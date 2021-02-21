https://ria.ru/20210221/koronavirus-1598458906.html

В России за сутки умерли 417 человек с коронавирусом

В России за сутки умерли 417 человек с коронавирусом

За сутки в РФ подтверждены 417 смертей с COVID-19, за все время — 83 293, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T11:04

2021-02-21T11:04

2021-02-21T11:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 417 смертей с COVID-19, за все время — 83 293, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 417 смертей... За весь период по России умерло 83 293 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве — 52, Санкт-Петербурге — 49, Подмосковье — 29.

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/koronavirus-1598391350.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье)