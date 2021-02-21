https://ria.ru/20210221/gripp-1598440374.html

Ученая оценила риск заражения птичьим гриппом при употреблении курицы

Ученая оценила риск заражения птичьим гриппом при употреблении курицы

Заражение птичьим гриппом при употреблении в пищу курятины невозможно, об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила ведущий научный сотрудник Центра имени... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T02:41

2021-02-21T02:41

2021-02-21T02:41

ринат максютов

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Заражение птичьим гриппом при употреблении в пищу курятины невозможно, об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила ведущий научный сотрудник Центра имени Чумакова, доктор биологических наук Александра Гамбарян.По ее словам, для заражения "нужно надышаться этим вирусом, который там, в курятнике, поднимается с пылью". Он указала, что употребление курятины не является фактором риска, "даже если вы ее сырую съедите".Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что семь россиян заразились вирусом птичьего гриппа А (H5N8). По ее словам, это первый случай инфицирования человека этим штаммом в мире.Ученые выделили генетический материал этого заболевания у семерых сотрудников фабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц зарегистрировали вспышки. Все мероприятия по защите людей и животных провели в короткий срок, что позволило остановить распространение инфекции.Как заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов, уже сегодня можно приступить к разработке тест-системы и кандидатного вакцинного штамма для H5N8.

https://ria.ru/20210220/epidemiya-1598419013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ринат максютов, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество