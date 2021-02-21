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https://ria.ru/20210221/kurorty-1598339256.html
Эксперты назвали лучшие курорты России для реабилитации после COVID-19
Эксперты назвали лучшие курорты России для реабилитации после COVID-19
РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T03:21
2021-02-21T03:21
туризм
куда можно лететь
коронавирус в россии
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куда поехать в выходные
россия
туризм
феодосия
новости - туризм
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Эксперты назвали лучшие курортные направления России для оздоровительного отдыха, сообщает Едем-в-Гости.ру.Первые места в рейтинге заняли Кавминводы, Крым и Краснодарский край. КавминводыНа старейший курорт Кавказских Минеральных Вод приезжают не только по назначению врача, но и для профилактики заболеваний. Здесь можно насладиться свежим горным воздухом, пройтись по терренкурам, выпить лечебных сульфатных и доломитных минеральных вод. Останавливаются гости не только в санаториях, но и на базах отдыха (стоимость от 2500 рублей в сутки), и в гостевых домах (от 1500 рублей в сутки).КрымСюда приезжают для лечения острых и хронических заболеваний органов дыхания, чаще всего для этого выбирают природный ингаляторий и царскую здравницу Ялту. Именно она, в свое время, стала курортом для больных туберкулезом. Воздух здесь насыщен йодом, кальцием, фитонцидами и эфирными маслами, выделяемыми можжевельником, сосной и елью. В Феодосию туристы едут за профилактикой и лечением ЛОР-заболеваний, болезней опорно-двигательного аппарата, для психологической и эмоциональной перезагрузки. Для успокоения нервной системы стоит выбрать Евпаторию. Кроме того, курорт богат лечебными грязями и рапными смесями, применяемыми для профилактики и лечения гинекологических, кожных и сердечно-сосудистых заболеваний. Стоимость размещения в зависимости от региона отличается. Так в Евпатории проживание в гостевом доме выйдет в среднем в 1200 рублей в сутки на человека, в Ялте — 1600 рублей, в Феодосии — от 800 рублей.Краснодарский крайТакже для лечения органов дыхания и ускорения выздоровления после пневмонии и бронхитов приезжают в Краснодарский край. Богатая местная флора насыщает воздух полезными биологически активными веществами, подавляющими вредные бактерии и микроорганизмы.Также в списке популярных направлений — Анапа. Благодаря расположению южный курорт особенно ценится среди туристов, имеющих проблемы с дыханием. Воздух пропитан благоприятными ионами, оказывающими полезное воздействие на здоровье человека. Стоимость размещения на базах отдыха: от 1540 рублей сутки на человека, в гостевых домах — от одной тысячи рублей, в апартаментах — от 1500.Сочи признан лучшим бальнеологических курортов в России. Это идеальное место для психоэмоциональной перезагрузки и природного лечения. Туда едут за гелио- и аэротерапией (лечение солнечными и воздушными ваннами), радоновым, углеводородным и грязелечением. Морской воздух благоприятно воздействуют на состояние организма, благодаря повышенному содержанию йода и соли. За талассотерапией и грязелечением туристы приезжают в Мацесту. Здесь они посещают специализированные здравницы, "дикие" сероводородные и грязевые источники вблизи Агурских водопадов.Также излюбленная локация для оздоровительных прогулок гостей Сочи Тисо-Самшитовая Роща. Она расположена в уникальной климатической зоне и богата целебной флорой, поэтому туристы приезжают сюда, чтобы надышаться полезным воздухом и насладиться треккингом по большому и малому прогулочному кольцу. Стоимость проживания в мини-гостинице в Хосте от 1620 рублей сутки, в частном секторе — от 300 рублей. Для укрепления иммунитета приезжают в горы, так как на высоте — пониженное содержание кислорода. Для тренировки легких, опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы путешественники выбирают Красную Поляну. Стоимость проживания в мини-гостинице от 4500 рублей в сутки, в доме — от пяти тысяч рублей.СибирьКроме того, в 2020 году на 30 процентов вырос спрос на посещение курортов Сибирского федерального округа. Для полноценной перезагрузки всего организма жители больших городов едут на Алтай. Особенно полезен алтайский воздух для астматиков. Знаменит своими здравницами поселок Белокуриха. Там расположены азотно-кремнистые термальные источники и есть возможность пройти процедуры пелоидотерапии (борьба с целлюлитом и лишним весом при помощи целебных грязей). Стоимость проживания в Белокурихе в отеле от 1299 рублей в сутки, в гостиничном комплексе — от шести тысяч рублей.
https://ria.ru/20210210/sanatorii-1596809970.html
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куда можно лететь, коронавирус в россии, куда поехать, куда поехать в выходные, россия, туризм, феодосия, новости - туризм, ялта, сочи, минеральные воды, республика крым, евпатория, анапа, краснодарский край, алтайский край, белокуриха

Эксперты назвали лучшие курорты России для реабилитации после COVID-19

03:21 21.02.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБальнеологический курорт "Мацеста" в Сочи
Бальнеологический курорт Мацеста в Сочи - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Эксперты назвали лучшие курортные направления России для оздоровительного отдыха, сообщает Едем-в-Гости.ру.
Первые места в рейтинге заняли Кавминводы, Крым и Краснодарский край.

Кавминводы

На старейший курорт Кавказских Минеральных Вод приезжают не только по назначению врача, но и для профилактики заболеваний. Здесь можно насладиться свежим горным воздухом, пройтись по терренкурам, выпить лечебных сульфатных и доломитных минеральных вод. Останавливаются гости не только в санаториях, но и на базах отдыха (стоимость от 2500 рублей в сутки), и в гостевых домах (от 1500 рублей в сутки).

Крым

Сюда приезжают для лечения острых и хронических заболеваний органов дыхания, чаще всего для этого выбирают природный ингаляторий и царскую здравницу Ялту. Именно она, в свое время, стала курортом для больных туберкулезом. Воздух здесь насыщен йодом, кальцием, фитонцидами и эфирными маслами, выделяемыми можжевельником, сосной и елью.
В Феодосию туристы едут за профилактикой и лечением ЛОР-заболеваний, болезней опорно-двигательного аппарата, для психологической и эмоциональной перезагрузки.
Для успокоения нервной системы стоит выбрать Евпаторию. Кроме того, курорт богат лечебными грязями и рапными смесями, применяемыми для профилактики и лечения гинекологических, кожных и сердечно-сосудистых заболеваний. Стоимость размещения в зависимости от региона отличается. Так в Евпатории проживание в гостевом доме выйдет в среднем в 1200 рублей в сутки на человека, в Ялте — 1600 рублей, в Феодосии — от 800 рублей.
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Краснодарский край

Также для лечения органов дыхания и ускорения выздоровления после пневмонии и бронхитов приезжают в Краснодарский край. Богатая местная флора насыщает воздух полезными биологически активными веществами, подавляющими вредные бактерии и микроорганизмы.
Также в списке популярных направлений — Анапа. Благодаря расположению южный курорт особенно ценится среди туристов, имеющих проблемы с дыханием. Воздух пропитан благоприятными ионами, оказывающими полезное воздействие на здоровье человека. Стоимость размещения на базах отдыха: от 1540 рублей сутки на человека, в гостевых домах — от одной тысячи рублей, в апартаментах — от 1500.
Сочи признан лучшим бальнеологических курортов в России. Это идеальное место для психоэмоциональной перезагрузки и природного лечения. Туда едут за гелио- и аэротерапией (лечение солнечными и воздушными ваннами), радоновым, углеводородным и грязелечением. Морской воздух благоприятно воздействуют на состояние организма, благодаря повышенному содержанию йода и соли.
За талассотерапией и грязелечением туристы приезжают в Мацесту. Здесь они посещают специализированные здравницы, "дикие" сероводородные и грязевые источники вблизи Агурских водопадов.
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Также излюбленная локация для оздоровительных прогулок гостей Сочи Тисо-Самшитовая Роща. Она расположена в уникальной климатической зоне и богата целебной флорой, поэтому туристы приезжают сюда, чтобы надышаться полезным воздухом и насладиться треккингом по большому и малому прогулочному кольцу. Стоимость проживания в мини-гостинице в Хосте от 1620 рублей сутки, в частном секторе — от 300 рублей.
Для укрепления иммунитета приезжают в горы, так как на высоте — пониженное содержание кислорода. Для тренировки легких, опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы путешественники выбирают Красную Поляну. Стоимость проживания в мини-гостинице от 4500 рублей в сутки, в доме — от пяти тысяч рублей.

Сибирь

Кроме того, в 2020 году на 30 процентов вырос спрос на посещение курортов Сибирского федерального округа. Для полноценной перезагрузки всего организма жители больших городов едут на Алтай. Особенно полезен алтайский воздух для астматиков. Знаменит своими здравницами поселок Белокуриха. Там расположены азотно-кремнистые термальные источники и есть возможность пройти процедуры пелоидотерапии (борьба с целлюлитом и лишним весом при помощи целебных грязей). Стоимость проживания в Белокурихе в отеле от 1299 рублей в сутки, в гостиничном комплексе — от шести тысяч рублей.
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