https://ria.ru/20210221/ispaniya-1598521014.html

В Испании радикалы устроили беспорядки

В Испании радикалы устроили беспорядки

Шестой день подряд в Испании происходят беспорядки, которые организуют левые радикалы, протестующие против ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя). В воскресенье... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T23:36

2021-02-21T23:36

2021-02-21T23:49

педро санчес

страна басков

бильбао

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МАДРИД, 21 фев — РИА Новости. Шестой день подряд в Испании происходят беспорядки, которые организуют левые радикалы, протестующие против ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя). В воскресенье беспорядки были в Бильбао, сложная ситуация сложилась и в Барселоне.Акция в Барселоне началась около вокзала Сантс, там митингующие развернули плакат "Вы нам показали, что быть мирными бесполезно". Затем толпа направилась к центру города. Подход к площади Испании им преградила полиция, после чего колонна изменила маршрут и двинулась к Университетской площади под песни Аселя.Дойдя до полицейского управления на улице Лаетана, радикалы, среди которых много несовершеннолетних, начали забрасывать представителей правопорядка камнями, мусором, бутылками, петардами, выкрикивать оскорбления, вырывать дорожные знаки, сообщает телеканал 24 Horas. Полицейские фургоны оттеснили митингующих.После этого демонстранты пошли к площади Каталонии, воздвигая по дороге новые баррикады и выкрикивая "Каталония антифашистская!". Городские власти заранее убрали из центра большие мусорные контейнеры, чтобы избежать строительства баррикад, а владельцы магазинов, опасаясь новых нападений и грабежей, попытались более надежно закрыть витрины.Днем в воскресенье протесты и столкновения с правоохранительными органами произошли в Бильбао (Страна басков). Радикалы переворачивали и поджигали мусорные контейнеры, разбивали витрины магазинов, забрасывали полицию бутылками и другими предметами. Молодой человек напал на фотографа газеты Deia. Один человек задержан.Протесты в Испании начались во вторник после ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя), приговоренного к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в песнях и социальных сетях. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией, наиболее ожесточенные — в Барселоне. Десятки человек задержаны (почти все уже отпущены), более сотни пострадали, в том числе десятки представителей сил правопорядка. В акциях участвуют молодые люди ультралевых взглядов и анархисты. Премьер Испании Педро Санчес в пятницу заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в стране, однако, по его словам, применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.Ранее сообщалось о задержании в субботу, в пятый день беспорядков, 34 леворадикалов, в том числе 31 в Барселоне, одного в Лериде и двух в Таррагоне. Служба скорой помощи Каталонии сообщала о 13 пострадавших в Барселоне, Лериде, Таррагоне и Кубельесе. Двоих человек доставили в больницу, состояние одного оценивалось как средней степени тяжести.

https://ria.ru/20210218/ispaniya-1597897285.html

https://ria.ru/20210220/parizh-1598433561.html

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педро санчес, страна басков, бильбао, испания, в мире