https://ria.ru/20210221/kazakhstan-1598489896.html
Число жертв взрыва газа в общежитии в Казахстане увеличилось до двух
Число жертв взрыва газа в общежитии в Казахстане увеличилось до двух
Число жертв взрыва газа в общежитии в казахстанском Петропавловске увеличилось до двух: спасатели извлекли из-под завалов тело женщины, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T16:38
2021-02-21T16:38
2021-02-21T18:01
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НУР-СУЛТАН, 21 фев — РИА Новости. Число жертв взрыва газа в общежитии в казахстанском Петропавловске увеличилось до двух: спасатели извлекли из-под завалов тело женщины, сообщили РИА Новости в департаменте по ЧС Северо-Казахстанской области.Взрыв газового баллона произошел на первом этаже пятиэтажного общежития в казахстанском Петропавловске в воскресенье. В департаменте по ЧС Северо-Казахстанской области РИА Новости ранее сообщили, что погиб один человек — молодой мужчина, личность которого устанавливается, с места происшествия он был госпитализирован и находился в реанимации, где позднее скончался. Больше десяти человек пострадали, некоторые уже отпущены домой, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Эвакуированы 120 человек."В итоге двое погибших", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что спасатели извлекли из-под завалов тело женщины.
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северо-казахстанская область, казахстан, в мире
НУР-СУЛТАН, 21 фев — РИА Новости.
Число жертв взрыва газа в общежитии в казахстанском Петропавловске увеличилось до двух: спасатели извлекли из-под завалов тело женщины, сообщили РИА Новости в департаменте по ЧС Северо-Казахстанской области
.
Взрыв газового баллона произошел на первом этаже пятиэтажного общежития в казахстанском Петропавловске в воскресенье. В департаменте по ЧС Северо-Казахстанской области РИА Новости ранее сообщили, что погиб один человек — молодой мужчина, личность которого устанавливается, с места происшествия он был госпитализирован и находился в реанимации, где позднее скончался. Больше десяти человек пострадали, некоторые уже отпущены домой, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Эвакуированы 120 человек.
"В итоге двое погибших", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что спасатели извлекли из-под завалов тело женщины.