https://ria.ru/20210221/koronavirus-1598458496.html

В России за сутки выписали 16 012 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 16 012 переболевших COVID-19

За сутки в России выписаны 16 012 человек после COVID-19, за все время - 3 713 44, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T11:02

2021-02-21T11:02

2021-02-21T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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Москва, 21 фев — РИА Новости. За сутки в России выписаны 16 012 человек после COVID-19, за все время - 3 713 44, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 012 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 713 445", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге выписали 2350 человек, в Москве — 1807, в Подмосковье — 601.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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