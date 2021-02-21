https://ria.ru/20210221/moskva-1598458794.html

В Москве выявили 1602 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 1602 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1602, Санкт-Петербурге — 996, Подмосковье — 735, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T11:04

2021-02-21T11:04

2021-02-21T11:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1602, Санкт-Петербурге — 996, Подмосковье — 735, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1 Москва - 1602, 2 Санкт-Петербург - 996, 3 Московская область - 735", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса в Еврейской автономной области — 4, Ненецком автономном округе — 3, Чукотском автономном округе — 1.

https://ria.ru/20210221/koronavirus-1598458613.html

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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