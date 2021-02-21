Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210221/iran-1598479101.html
Иран и МАГАТЭ провели переговоры в преддверии ограничений инспекций
Иран и МАГАТЭ провели переговоры в преддверии ограничений инспекций
Иран и МАГАТЭ провели плодотворные переговоры, сообщил постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади в преддверии ожидаемых 23 февраля... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T14:56
2021-02-21T16:42
рафаэль гросси
казем гариб-абади
магатэ
вена
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_8bb35aaddc7a33306eb8bcfc4c65f7cd.jpg
ТЕГЕРАН, 21 фев – РИА Новости. Иран и МАГАТЭ провели плодотворные переговоры, сообщил постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади в преддверии ожидаемых 23 февраля ограничений Тегераном инспекционной деятельности организации.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Тегеран в субботу вечером, а в воскресенье встретился с главой Организации атомной энергии Ирана и вице-президентом страны Али Акбаром Салехи."Иран и МАГАТЭ провели плодотворные дискуссии, основанные на взаимоуважении. Результаты будут опубликованы этим вечером", - написал дипломат в Twitter.Кроме того, Гросси провел переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, о чем сообщило иранское внешнеполитическое ведомство, отметив, что стороны в ходе встречи обсудили сотрудничество Тегерана с МАГАТЭ в рамках соглашения о гарантиях организации, а также урегулирование взаимных вопросов.Визит Гросси в Иран внеплановый - необходимость срочного визита возникла после того, как Тегеран уведомил МАГАТЭ о намерении ограничить 23 февраля, в соответствии с ранее принятым законом, инспекционную деятельность организации - речь идет о приостановке выполнения доппротокола о расширенных проверках МАГАТЭ.В Иране поясняли, что мера обратима, если стороны ядерной сделки выполнят требования Ирана, и не предполагает отказ от сотрудничества с МАГАТЭ, как и отмену всех инспекций - контакты будут проводиться по вопросам нераспространения ядерного оружия.
https://ria.ru/20210221/iran-1598465199.html
https://ria.ru/20210219/ekspert-1598158615.html
вена
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_6636aa46b3c0e75628bc49f82a5034d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рафаэль гросси, казем гариб-абади, магатэ, вена, иран, в мире

Иран и МАГАТЭ провели переговоры в преддверии ограничений инспекций

14:56 21.02.2021 (обновлено: 16:42 21.02.2021)
 
© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Антон Быстров
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 21 фев – РИА Новости. Иран и МАГАТЭ провели плодотворные переговоры, сообщил постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади в преддверии ожидаемых 23 февраля ограничений Тегераном инспекционной деятельности организации.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Тегеран в субботу вечером, а в воскресенье встретился с главой Организации атомной энергии Ирана и вице-президентом страны Али Акбаром Салехи.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
Вчера, 12:21
Байден не изменил политику в отношении Тегерана, заявил глава МИД Ирана
"Иран и МАГАТЭ провели плодотворные дискуссии, основанные на взаимоуважении. Результаты будут опубликованы этим вечером", - написал дипломат в Twitter.
Кроме того, Гросси провел переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, о чем сообщило иранское внешнеполитическое ведомство, отметив, что стороны в ходе встречи обсудили сотрудничество Тегерана с МАГАТЭ в рамках соглашения о гарантиях организации, а также урегулирование взаимных вопросов.
Визит Гросси в Иран внеплановый - необходимость срочного визита возникла после того, как Тегеран уведомил МАГАТЭ о намерении ограничить 23 февраля, в соответствии с ранее принятым законом, инспекционную деятельность организации - речь идет о приостановке выполнения доппротокола о расширенных проверках МАГАТЭ.
В Иране поясняли, что мера обратима, если стороны ядерной сделки выполнят требования Ирана, и не предполагает отказ от сотрудничества с МАГАТЭ, как и отмену всех инспекций - контакты будут проводиться по вопросам нераспространения ядерного оружия.
Иранский нефтяник - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 13:10
Эксперт оценил перспективы диалога США и Ирана по ядерной сделке
 
Рафаэль ГроссиКазем Гариб-АбадиМАГАТЭВенаИранВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19В Китае заявили, что никогда не вмешивались во внутренние дела США
05:06В Китае заявили о намерении восстанавливать диалог с США
04:35Посольство РФ оценило высылку экс-охранника нацистского концлагеря из США
04:23Ученый объяснил, когда следует вакцинироваться переболевшим COVID-19
04:19Премьер Словакии поторопил кабмин с закупкой вакцины "Спутник V"
04:16Глава МИД Китая обвинил администрацию Трампа в ухудшении отношений с США
03:35В США проверят лайнеры Boeing 777 после ЧП в Колорадо
03:13Раскрыта польза очков во время пандемии коронавируса
03:08Источник: с Восточного в 2021 году могут запустить еще два "Союза-2"
03:05"Яблоко" надеется на восстановление фонтана Витали на Лубянке
02:44Египет и Палестина будут развивать газовое месторождение в секторе Газа
02:29Японцев испугало размещение российских средств РЭБ на Курилах
02:28Эксперт объяснил, как проверить авто из вторых рук перед покупкой
02:21Рааб призовет СПЧ ООН отреагировать на "нарушения прав человека" в России
02:07Названа опасность совместного использования аккаунтов
01:36В Египте чиновница присваивала улицам города имена мужа и его родни
01:27Раскрыты подробности убийства двух детей в Москве
01:16Россияне определили лучшие поезда 2020 года
01:16Юрист рассказал, что делать с "лишней" зарплатой
01:04Жириновский объяснил свою идею ограничить вес россиян
Лента новостейМолния