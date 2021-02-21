NI рассказал, как Россия "разорвет НАТО пополам" в случае войны
20:32 21.02.2021 (обновлено: 21:29 21.02.2021)
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий мотострелкового полка Таманской дивизии на одном из полигонов Западного военного округа в Подмосковье
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Колумнист американского издания The National Interest Джон Россомандо рассказал, что ждет НАТО в случае конфликта с Россией в Европе.
Автор статьи напомнил о прошедших в Польше учениях "Зима-20", в ходе которых предполагаемый противник с востока нанес армии страны разгромное поражение всего за пять дней. Это произошло несмотря на то, что в теоретическом конфликте учитывалось наличие у вооруженных сил Польши еще не полученных самолетов пятого поколения F-35, систем противоракетной обороны Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS.
"Учения показали, что восточный фланг Североатлантического альянса уязвим для "российского вторжения", — пишет эксперт.
Он отметил, что Россия усилила и модернизировала Западный военный округ, в котором "сосредоточены самые компетентные военные подразделения" страны, оснащенные современными танками Т-90, Т-72Б3М, бронетранспортерами БТР-82, БМП-3, а также сложными системами противовоздушной обороны, включающими зенитные комплексы "Тунгуска", "Панцирь-С1" и С-400.
"В случае войны российская и белорусская армии захватят территорию НАТО вдоль границы и разорвут тем самым силы альянса пополам, что разъединит логистические узлы, соединяющие Польшу и Литву", — говорится в статье.
Автор предлагает США помочь Польше заменить устаревшее вооружение на современное, которое соответствует стандартам альянса. Кроме того, союзники по НАТО должны восстановить линии снабжения, существовавшие в Западной Европе до конца холодной войны, подытожил он.
В Москве неоднократно подчеркивали, что у страны нет агрессивных намерений в отношении других государств. При этом российская сторона отмечает растущую военную активность США и блока НАТО у своих границ. Глава Минобороны Сергей Шойгу указывал на "антироссийский характер" действий Североатлантического альянса. По его словам, ведомство принимает все необходимые меры для надежной защиты страны.