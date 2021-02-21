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Мясников назвал продукты, снижающие риск развития диабета
Мясников назвал продукты, снижающие риск развития диабета
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые следует употреблять людям с повышенной предрасположенностью к диабету второго типа. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T13:25
2021-02-21T17:49
александр мясников (врач)
диабет
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые следует употреблять людям с повышенной предрасположенностью к диабету второго типа.Так, по его словам, важными факторами, влияющими на возникновение заболевания, считаются генетика, возраст и избыточный вес. При этом важно учитывать не только общую массу тела, но и распределение жировых отложений. Специалист отметил, что большое количество жира на животе — признак нечувствительности к инсулину.Кроме того, Мясников напомнил о значении веса ребенка при рождении, поскольку недоношенные младенцы более склонны к диабету в будущем. Тем не менее даже в этом случае правильное питание может уберечь от такого развития событий."Бокал красного вина, четыре чашки кофе в день и стакан молока снизят риски развития диабета", — подчеркнул медик в эфире программы "Россия 1".
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александр мясников (врач), диабет, здоровье - общество

Мясников назвал продукты, снижающие риск развития диабета

13:25 21.02.2021 (обновлено: 17:49 21.02.2021)
 
© Фото : ВГТРКАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© Фото : ВГТРК
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые следует употреблять людям с повышенной предрасположенностью к диабету второго типа.
Так, по его словам, важными факторами, влияющими на возникновение заболевания, считаются генетика, возраст и избыточный вес. При этом важно учитывать не только общую массу тела, но и распределение жировых отложений. Специалист отметил, что большое количество жира на животе — признак нечувствительности к инсулину.
Кроме того, Мясников напомнил о значении веса ребенка при рождении, поскольку недоношенные младенцы более склонны к диабету в будущем. Тем не менее даже в этом случае правильное питание может уберечь от такого развития событий.
"Бокал красного вина, четыре чашки кофе в день и стакан молока снизят риски развития диабета", — подчеркнул медик в эфире программы "Россия 1".
Врач - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
Вчера, 10:04
Врач назвал продукты, которые чаще всего вызывают аллергию
 
Александр Мясников (врач)ДиабетЗдоровье - Общество
 
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