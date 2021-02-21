https://ria.ru/20210221/ekskursovod-1598157675.html

Международный день экскурсовода

Международный день экскурсовода

Международный день экскурсовода (International Tourist Guide Day) отмечается ежегодно 21 февраля с 1990 года. РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T00:42

2021-02-21T00:42

2021-02-21T00:42

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598161981_81:434:2951:2048_1920x0_80_0_0_8e6360cf5ed6bcf56c08d0f70d51906c.jpg

Международный день экскурсовода (International Tourist Guide Day) отмечается ежегодно 21 февраля с 1990 года. В этот день в 1985 году в Вене была основана Всемирная федерация ассоциаций туристических гидов (World Federation of Tourist Guide Associations, WFTGA).В 1987 году федерация была официально зарегистрирована в Австрии. Первоначально в нее входили 15 стран с наиболее развитым туризмом. По состоянию на 2020 год, WFTGA насчитывает более двух миллионов человек из более чем 70 стран мира.Экскурсовод как профессия оформилась к 1970-м годам, когда туризм стал по-настоящему массовым, превратившись в отдельную отрасль экономики. До этого функции гидов выполняли сотрудники музеев или местные жители – энтузиасты. Иногда за небольшую плату музеи привлекали студентов профильных вузов – историков, культурологов, искусствоведов. Сегодня экскурсовод – это не только специалист с высшим образованием. Профессионалы должны знать несколько языков, обладать хорошо поставленной речью. Экскурсовод в музее представляет труд большого количества людей: от реставраторов до водителей, которые отвечают за внутреннюю логистику музея.Рост масштабов и значимости туризма в мире приводит к постоянному повышению роли экскурсоводов. Ежедневно они открывают для туристов ранее неизвестные города и достопримечательности.В 2020 году в связи с пандемией коронавируса туристическая индустрия оказалась в числе самых пострадавших отраслей, что отразилось на профессии экскурсовода. По данным Всемирного совета по туризму в 2019 году в сфере туризма работала десятая часть трудоспособного населения Земли, на данную отрасль экономики приходилась 10,3% мирового ВВП. Для России эта доля в 2017-2018 годах составила 3,9%, на 0,9% превысив показатели США, Великобритании, Австралии. Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, по сравнению со вторым кварталом 2019 года международные туристские прибытия (поездки) сократились по всему миру на 95,2%, в России – на 99,0%, в США – на 95,8%, в Испании – на 99,1%, в Таиланде – на 100%. По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), в 2020 году число международных туристических поездок снизилось на 74%. В связи с пандемией и принятых странами ограничений международный туристический поток сократился на один миллиард поездок по сравнению с 2019 годом. Кризис поставил под угрозу от 100 до 120 миллионов рабочих мест в сфере туризма.В 2020 году в России общий въездной поток сократился на 70,7% по сравнению с 2019 годом. При этом въездной туристический поток в РФ сократился на 93,4%. Всего в 2020 году в России с туристическими целями побывали 335,8 тысячи иностранцев. При этом 322,8 тысячи визитов из этого количества (96,1%) были совершены до глобального закрытия границ – в первом квартале 2020 года. По данным Ростуризма, общие потери туристической индустрии РФ за 2020 год составили более 1,3 триллиона рублей. По оценкам Ассоциации туроператоров (АТОР), снижение доходности туроператоров по итогам 2020 года в среднем по всем видам туризма составило более 60% по сравнению с 2019 годом. В 2020 году в РФ прекратили работу около 30% от общего количества турагентств по сравнению с февралем 2020 года. 50 тысяч специалистов сферы туризма остались в 2020 году без работы или сменили вид деятельности.В 2020 году в Москве побывали 13,6 миллиона туристов, что на 46% меньше, чем в 2019 году. Но даже в этих беспрецедентных условиях индустрия гостеприимства пополнила городской бюджет на 77,7 миллиарда рублей, что 2,5 раза превысило поступления от туризма в 2010 году. В 2020 году в Москве практически исчезли групповые туры. Типичным турист 2020 года стал житель российского региона в возрасте 25-44 лет, который приехал в столицу один, либо с семьей и друзьями.В 2020 году правительством РФ был принят ряд мер поддержки туристического бизнеса федерального уровня, причем большая часть из них была направлена на поддержку только малых и средних предприятий. Наиболее эффективными мерами правительственной поддержки оказались постановление об отсрочке обязательств по турам, приобретенным до закрытия границ, а также программа возврат части средств за покупку туров по России (кешбэк в первой и второй волнах, причем вторая акция оказалась наиболее успешной благодаря расширенным условиям программы). Также турбизнес пользовался и субсидиями на зарплаты туристическим компаниям.В Международный день экскурсовода проводятся различные мероприятия. В 2017-2019 годах Русское географическое общество проводило Всероссийский конкурс "Лучший гид России". Его участники представляли ролики с авторскими видеоэкскурсиями по наиболее живописным и интересным местам России. Всего за три года на конкурс поступило 1775 работ, победителями конкурса стали 15 человек из разных регионов России. Благодаря телеканалу "Моя планета" экскурсии победителей увидела вся страна.15 февраля 2021 года на телеканале "Моя планета" стартовал новый сезон телепроекта "Лучший гид России". В цикле из четырех фильмов авторские экскурсии представят победители третьего конкурса гидов России.В 2020 году в Москве к Международному дню экскурсовода была приурочена специальная бесплатная экскурсионная программа, которую посетили более 3,5 тысячи человек. Всего с 21 по 23 февраля в столице было организовано около 130 мероприятий – тематических и пешеходных экскурсий.В 2021 году в мире в связи с пандемией коронавируса мероприятия, приуроченные к Международному дню экскурсовода, часто проходят в виде виртуальных туров. В России в этот день в ряде городов пройдут бесплатные экскурсии с соблюдением профилактических мер.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки