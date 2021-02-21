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Снимки редкого желтого королевского пингвина поразили пользователей Сети

Снимки редкого желтого королевского пингвина поразили пользователей Сети

Фотограф дикой природы Ив Адамс опубликовал снимки редкого желтого королевского пингвина, сделанные во время экспедиции на остров Южная Георгия, сообщает Out... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T01:37

2021-02-21T01:37

2021-02-21T01:37

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МОСКВА, 21 фев— РИА Новости. Фотограф дикой природы Ив Адамс опубликовал снимки редкого желтого королевского пингвина, сделанные во время экспедиции на остров Южная Георгия, сообщает Out Look India.Адамс рассказал, что сразу же заметил необычную птицу в колонии из 120 тысяч ее соплеменников."Это действительно было нечто, невероятный уникальный опыт, — сказал Ив. — Нам очень повезло, что птица оказалась именно там, где мы стояли". Считается, что это первый когда-либо увиденный желто-белый королевский пингвин.Снимки были сделаны в 2019 году, но фотограф объяснил, что из-за требований организаторов экспедиции не смог сразу их опубликовать.

https://ria.ru/20210220/kruglov-1597730538.html

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фото, туризм, пингвины, новости - туризм, антарктида