https://ria.ru/20210221/moskva-1598458794.html
В Москве выявили 1602 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 1602 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1602, Санкт-Петербурге — 996, Подмосковье — 735, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T11:04
2021-02-21T11:04
2021-02-21T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1602, Санкт-Петербурге — 996, Подмосковье — 735, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1 Москва - 1602, 2 Санкт-Петербург - 996, 3 Московская область - 735", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса в Еврейской автономной области — 4, Ненецком автономном округе — 3, Чукотском автономном округе — 1.
https://ria.ru/20210221/koronavirus-1598458613.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область