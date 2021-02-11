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Онлайн-конференция к Всемирному дню экскурсовода
Онлайн-конференция к Всемирному дню экскурсовода
19 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, приуроченная к Всемирному дню экскурсовода, отмечаемому 21 февраля.
2021-02-11T10:43
2021-02-11T10:43
анонсы
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Задать вопросУчастники:- ректор Российского государственного университета туризма и сервиса Александр ФЕДУЛИН;- профессор Российского государственного университета туризма и сервиса, директор Библиотеки туристических карт и путеводителей по России Олег АФАНАСЬЕВ;- историк архитектуры, экскурсовод Айрат БАГАУТДИНОВ;- писатель, москвовед Рустам РАХМАТУЛЛИН;- экскурсовод, сценарист документальных фильмов о Москве Наталья ЛЕОНОВА;- представитель Комитета по туризму города Москвы.Рост масштабов и значимости туризма в мире приводит к постоянному повышению роли экскурсоводов. Ежедневно они открывают для туристов ранее неизвестные города и достопримечательности. Гиды оказались в числе наиболее пострадавших от пандемии. Какие меры поддержки занятых в этой сфере были осуществлены со стороны правительства? Будет ли продолжено оказание финансовой помощи туристическим гидам даже после снятия ограничений на поездки? Нуждается ли отрасль в законодательных изменениях?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция к Всемирному дню экскурсовода

10:43 11.02.2021
 
Читать ria.ru в
19 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, приуроченная к Всемирному дню экскурсовода, отмечаемому 21 февраля.
Задать вопрос

Участники:
- ректор Российского государственного университета туризма и сервиса Александр ФЕДУЛИН;
- профессор Российского государственного университета туризма и сервиса, директор Библиотеки туристических карт и путеводителей по России Олег АФАНАСЬЕВ;
- историк архитектуры, экскурсовод Айрат БАГАУТДИНОВ;
- писатель, москвовед Рустам РАХМАТУЛЛИН;
- экскурсовод, сценарист документальных фильмов о Москве Наталья ЛЕОНОВА;
- представитель Комитета по туризму города Москвы.

Рост масштабов и значимости туризма в мире приводит к постоянному повышению роли экскурсоводов. Ежедневно они открывают для туристов ранее неизвестные города и достопримечательности.
Гиды оказались в числе наиболее пострадавших от пандемии. Какие меры поддержки занятых в этой сфере были осуществлены со стороны правительства? Будет ли продолжено оказание финансовой помощи туристическим гидам даже после снятия ограничений на поездки? Нуждается ли отрасль в законодательных изменениях?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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