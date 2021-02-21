Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210221/ispaniya-1598521014.html
В Испании радикалы устроили беспорядки
В Испании радикалы устроили беспорядки
Шестой день подряд в Испании происходят беспорядки, которые организуют левые радикалы, протестующие против ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя). В воскресенье... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T23:36
2021-02-21T23:49
педро санчес
страна басков
бильбао
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597973142_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_57c54f0bcf73ebe19ad14b91b707e78a.jpg
МАДРИД, 21 фев — РИА Новости. Шестой день подряд в Испании происходят беспорядки, которые организуют левые радикалы, протестующие против ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя). В воскресенье беспорядки были в Бильбао, сложная ситуация сложилась и в Барселоне.Акция в Барселоне началась около вокзала Сантс, там митингующие развернули плакат "Вы нам показали, что быть мирными бесполезно". Затем толпа направилась к центру города. Подход к площади Испании им преградила полиция, после чего колонна изменила маршрут и двинулась к Университетской площади под песни Аселя.Дойдя до полицейского управления на улице Лаетана, радикалы, среди которых много несовершеннолетних, начали забрасывать представителей правопорядка камнями, мусором, бутылками, петардами, выкрикивать оскорбления, вырывать дорожные знаки, сообщает телеканал 24 Horas. Полицейские фургоны оттеснили митингующих.После этого демонстранты пошли к площади Каталонии, воздвигая по дороге новые баррикады и выкрикивая "Каталония антифашистская!". Городские власти заранее убрали из центра большие мусорные контейнеры, чтобы избежать строительства баррикад, а владельцы магазинов, опасаясь новых нападений и грабежей, попытались более надежно закрыть витрины.Днем в воскресенье протесты и столкновения с правоохранительными органами произошли в Бильбао (Страна басков). Радикалы переворачивали и поджигали мусорные контейнеры, разбивали витрины магазинов, забрасывали полицию бутылками и другими предметами. Молодой человек напал на фотографа газеты Deia. Один человек задержан.Протесты в Испании начались во вторник после ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя), приговоренного к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в песнях и социальных сетях. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией, наиболее ожесточенные — в Барселоне. Десятки человек задержаны (почти все уже отпущены), более сотни пострадали, в том числе десятки представителей сил правопорядка. В акциях участвуют молодые люди ультралевых взглядов и анархисты. Премьер Испании Педро Санчес в пятницу заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в стране, однако, по его словам, применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.Ранее сообщалось о задержании в субботу, в пятый день беспорядков, 34 леворадикалов, в том числе 31 в Барселоне, одного в Лериде и двух в Таррагоне. Служба скорой помощи Каталонии сообщала о 13 пострадавших в Барселоне, Лериде, Таррагоне и Кубельесе. Двоих человек доставили в больницу, состояние одного оценивалось как средней степени тяжести.
https://ria.ru/20210218/ispaniya-1597897285.html
https://ria.ru/20210220/parizh-1598433561.html
страна басков
бильбао
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597973142_625:213:3072:2048_1920x0_80_0_0_a3a150e013d4b83abb66ecfb3604aa68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
педро санчес, страна басков, бильбао, испания, в мире

В Испании радикалы устроили беспорядки

23:36 21.02.2021 (обновлено: 23:49 21.02.2021)
 
© REUTERS / Susana VeraАкция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
Акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© REUTERS / Susana Vera
Читать ria.ru в
МАДРИД, 21 фев — РИА Новости. Шестой день подряд в Испании происходят беспорядки, которые организуют левые радикалы, протестующие против ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя). В воскресенье беспорядки были в Бильбао, сложная ситуация сложилась и в Барселоне.
Акция в Барселоне началась около вокзала Сантс, там митингующие развернули плакат "Вы нам показали, что быть мирными бесполезно". Затем толпа направилась к центру города. Подход к площади Испании им преградила полиция, после чего колонна изменила маршрут и двинулась к Университетской площади под песни Аселя.
Дойдя до полицейского управления на улице Лаетана, радикалы, среди которых много несовершеннолетних, начали забрасывать представителей правопорядка камнями, мусором, бутылками, петардами, выкрикивать оскорбления, вырывать дорожные знаки, сообщает телеканал 24 Horas. Полицейские фургоны оттеснили митингующих.
После этого демонстранты пошли к площади Каталонии, воздвигая по дороге новые баррикады и выкрикивая "Каталония антифашистская!".
Городские власти заранее убрали из центра большие мусорные контейнеры, чтобы избежать строительства баррикад, а владельцы магазинов, опасаясь новых нападений и грабежей, попытались более надежно закрыть витрины.
Сторонники музыканта Пабло Аселя в Мадриде - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 08:00
Песни в поддержку Донбасса. Из-за кого испанцы вышли на баррикады
Днем в воскресенье протесты и столкновения с правоохранительными органами произошли в Бильбао (Страна басков). Радикалы переворачивали и поджигали мусорные контейнеры, разбивали витрины магазинов, забрасывали полицию бутылками и другими предметами. Молодой человек напал на фотографа газеты Deia. Один человек задержан.
Протесты в Испании начались во вторник после ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя), приговоренного к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в песнях и социальных сетях. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией, наиболее ожесточенные — в Барселоне. Десятки человек задержаны (почти все уже отпущены), более сотни пострадали, в том числе десятки представителей сил правопорядка. В акциях участвуют молодые люди ультралевых взглядов и анархисты. Премьер Испании Педро Санчес в пятницу заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в стране, однако, по его словам, применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.
Ранее сообщалось о задержании в субботу, в пятый день беспорядков, 34 леворадикалов, в том числе 31 в Барселоне, одного в Лериде и двух в Таррагоне. Служба скорой помощи Каталонии сообщала о 13 пострадавших в Барселоне, Лериде, Таррагоне и Кубельесе. Двоих человек доставили в больницу, состояние одного оценивалось как средней степени тяжести.
Сотрудники спецподразделения французской полиции - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 23:02
В Париже ультраправые и ультралевые одновременно вышли на митинги
 
Педро СанчесСтрана БасковБильбаоИспанияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19В Китае заявили, что никогда не вмешивались во внутренние дела США
05:06В Китае заявили о намерении восстанавливать диалог с США
04:35Посольство РФ оценило высылку экс-охранника нацистского концлагеря из США
04:23Ученый объяснил, когда следует вакцинироваться переболевшим COVID-19
04:19Премьер Словакии поторопил кабмин с закупкой вакцины "Спутник V"
04:16Глава МИД Китая обвинил администрацию Трампа в ухудшении отношений с США
03:35В США проверят лайнеры Boeing 777 после ЧП в Колорадо
03:13Раскрыта польза очков во время пандемии коронавируса
03:08Источник: с Восточного в 2021 году могут запустить еще два "Союза-2"
03:05"Яблоко" надеется на восстановление фонтана Витали на Лубянке
02:44Египет и Палестина будут развивать газовое месторождение в секторе Газа
02:29Японцев испугало размещение российских средств РЭБ на Курилах
02:28Эксперт объяснил, как проверить авто из вторых рук перед покупкой
02:21Рааб призовет СПЧ ООН отреагировать на "нарушения прав человека" в России
02:07Названа опасность совместного использования аккаунтов
01:36В Египте чиновница присваивала улицам города имена мужа и его родни
01:27Раскрыты подробности убийства двух детей в Москве
01:16Россияне определили лучшие поезда 2020 года
01:16Юрист рассказал, что делать с "лишней" зарплатой
01:04Жириновский объяснил свою идею ограничить вес россиян
Лента новостейМолния