просто по старой памяти или ради репутации.
Мало того — президентская кампания в США доказала, что соцсети стали мощным игроком в политическом поле. IT-гиганты фактически протолкнули на высший пост Америки своего кандидата. Поэтому эпичное противостояние государства Австралия и интернет-ресурса Марка Цукерберга — это на самом деле небольшая, но вполне реальная война за национальный суверенитет.
В самом деле, любой бизнесмен, приехавший в Австралию и попытавшийся открыть здесь кафе или автомойку, столкнется с государственными регулирующими органами, которые отформатируют его бизнес, как захотят, или вообще не дадут на него разрешения. Это нормально, государство для этого и существует. Однако крупнейшие американские корпорации типа Facebook зашли на местный рынок совершенно свободно и откровенно отказываются исполнять все требования властей страны.
Однако у этого конфликта есть и другой уровень. Кто конкретно противостоит Цукербергу на рынке австралийских СМИ? Прежде всего это его заклятый враг, Руперт Мердок, один из главных медиамагнатов мира. Владельцу FoxNews Corp принадлежит почти 60% всех бумажных газет Австралии. Мердок активный сторонник правой повестки, критик зеленой идеологии и спонсор Либеральной партии Австралии — вопреки своему названию, она продвигает консервативные ценности.
Социальная сеть Twitter - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 10:53
СМИ: Facebook и Twitter определили принципы работы с поведением в Сети
Около четверти местных СМИ принадлежат колоритной даме Джине Райнхарт — самой богатой женщине Австралии. Своим многомиллиардным состоянием, точно подсчитать которое не умеет даже "Форбс", Райнхарт обязана такому традиционному бизнесу, как добыча железной руды и угля. Ей принадлежат богатейшие рудники Австралии.
Неудивительно, что эта дама участвует в демонстрациях против зеленых инициатив, признается в ненависти к социалистам и спонсирует научные исследования, призванные развенчать миф о глобальном потеплении. А ведь именно зеленую повестку изо всех сил продвигают крупнейшие IT-компании, включая Facebook. Если эта идеология захватит Австралию, то разорится не только Джина Райнхарт — налоги с ее предприятий не попадут в госбюджет, а местная экономика потеряет десятки тысяч рабочих мест.
То есть на территории Австралии идет битва не только за информационную повестку, но и за пути дальнейшего развития страны. Мастодонты традиционного капитализма сражаются с капиталистом постиндустриальным. А в заложники Цукерберг взял 17 миллионов австралийских граждан, которые годами постили котиков в Facebook и даже не думали, что окажутся в центре информационного армагеддона.
Надо сказать, что информационный шантаж Facebook австралийских пользователей откровенно разозлил. Не то чтобы они были такими уж фанатами Мердока, наоборот. Однако власть традиционных капиталистов над людьми ограничена законами, которые вырабатывались веками. Создатели IT-гигантов мечтают сделать свою власть абсолютной. Их клиентура должна не только делать, но и думать все, что они захотят.
К тому же традиционные австралийские СМИ — разные. Есть откровенно ангажированные издания, есть те, кто пытаются сохранять независимость. Они работают на разные партии, ориентируются на разные страты общества. Это, в общем, и создает нормальную — пеструю и сумбурную — информационную картину современной страны.
Информационная повестка, которую навязывают миру IT-лидеры, вообще никакого разномыслия не предполагает. Там только борьба с глобальным потеплением, трансгендеры и публичные казни "еретиков".
Что ж, австралийские граждане запустили в твиттере хештеги "Бойкот Цукербергу" и "Удалим Facebook" и принялись массово сносить свои аккаунты.
Глава Facebook Марк Цукерберг в штаб-квартире Facebook в Пало-Альт, США - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 07:00Акценты
День рождения Facebook: без него никуда?
Правительство страны пытается проявить твердость. "Попытки Facebook расфрендить Австралию, перерезав информационный доступ к службам спасения и здравоохранения, были враждебными и разочаровывающими, — заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон. — Но БигТех не запугает нас и не сможет прессовать наш парламент."
Властям Австралии стоило бы присмотреться к опыту своего главного торгового партнера и старшего брата по Региональному экономическому партнерству — Китая. Не далее как этой осенью руководство КНР показательно и жестко отрегулировало бизнес суперзвезды своего БигТеха — миллиардера Джека Ма.
В ноябре Джек Ма пытался вывести на IPO в Шанхае и Гонконге свою Ant Group Co — "дочку" его легендарной интернет-платформы Alibaba. Интерес к сделке был огромный. Инвесторы замерли в ожидании.
Однако китайские власти запретили интернет-олигарху выходить на IPO. Западные СМИ подали эту историю так, будто тоталитарные коммунисты наказали свободомыслящего Ма за критику в адрес китайских регуляторов. Впрочем, истинная суть конфликта была в другом.
Народный банк Китая обратил внимание на то, что Ant Group Co перестала быть просто платежной системой, как позиционировалась изначально. На платформе начали предоставлять банковские услуги — тут и кредиты (в том числе такая потенциально опасная, зачастую криминальная штука, как микрокредитование), и страховки, и инвестиции в акции, и торговля валютой.
Китайцы — люди азартные, часто страдают от неудачных спекуляций, поэтому весь финансовый сектор государство держит под строгим контролем. А у Ant Group не было ни уставного капитала, ни лицензии на банковскую деятельность.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 21:20
В Госдуму внесли проект о квоте на размещение соцрекламы в интернете
Поэтому Ма было предъявлено требование привести деятельность своего финтех-гиганта в соответствие с правилами. IPO отложили на неопределенный срок. Свободомыслящий олигарх так загрустил, что даже исчез на несколько месяцев из инфополя, чего раньше с ним не случалось.
Власти Китая показали хороший пример того, как государство должно регулировать БигТех, свой ли, чужой ли. Любопытно, хватит ли смелости правительству Австралии отбить свой суверенитет у Марка Цукерберга?
 
GoogleFacebookМарк ЦукербергАвстралияСШААвторыМнение - Авторы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19В Китае заявили, что никогда не вмешивались во внутренние дела США
05:06В Китае заявили о намерении восстанавливать диалог с США
04:35Посольство РФ оценило высылку экс-охранника нацистского концлагеря из США
04:23Ученый объяснил, когда следует вакцинироваться переболевшим COVID-19
04:19Премьер Словакии поторопил кабмин с закупкой вакцины "Спутник V"
04:16Глава МИД Китая обвинил администрацию Трампа в ухудшении отношений с США
03:35В США проверят лайнеры Boeing 777 после ЧП в Колорадо
03:13Раскрыта польза очков во время пандемии коронавируса
03:08Источник: с Восточного в 2021 году могут запустить еще два "Союза-2"
03:05"Яблоко" надеется на восстановление фонтана Витали на Лубянке
02:44Египет и Палестина будут развивать газовое месторождение в секторе Газа
02:29Японцев испугало размещение российских средств РЭБ на Курилах
02:28Эксперт объяснил, как проверить авто из вторых рук перед покупкой
02:21Рааб призовет СПЧ ООН отреагировать на "нарушения прав человека" в России
02:07Названа опасность совместного использования аккаунтов
01:36В Египте чиновница присваивала улицам города имена мужа и его родни
01:27Раскрыты подробности убийства двух детей в Москве
01:16Россияне определили лучшие поезда 2020 года
01:16Юрист рассказал, что делать с "лишней" зарплатой
01:04Жириновский объяснил свою идею ограничить вес россиян
Лента новостейМолния