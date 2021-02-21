https://ria.ru/20210221/nato-1598512233.html

NI рассказал, как Россия "разорвет НАТО пополам" в случае войны

NI рассказал, как Россия "разорвет НАТО пополам" в случае войны

Колумнист американского издания The National Interest Джон Россомандо рассказал, что ждет НАТО в случае конфликта с Россией в Европе. РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T20:32

2021-02-21T20:32

2021-02-21T21:29

россия

нато

сергей шойгу

польша

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Колумнист американского издания The National Interest Джон Россомандо рассказал, что ждет НАТО в случае конфликта с Россией в Европе.Автор статьи напомнил о прошедших в Польше учениях "Зима-20", в ходе которых предполагаемый противник с востока нанес армии страны разгромное поражение всего за пять дней. Это произошло несмотря на то, что в теоретическом конфликте учитывалось наличие у вооруженных сил Польши еще не полученных самолетов пятого поколения F-35, систем противоракетной обороны Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS.Он отметил, что Россия усилила и модернизировала Западный военный округ, в котором "сосредоточены самые компетентные военные подразделения" страны, оснащенные современными танками Т-90, Т-72Б3М, бронетранспортерами БТР-82, БМП-3, а также сложными системами противовоздушной обороны, включающими зенитные комплексы "Тунгуска", "Панцирь-С1" и С-400.По мнению специалиста, эта группировка российских войск быстро сокрушит польские и балтийские соединения НАТО, если США не увеличат свое присутствие на этом фланге. Автор предлагает США помочь Польше заменить устаревшее вооружение на современное, которое соответствует стандартам альянса. Кроме того, союзники по НАТО должны восстановить линии снабжения, существовавшие в Западной Европе до конца холодной войны, подытожил он.В Москве неоднократно подчеркивали, что у страны нет агрессивных намерений в отношении других государств. При этом российская сторона отмечает растущую военную активность США и блока НАТО у своих границ. Глава Минобороны Сергей Шойгу указывал на "антироссийский характер" действий Североатлантического альянса. По его словам, ведомство принимает все необходимые меры для надежной защиты страны.

https://ria.ru/20210221/krym-1598498425.html

https://ria.ru/20210130/udar-1595276379.html

россия

польша

сша

литва

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россия, нато, сергей шойгу, польша, сша, литва