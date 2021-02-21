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Россия и ОАЭ разработают сверхзвуковой пассажирский самолет
Россия и ОАЭ разработают сверхзвуковой пассажирский самолет
Cуверенный фонд ОАЭ Mubadala и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) учредят совместное предприятие для разработки пассажирского сверхзвукового... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T10:40
2021-02-21T11:50
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
оаэ
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АБУ-ДАБИ, 21 фев — РИА Новости. Cуверенный фонд ОАЭ Mubadala и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) учредят совместное предприятие для разработки пассажирского сверхзвукового самолета. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров."Вопрос, какое это будет долевое участие, пока мы к этому вопросу еще не подходили. С эмиратской стороны это будет Mubadala, с нашей — понятно, что это будет ОАК, возможно, какая-то из его "дочек", — сказал министр.Определить, как будет выглядеть самолет, разработчики планируют к концу 2021-го — началу 2022 года, добавил он.Владимир Путин в январе 2018 года предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе стратегического ракетоносца Ту-160. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) взялась за решение задачи. В сентябре 2018-го компания "Туполев" заявила о завершении предпроектных работ. При этом сообщалось, что в России не было силовой установки, необходимой для такого самолета; двигатель НК-32 не подошел.
https://ria.ru/20210129/su-57-1595174559.html
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россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), объединенная авиастроительная корпорация (оак), оаэ

Россия и ОАЭ разработают сверхзвуковой пассажирский самолет

10:40 21.02.2021 (обновлено: 11:50 21.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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АБУ-ДАБИ, 21 фев — РИА Новости. Cуверенный фонд ОАЭ Mubadala и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) учредят совместное предприятие для разработки пассажирского сверхзвукового самолета. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Вопрос, какое это будет долевое участие, пока мы к этому вопросу еще не подходили. С эмиратской стороны это будет Mubadala, с нашей — понятно, что это будет ОАК, возможно, какая-то из его "дочек", — сказал министр.
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Определить, как будет выглядеть самолет, разработчики планируют к концу 2021-го — началу 2022 года, добавил он.

"Основные параметры, в моем понимании, на 80 процентов сверстаны: это скорость 1,5-1,8 Маха. Притом что на скорости 1,8 Маха можно лететь не менее четырех часов. А что касается версии, то речь идет о восьмиместной виповской машине и 30-местной пассажирской машине", — отметил Мантуров.

Владимир Путин в январе 2018 года предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе стратегического ракетоносца Ту-160. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) взялась за решение задачи.
В сентябре 2018-го компания "Туполев" заявила о завершении предпроектных работ. При этом сообщалось, что в России не было силовой установки, необходимой для такого самолета; двигатель НК-32 не подошел.
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РоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)ОАЭ
 
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