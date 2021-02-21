https://ria.ru/20210221/immunitet-1598442273.html

Ученые сделали открытие, касающееся иммунитета к коронавирусу

Ученые сделали открытие, касающееся иммунитета к коронавирусу

У перенесших коронавирус долгое время сохраняется иммунитет к COVID-19. Такое открытие, как сообщает Euronews, сделали специалисты из Медицинского университета... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T04:35

2021-02-21T04:35

2021-02-21T04:35

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

австрия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. У перенесших коронавирус долгое время сохраняется иммунитет к COVID-19. Такое открытие, как сообщает Euronews, сделали специалисты из Медицинского университета в Инсбруке.Австрийские ученые провели масштабное исследование на горнолыжном курорте Ишгиль, который год назад стал одним из эпицентров заражения в Европе."Выяснилось, что у 90 процентов людей, участвовавших в первом исследовании и пришедших на повторное, антитела сохраняются. Также мы обнаружили, что 70 процентов респондентов, которых мы обследовали на клеточный иммунитет, все еще имеют клеточную активность", - заявил руководитель исследования Вегенер Борена.Опираясь на полученные данные, команда ученых полагает, что в обществе сформируется коллективный иммунитет.Ранее австралийские ученые описали эволюцию иммунитета в течение четырех месяцев после заражения COVID-19, обнаружив, что, хотя уровни антител резко падают в первые один-два месяца, это снижение затем существенно замедляется.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

https://ria.ru/20210221/kashel-1598439667.html

австрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, австрия