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Иран и МАГАТЭ провели переговоры в преддверии ограничений инспекций
Иран и МАГАТЭ провели переговоры в преддверии ограничений инспекций
Иран и МАГАТЭ провели плодотворные переговоры, сообщил постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади в преддверии ожидаемых 23 февраля... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T14:56
2021-02-21T14:56
2021-02-21T16:42
рафаэль гросси
казем гариб-абади
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ТЕГЕРАН, 21 фев – РИА Новости. Иран и МАГАТЭ провели плодотворные переговоры, сообщил постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади в преддверии ожидаемых 23 февраля ограничений Тегераном инспекционной деятельности организации.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Тегеран в субботу вечером, а в воскресенье встретился с главой Организации атомной энергии Ирана и вице-президентом страны Али Акбаром Салехи."Иран и МАГАТЭ провели плодотворные дискуссии, основанные на взаимоуважении. Результаты будут опубликованы этим вечером", - написал дипломат в Twitter.Кроме того, Гросси провел переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, о чем сообщило иранское внешнеполитическое ведомство, отметив, что стороны в ходе встречи обсудили сотрудничество Тегерана с МАГАТЭ в рамках соглашения о гарантиях организации, а также урегулирование взаимных вопросов.Визит Гросси в Иран внеплановый - необходимость срочного визита возникла после того, как Тегеран уведомил МАГАТЭ о намерении ограничить 23 февраля, в соответствии с ранее принятым законом, инспекционную деятельность организации - речь идет о приостановке выполнения доппротокола о расширенных проверках МАГАТЭ.В Иране поясняли, что мера обратима, если стороны ядерной сделки выполнят требования Ирана, и не предполагает отказ от сотрудничества с МАГАТЭ, как и отмену всех инспекций - контакты будут проводиться по вопросам нераспространения ядерного оружия.
https://ria.ru/20210221/iran-1598465199.html
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рафаэль гросси, казем гариб-абади, магатэ, вена, иран, в мире
ТЕГЕРАН, 21 фев – РИА Новости. Иран
и МАГАТЭ
провели плодотворные переговоры, сообщил постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади
в преддверии ожидаемых 23 февраля ограничений Тегераном
инспекционной деятельности организации.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
прибыл в Тегеран в субботу вечером, а в воскресенье встретился с главой Организации атомной энергии Ирана и вице-президентом страны Али Акбаром Салехи.
"Иран и МАГАТЭ провели плодотворные дискуссии, основанные на взаимоуважении. Результаты будут опубликованы этим вечером", - написал дипломат в Twitter
.
Кроме того, Гросси провел переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, о чем сообщило иранское внешнеполитическое ведомство, отметив, что стороны в ходе встречи обсудили сотрудничество Тегерана с МАГАТЭ в рамках соглашения о гарантиях организации, а также урегулирование взаимных вопросов.
Визит Гросси в Иран внеплановый - необходимость срочного визита возникла после того, как Тегеран уведомил МАГАТЭ о намерении ограничить 23 февраля, в соответствии с ранее принятым законом, инспекционную деятельность организации - речь идет о приостановке выполнения доппротокола о расширенных проверках МАГАТЭ.
В Иране поясняли, что мера обратима, если стороны ядерной сделки выполнят требования Ирана, и не предполагает отказ от сотрудничества с МАГАТЭ, как и отмену всех инспекций - контакты будут проводиться по вопросам нераспространения ядерного оружия.