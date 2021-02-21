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Наука
https://ria.ru/20210221/set-1598379536.html
"Это делается под давлением". Эксперты — о новых правилах для соцсетей
"Это делается под давлением". Эксперты — о новых правилах для соцсетей
Девять интернет-компаний — Facebook, Google, Microsoft, Twitter, Discord, Pinterest, Reddit, Shopify и Vimeo — объединили усилия, чтобы создать систему для... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T08:00
2021-02-21T13:15
наука
facebook
microsoft corporation
youtube
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технологии
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Кирилл Каримов. Девять интернет-компаний — Facebook, Google, Microsoft, Twitter, Discord, Pinterest, Reddit, Shopify и Vimeo — объединили усилия, чтобы создать систему для работы с вредоносным контентом и поведением в Сети, сообщает Axios. Чего ждать от этой инициативы простому пользователю, разбирается РИА Новости.Принципиальное решениеЦель Digital Trust &amp; Safety Partnership — так называется новое объединение интернет-гигантов — доверие и безопасность на глобальном уровне Сети. "В домах, школах и на предприятиях по всему миру и на всех уровнях государственного управления ведутся дискуссии о том, как должны выглядеть цифровое доверие и безопасность. Мы начали эту инициативу, чтобы открыто заняться этой проблемой и разработать систему передовых практик, которые помогут компаниям снизить вред, связанный с онлайн-контентом и поведением в интернете", — говорится на официальной странице партнерства. Участники заявляют о пяти принципах, которыми они намерены руководствоваться.Дискуссии о доверии и безопасности в последнее время интернет-компаниям обходятся недешево. Так, в конгрессе США сейчас обсуждают поправки к Секции 230 закона "О соблюдении приличий в коммуникациях" (Communications Decency Act). Их внесли еще в 2019-м, чтобы соцсети несли ответственность за пользовательский контент. В конце января Европейская комиссия предписала Google, Facebook, Twitter и Microsoft (все они входят в новое объединение) предоставлять ежемесячные отчеты об усилиях по борьбе с поддельными новостями, особенно касающимися коронавируса. В Европе обеспокоены, что тема пандемии стала рассадником теорий заговора, которые еще никогда так быстро не распространялись. И способствовали этому цифровые технологии и соцсети.Инициатива западных интернет-гигантов не случайна, считает Игорь Шульга, директор АО НИП "Информзащита". "Это не просто желание этих компаний заняться указанными вопросами, это делается под давлением регуляторов, которые исками и слушаниями по утечкам и торговле данными клиентов вынуждают руководство платформ разработать что-то из best practice. Это будет комбинация уже существующих стандартов в этой области, ничего нового, но формализованная под цели различных социальных и не только платформ в Сети. Как уверяют, это не станет какой-то обязаловкой, а только набором рекомендаций", — объясняет эксперт.Цензуры станет больше?В Digital Trust &amp; Safety Partnership подчеркивают, что правила, которые только вырабатываются, не должны препятствовать развитию интернета. Речь идет об обмене информацией и корректировке внутренней политики компаний в данном вопросе. "Большинство изменений будет связано, скорее, с уточнением и детализацией законодательства в этой сфере национальными правительствами. Объединение позиционируется больше как форум или инструмент для обмена практиками и создания универсальных внутренних фреймворков, нежели некая ревизия существующей пользовательской политики. Пока нельзя сказать с уверенностью, что конкретно коснется конечного пользователя. Этот шаг стоит рассматривать как очередной этап в меняющемся ландшафте правового регулирования отношений в Сети", — рассуждает Павел Патрикеев, руководитель юридического отдела хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.Digital Trust &amp; Safety Partnership подчеркивает стремление к прозрачности подходов. В сообществе намерены сотрудничать с отраслевыми экспертами в области аудита для разработки системы оценки и ее проверки независимыми третьими сторонами."Объединение не претендует на то, чтобы стать площадкой для выработки "новых правил игры". Речь о реакции игроков на требования государства. Кто-то скажет, что нынешняя политика YouTube и других крупных площадок уже предоставляют достаточно инструментов для цензуры, кто-то обратит внимание на региональные процессы в принятии определенных законопроектов по борьбе с распространением некоторой информации. Например, на вступивший в силу на территории России закон о правилах блокировки и мониторинга социальными сетями противоправной информации. Пока нет оснований говорить, что это партнерство усилит цензуру", — заключает Патрикеев.ПерспективыВ Digital Trust &amp; Safety Partnership сами говорят, что не стоит ждать громких новостей в ближайшем будущем. Пока там займутся сбором и анализом мнений заинтересованных сторон, обдумают собственный опыт работы с нежелательным контентом и поведением в интернете.На конец года запланировали публикацию отчета о результатах деятельности партнерства. После этого, отмечают в Digital Trust &amp; Safety Partnership, "последует объективная и поддающаяся измерению сторонняя оценка доверия и безопасности". В общем, Сети стоит набраться терпения, чтобы узнать, что скрывается под этими расплывчатыми формулировками от "товарищества доверия и безопасности".
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facebook, microsoft corporation, youtube, google, технологии

"Это делается под давлением". Эксперты — о новых правилах для соцсетей

08:00 21.02.2021 (обновлено: 13:15 21.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваFacebook
Facebook - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Кирилл Каримов. Девять интернет-компаний — Facebook, Google, Microsoft, Twitter, Discord, Pinterest, Reddit, Shopify и Vimeo — объединили усилия, чтобы создать систему для работы с вредоносным контентом и поведением в Сети, сообщает Axios. Чего ждать от этой инициативы простому пользователю, разбирается РИА Новости.

Принципиальное решение

Цель Digital Trust & Safety Partnership — так называется новое объединение интернет-гигантов — доверие и безопасность на глобальном уровне Сети.
"В домах, школах и на предприятиях по всему миру и на всех уровнях государственного управления ведутся дискуссии о том, как должны выглядеть цифровое доверие и безопасность. Мы начали эту инициативу, чтобы открыто заняться этой проблемой и разработать систему передовых практик, которые помогут компаниям снизить вред, связанный с онлайн-контентом и поведением в интернете", — говорится на официальной странице партнерства.
Участники заявляют о пяти принципах, которыми они намерены руководствоваться.
  1. 1
    При разработке продуктов необходимо выявить, оценить и скорректировать риски, которые связаны с контентом и поведением в Сети.
  2. 2
    Принять четкие и последовательные правила относительно контента и поведения пользователей.
  3. 3
    Инвестировать в благополучие и устойчивость команд, которые работают с конфиденциальными материалами.
  4. 4
    Отслеживать новые риски и проверять эффективность политики ограничения вредоносного контента или поведения.
  5. 5
    Сообщать общественности о действиях, предпринятых по жалобам, и другой активности, связанной с доверием и безопасностью.
Дискуссии о доверии и безопасности в последнее время интернет-компаниям обходятся недешево. Так, в конгрессе США сейчас обсуждают поправки к Секции 230 закона "О соблюдении приличий в коммуникациях" (Communications Decency Act). Их внесли еще в 2019-м, чтобы соцсети несли ответственность за пользовательский контент.
В конце января Европейская комиссия предписала Google, Facebook, Twitter и Microsoft (все они входят в новое объединение) предоставлять ежемесячные отчеты об усилиях по борьбе с поддельными новостями, особенно касающимися коронавируса. В Европе обеспокоены, что тема пандемии стала рассадником теорий заговора, которые еще никогда так быстро не распространялись. И способствовали этому цифровые технологии и соцсети.
Инициатива западных интернет-гигантов не случайна, считает Игорь Шульга, директор АО НИП "Информзащита". "Это не просто желание этих компаний заняться указанными вопросами, это делается под давлением регуляторов, которые исками и слушаниями по утечкам и торговле данными клиентов вынуждают руководство платформ разработать что-то из best practice. Это будет комбинация уже существующих стандартов в этой области, ничего нового, но формализованная под цели различных социальных и не только платформ в Сети. Как уверяют, это не станет какой-то обязаловкой, а только набором рекомендаций", — объясняет эксперт.
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Цензуры станет больше?

В Digital Trust & Safety Partnership подчеркивают, что правила, которые только вырабатываются, не должны препятствовать развитию интернета. Речь идет об обмене информацией и корректировке внутренней политики компаний в данном вопросе.
"Большинство изменений будет связано, скорее, с уточнением и детализацией законодательства в этой сфере национальными правительствами. Объединение позиционируется больше как форум или инструмент для обмена практиками и создания универсальных внутренних фреймворков, нежели некая ревизия существующей пользовательской политики. Пока нельзя сказать с уверенностью, что конкретно коснется конечного пользователя. Этот шаг стоит рассматривать как очередной этап в меняющемся ландшафте правового регулирования отношений в Сети", — рассуждает Павел Патрикеев, руководитель юридического отдела хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.
Digital Trust & Safety Partnership подчеркивает стремление к прозрачности подходов. В сообществе намерены сотрудничать с отраслевыми экспертами в области аудита для разработки системы оценки и ее проверки независимыми третьими сторонами.
"Объединение не претендует на то, чтобы стать площадкой для выработки "новых правил игры". Речь о реакции игроков на требования государства. Кто-то скажет, что нынешняя политика YouTube и других крупных площадок уже предоставляют достаточно инструментов для цензуры, кто-то обратит внимание на региональные процессы в принятии определенных законопроектов по борьбе с распространением некоторой информации. Например, на вступивший в силу на территории России закон о правилах блокировки и мониторинга социальными сетями противоправной информации. Пока нет оснований говорить, что это партнерство усилит цензуру", — заключает Патрикеев.
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Перспективы

В Digital Trust & Safety Partnership сами говорят, что не стоит ждать громких новостей в ближайшем будущем. Пока там займутся сбором и анализом мнений заинтересованных сторон, обдумают собственный опыт работы с нежелательным контентом и поведением в интернете.
На конец года запланировали публикацию отчета о результатах деятельности партнерства. После этого, отмечают в Digital Trust & Safety Partnership, "последует объективная и поддающаяся измерению сторонняя оценка доверия и безопасности". В общем, Сети стоит набраться терпения, чтобы узнать, что скрывается под этими расплывчатыми формулировками от "товарищества доверия и безопасности".
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