https://ria.ru/20210221/myasnikov-1598469981.html

Мясников назвал продукты, снижающие риск развития диабета

Мясников назвал продукты, снижающие риск развития диабета

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые следует употреблять людям с повышенной предрасположенностью к диабету второго типа. РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T13:25

2021-02-21T13:25

2021-02-21T17:49

александр мясников (врач)

диабет

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые следует употреблять людям с повышенной предрасположенностью к диабету второго типа.Так, по его словам, важными факторами, влияющими на возникновение заболевания, считаются генетика, возраст и избыточный вес. При этом важно учитывать не только общую массу тела, но и распределение жировых отложений. Специалист отметил, что большое количество жира на животе — признак нечувствительности к инсулину.Кроме того, Мясников напомнил о значении веса ребенка при рождении, поскольку недоношенные младенцы более склонны к диабету в будущем. Тем не менее даже в этом случае правильное питание может уберечь от такого развития событий."Бокал красного вина, четыре чашки кофе в день и стакан молока снизят риски развития диабета", — подчеркнул медик в эфире программы "Россия 1".

https://ria.ru/20210221/allergiya-1598453248.html

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александр мясников (врач), диабет, здоровье - общество