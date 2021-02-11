https://ria.ru/20210211/turizm-1596943608.html

Онлайн-конференция к Всемирному дню экскурсовода

Онлайн-конференция к Всемирному дню экскурсовода

19 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, приуроченная к Всемирному дню экскурсовода, отмечаемому 21 февраля.

2021-02-11T10:43

2021-02-11T10:43

2021-02-11T10:43

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1596943608.jpg?1613029405

Задать вопросУчастники:- ректор Российского государственного университета туризма и сервиса Александр ФЕДУЛИН;- профессор Российского государственного университета туризма и сервиса, директор Библиотеки туристических карт и путеводителей по России Олег АФАНАСЬЕВ;- историк архитектуры, экскурсовод Айрат БАГАУТДИНОВ;- писатель, москвовед Рустам РАХМАТУЛЛИН;- экскурсовод, сценарист документальных фильмов о Москве Наталья ЛЕОНОВА;- представитель Комитета по туризму города Москвы.Рост масштабов и значимости туризма в мире приводит к постоянному повышению роли экскурсоводов. Ежедневно они открывают для туристов ранее неизвестные города и достопримечательности. Гиды оказались в числе наиболее пострадавших от пандемии. Какие меры поддержки занятых в этой сфере были осуществлены со стороны правительства? Будет ли продолжено оказание финансовой помощи туристическим гидам даже после снятия ограничений на поездки? Нуждается ли отрасль в законодательных изменениях?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы