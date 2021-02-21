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В России за сутки выписали 16 012 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 16 012 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 16 012 человек после COVID-19, за все время - 3 713 44, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T11:02
2021-02-21T11:02
2021-02-21T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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общество
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Москва, 21 фев — РИА Новости. За сутки в России выписаны 16 012 человек после COVID-19, за все время - 3 713 44, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 012 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 713 445", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге выписали 2350 человек, в Москве — 1807, в Подмосковье — 601.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество