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Ученая оценила риск заражения птичьим гриппом при употреблении курицы
Ученая оценила риск заражения птичьим гриппом при употреблении курицы
Заражение птичьим гриппом при употреблении в пищу курятины невозможно, об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила ведущий научный сотрудник Центра имени... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T02:41
2021-02-21T02:41
ринат максютов
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Заражение птичьим гриппом при употреблении в пищу курятины невозможно, об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила ведущий научный сотрудник Центра имени Чумакова, доктор биологических наук Александра Гамбарян.По ее словам, для заражения "нужно надышаться этим вирусом, который там, в курятнике, поднимается с пылью". Он указала, что употребление курятины не является фактором риска, "даже если вы ее сырую съедите".Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что семь россиян заразились вирусом птичьего гриппа А (H5N8). По ее словам, это первый случай инфицирования человека этим штаммом в мире.Ученые выделили генетический материал этого заболевания у семерых сотрудников фабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц зарегистрировали вспышки. Все мероприятия по защите людей и животных провели в короткий срок, что позволило остановить распространение инфекции.Как заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов, уже сегодня можно приступить к разработке тест-системы и кандидатного вакцинного штамма для H5N8.
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ринат максютов, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Ученая оценила риск заражения птичьим гриппом при употреблении курицы

02:41 21.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей НикольскийВакцинация птиц против вируса "птичьего гриппа"
Вакцинация птиц против вируса птичьего гриппа - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Заражение птичьим гриппом при употреблении в пищу курятины невозможно, об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила ведущий научный сотрудник Центра имени Чумакова, доктор биологических наук Александра Гамбарян.
По ее словам, для заражения "нужно надышаться этим вирусом, который там, в курятнике, поднимается с пылью". Он указала, что употребление курятины не является фактором риска, "даже если вы ее сырую съедите".
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что семь россиян заразились вирусом птичьего гриппа А (H5N8). По ее словам, это первый случай инфицирования человека этим штаммом в мире.
Ученые выделили генетический материал этого заболевания у семерых сотрудников фабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц зарегистрировали вспышки. Все мероприятия по защите людей и животных провели в короткий срок, что позволило остановить распространение инфекции.
Как заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов, уже сегодня можно приступить к разработке тест-системы и кандидатного вакцинного штамма для H5N8.
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Ринат МаксютовРоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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