https://ria.ru/20210221/immunitet-1598442273.html
Ученые сделали открытие, касающееся иммунитета к коронавирусу
Ученые сделали открытие, касающееся иммунитета к коронавирусу
У перенесших коронавирус долгое время сохраняется иммунитет к COVID-19. Такое открытие, как сообщает Euronews, сделали специалисты из Медицинского университета... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T04:35
2021-02-21T04:35
2021-02-21T04:35
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
австрия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. У перенесших коронавирус долгое время сохраняется иммунитет к COVID-19. Такое открытие, как сообщает Euronews, сделали специалисты из Медицинского университета в Инсбруке.Австрийские ученые провели масштабное исследование на горнолыжном курорте Ишгиль, который год назад стал одним из эпицентров заражения в Европе."Выяснилось, что у 90 процентов людей, участвовавших в первом исследовании и пришедших на повторное, антитела сохраняются. Также мы обнаружили, что 70 процентов респондентов, которых мы обследовали на клеточный иммунитет, все еще имеют клеточную активность", - заявил руководитель исследования Вегенер Борена.Опираясь на полученные данные, команда ученых полагает, что в обществе сформируется коллективный иммунитет.Ранее австралийские ученые описали эволюцию иммунитета в течение четырех месяцев после заражения COVID-19, обнаружив, что, хотя уровни антител резко падают в первые один-два месяца, это снижение затем существенно замедляется.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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коронавирус covid-19, австрия
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости.
У перенесших коронавирус
долгое время сохраняется иммунитет к COVID-19. Такое открытие, как сообщает Euronews
, сделали специалисты из Медицинского университета в Инсбруке
.
Австрийские ученые провели масштабное исследование на горнолыжном курорте Ишгиль, который год назад стал одним из эпицентров заражения в Европе
.
"Выяснилось, что у 90 процентов людей, участвовавших в первом исследовании и пришедших на повторное, антитела сохраняются. Также мы обнаружили, что 70 процентов респондентов, которых мы обследовали на клеточный иммунитет, все еще имеют клеточную активность", - заявил руководитель исследования Вегенер Борена.
Опираясь на полученные данные, команда ученых полагает, что в обществе сформируется коллективный иммунитет.
Ранее австралийские ученые описали эволюцию иммунитета в течение четырех месяцев после заражения COVID-19, обнаружив, что, хотя уровни антител резко падают в первые один-два месяца, это снижение затем существенно замедляется.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.