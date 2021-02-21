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NI рассказал, как Россия "разорвет НАТО пополам" в случае войны
NI рассказал, как Россия "разорвет НАТО пополам" в случае войны
Колумнист американского издания The National Interest Джон Россомандо рассказал, что ждет НАТО в случае конфликта с Россией в Европе. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T20:32
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россия
нато
сергей шойгу
польша
сша
литва
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Колумнист американского издания The National Interest Джон Россомандо рассказал, что ждет НАТО в случае конфликта с Россией в Европе.Автор статьи напомнил о прошедших в Польше учениях "Зима-20", в ходе которых предполагаемый противник с востока нанес армии страны разгромное поражение всего за пять дней. Это произошло несмотря на то, что в теоретическом конфликте учитывалось наличие у вооруженных сил Польши еще не полученных самолетов пятого поколения F-35, систем противоракетной обороны Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS.Он отметил, что Россия усилила и модернизировала Западный военный округ, в котором "сосредоточены самые компетентные военные подразделения" страны, оснащенные современными танками Т-90, Т-72Б3М, бронетранспортерами БТР-82, БМП-3, а также сложными системами противовоздушной обороны, включающими зенитные комплексы "Тунгуска", "Панцирь-С1" и С-400.По мнению специалиста, эта группировка российских войск быстро сокрушит польские и балтийские соединения НАТО, если США не увеличат свое присутствие на этом фланге. Автор предлагает США помочь Польше заменить устаревшее вооружение на современное, которое соответствует стандартам альянса. Кроме того, союзники по НАТО должны восстановить линии снабжения, существовавшие в Западной Европе до конца холодной войны, подытожил он.В Москве неоднократно подчеркивали, что у страны нет агрессивных намерений в отношении других государств. При этом российская сторона отмечает растущую военную активность США и блока НАТО у своих границ. Глава Минобороны Сергей Шойгу указывал на "антироссийский характер" действий Североатлантического альянса. По его словам, ведомство принимает все необходимые меры для надежной защиты страны.
https://ria.ru/20210221/krym-1598498425.html
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россия, нато, сергей шойгу, польша, сша, литва

NI рассказал, как Россия "разорвет НАТО пополам" в случае войны

20:32 21.02.2021 (обновлено: 21:29 21.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий мотострелкового полка Таманской дивизии на одном из полигонов Западного военного округа в Подмосковье
Военнослужащий мотострелкового полка Таманской дивизии на одном из полигонов Западного военного округа в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Колумнист американского издания The National Interest Джон Россомандо рассказал, что ждет НАТО в случае конфликта с Россией в Европе.
Автор статьи напомнил о прошедших в Польше учениях "Зима-20", в ходе которых предполагаемый противник с востока нанес армии страны разгромное поражение всего за пять дней. Это произошло несмотря на то, что в теоретическом конфликте учитывалось наличие у вооруженных сил Польши еще не полученных самолетов пятого поколения F-35, систем противоракетной обороны Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS.
"Учения показали, что восточный фланг Североатлантического альянса уязвим для "российского вторжения", — пишет эксперт.
Он отметил, что Россия усилила и модернизировала Западный военный округ, в котором "сосредоточены самые компетентные военные подразделения" страны, оснащенные современными танками Т-90, Т-72Б3М, бронетранспортерами БТР-82, БМП-3, а также сложными системами противовоздушной обороны, включающими зенитные комплексы "Тунгуска", "Панцирь-С1" и С-400.
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По мнению специалиста, эта группировка российских войск быстро сокрушит польские и балтийские соединения НАТО, если США не увеличат свое присутствие на этом фланге.
"В случае войны российская и белорусская армии захватят территорию НАТО вдоль границы и разорвут тем самым силы альянса пополам, что разъединит логистические узлы, соединяющие Польшу и Литву", — говорится в статье.
Автор предлагает США помочь Польше заменить устаревшее вооружение на современное, которое соответствует стандартам альянса. Кроме того, союзники по НАТО должны восстановить линии снабжения, существовавшие в Западной Европе до конца холодной войны, подытожил он.
В Москве неоднократно подчеркивали, что у страны нет агрессивных намерений в отношении других государств. При этом российская сторона отмечает растущую военную активность США и блока НАТО у своих границ. Глава Минобороны Сергей Шойгу указывал на "антироссийский характер" действий Североатлантического альянса. По его словам, ведомство принимает все необходимые меры для надежной защиты страны.
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