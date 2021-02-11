Онлайн-конференция к Всемирному дню экскурсовода
19 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, приуроченная к Всемирному дню экскурсовода, отмечаемому 21 февраля.
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Участники:
- ректор Российского государственного университета туризма и сервиса Александр ФЕДУЛИН;
- профессор Российского государственного университета туризма и сервиса, директор Библиотеки туристических карт и путеводителей по России Олег АФАНАСЬЕВ;
- историк архитектуры, экскурсовод Айрат БАГАУТДИНОВ;
- писатель, москвовед Рустам РАХМАТУЛЛИН;
- экскурсовод, сценарист документальных фильмов о Москве Наталья ЛЕОНОВА;
- представитель Комитета по туризму города Москвы.
Рост масштабов и значимости туризма в мире приводит к постоянному повышению роли экскурсоводов. Ежедневно они открывают для туристов ранее неизвестные города и достопримечательности.
Гиды оказались в числе наиболее пострадавших от пандемии. Какие меры поддержки занятых в этой сфере были осуществлены со стороны правительства? Будет ли продолжено оказание финансовой помощи туристическим гидам даже после снятия ограничений на поездки? Нуждается ли отрасль в законодательных изменениях?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- ректор Российского государственного университета туризма и сервиса Александр ФЕДУЛИН;
- профессор Российского государственного университета туризма и сервиса, директор Библиотеки туристических карт и путеводителей по России Олег АФАНАСЬЕВ;
- историк архитектуры, экскурсовод Айрат БАГАУТДИНОВ;
- писатель, москвовед Рустам РАХМАТУЛЛИН;
- экскурсовод, сценарист документальных фильмов о Москве Наталья ЛЕОНОВА;
- представитель Комитета по туризму города Москвы.
Рост масштабов и значимости туризма в мире приводит к постоянному повышению роли экскурсоводов. Ежедневно они открывают для туристов ранее неизвестные города и достопримечательности.
Гиды оказались в числе наиболее пострадавших от пандемии. Какие меры поддержки занятых в этой сфере были осуществлены со стороны правительства? Будет ли продолжено оказание финансовой помощи туристическим гидам даже после снятия ограничений на поездки? Нуждается ли отрасль в законодательных изменениях?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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