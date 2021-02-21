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Снимки редкого желтого королевского пингвина поразили пользователей Сети
Снимки редкого желтого королевского пингвина поразили пользователей Сети
Фотограф дикой природы Ив Адамс опубликовал снимки редкого желтого королевского пингвина, сделанные во время экспедиции на остров Южная Георгия, сообщает Out... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T01:37
2021-02-21T01:37
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МОСКВА, 21 фев— РИА Новости. Фотограф дикой природы Ив Адамс опубликовал снимки редкого желтого королевского пингвина, сделанные во время экспедиции на остров Южная Георгия, сообщает Out Look India.Адамс рассказал, что сразу же заметил необычную птицу в колонии из 120 тысяч ее соплеменников."Это действительно было нечто, невероятный уникальный опыт, — сказал Ив. — Нам очень повезло, что птица оказалась именно там, где мы стояли". Считается, что это первый когда-либо увиденный желто-белый королевский пингвин.Снимки были сделаны в 2019 году, но фотограф объяснил, что из-за требований организаторов экспедиции не смог сразу их опубликовать.
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фото, туризм, пингвины, новости - туризм, антарктида

Снимки редкого желтого королевского пингвина поразили пользователей Сети

01:37 21.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей ХовановЮжная Георгия
Южная Георгия - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Алексей Хованов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев— РИА Новости. Фотограф дикой природы Ив Адамс опубликовал снимки редкого желтого королевского пингвина, сделанные во время экспедиции на остров Южная Георгия, сообщает Out Look India.
Адамс рассказал, что сразу же заметил необычную птицу в колонии из 120 тысяч ее соплеменников.
"Это действительно было нечто, невероятный уникальный опыт, — сказал Ив. — Нам очень повезло, что птица оказалась именно там, где мы стояли".
Считается, что это первый когда-либо увиденный желто-белый королевский пингвин.
Снимки были сделаны в 2019 году, но фотограф объяснил, что из-за требований организаторов экспедиции не смог сразу их опубликовать.
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