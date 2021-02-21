https://ria.ru/20210221/kazakhstan-1598489896.html

Число жертв взрыва газа в общежитии в Казахстане увеличилось до двух

Число жертв взрыва газа в общежитии в Казахстане увеличилось до двух

Число жертв взрыва газа в общежитии в казахстанском Петропавловске увеличилось до двух: спасатели извлекли из-под завалов тело женщины, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T16:38

2021-02-21T16:38

2021-02-21T18:01

северо-казахстанская область

казахстан

в мире

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НУР-СУЛТАН, 21 фев — РИА Новости. Число жертв взрыва газа в общежитии в казахстанском Петропавловске увеличилось до двух: спасатели извлекли из-под завалов тело женщины, сообщили РИА Новости в департаменте по ЧС Северо-Казахстанской области.Взрыв газового баллона произошел на первом этаже пятиэтажного общежития в казахстанском Петропавловске в воскресенье. В департаменте по ЧС Северо-Казахстанской области РИА Новости ранее сообщили, что погиб один человек — молодой мужчина, личность которого устанавливается, с места происшествия он был госпитализирован и находился в реанимации, где позднее скончался. Больше десяти человек пострадали, некоторые уже отпущены домой, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Эвакуированы 120 человек."В итоге двое погибших", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что спасатели извлекли из-под завалов тело женщины.

https://ria.ru/20210221/pozhar-1598472208.html

северо-казахстанская область

казахстан

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северо-казахстанская область, казахстан, в мире