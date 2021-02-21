https://ria.ru/20210221/iran-1598479101.html

Иран и МАГАТЭ провели переговоры в преддверии ограничений инспекций

Иран и МАГАТЭ провели переговоры в преддверии ограничений инспекций

Иран и МАГАТЭ провели плодотворные переговоры, сообщил постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади в преддверии ожидаемых 23 февраля... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T14:56

2021-02-21T14:56

2021-02-21T16:42

рафаэль гросси

казем гариб-абади

магатэ

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иран

в мире

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ТЕГЕРАН, 21 фев – РИА Новости. Иран и МАГАТЭ провели плодотворные переговоры, сообщил постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади в преддверии ожидаемых 23 февраля ограничений Тегераном инспекционной деятельности организации.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Тегеран в субботу вечером, а в воскресенье встретился с главой Организации атомной энергии Ирана и вице-президентом страны Али Акбаром Салехи."Иран и МАГАТЭ провели плодотворные дискуссии, основанные на взаимоуважении. Результаты будут опубликованы этим вечером", - написал дипломат в Twitter.Кроме того, Гросси провел переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, о чем сообщило иранское внешнеполитическое ведомство, отметив, что стороны в ходе встречи обсудили сотрудничество Тегерана с МАГАТЭ в рамках соглашения о гарантиях организации, а также урегулирование взаимных вопросов.Визит Гросси в Иран внеплановый - необходимость срочного визита возникла после того, как Тегеран уведомил МАГАТЭ о намерении ограничить 23 февраля, в соответствии с ранее принятым законом, инспекционную деятельность организации - речь идет о приостановке выполнения доппротокола о расширенных проверках МАГАТЭ.В Иране поясняли, что мера обратима, если стороны ядерной сделки выполнят требования Ирана, и не предполагает отказ от сотрудничества с МАГАТЭ, как и отмену всех инспекций - контакты будут проводиться по вопросам нераспространения ядерного оружия.

https://ria.ru/20210221/iran-1598465199.html

https://ria.ru/20210219/ekspert-1598158615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рафаэль гросси, казем гариб-абади, магатэ, вена, иран, в мире