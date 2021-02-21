Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210221/drozdov-1598482524.html
Николай Дроздов: роль эколого-правового сознания в России растет
Николай Дроздов: роль эколого-правового сознания в России растет
Ситуация с охраной окружающей среды в последние годы изменилась к лучшему как с точки зрения законодательного регулирования, так и правосознания населения,... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T15:35
2021-02-21T15:35
россия
вэб
госдума рф
николай дроздов
николай валуев
фонд "сколково"
экология
новости компаний - экономика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156227/78/1562277837_0:358:3002:2047_1920x0_80_0_0_de445d4321751cbb6b7fc74649e339c5.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ситуация с охраной окружающей среды в последние годы изменилась к лучшему как с точки зрения законодательного регулирования, так и правосознания населения, сказал известный телеведущий, зоолог и биогеограф Николай Дроздов в ходе дискуссии в соцсети Clubhouse, организованной по инициативе госкорпорации развития ВЭБ.РФ.ВЭБ.РФ в ноябре 2020 года был утвержден правительством РФ в качестве методологического центра в области развития инвестиционной деятельности в сфере устойчивого, в том числе "зеленого" развития."Настолько изменилось к лучшему положение (экологии — прим.ред.) в нашем правосознании. И сами законы принимались, и постановления издавались жесткого характера такого, который раньше мы не представляли. Лет 10-15 назад мы бы не узнали и не заметили (разлива дизтоплива в Норильске — прим.ред.) Конечно, сейчас очень обостренное у нас к этому отношение, и очень я этому рад", — отметил Дроздов. Он добавил, что, несмотря на совершенствование законодательной базы, каждый житель страны должен помнить, что "чистая экология начинается с самого себя". Как сообщил в ходе дискуссии первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, жители России активно сообщают в Госдуму об экологических проблемах. По его словам, в топе обращений - жалобы на мусорные полигоны и нелегальные свалки, на деятельность промышленных предприятий, вырубку лесов и загрязнение водоемов. Улучшение ситуации в отрасли наблюдает и генеральный директор компании "Химпартнёры" Константин Рзаев. По его словам, Россия встала на правильный путь. "Мы видим много изменений в последние годы, особенно после выхода 458 ФЗ “Об отходах производства и потребления”. Активно стал развиваться раздельный сбор мусора", - пояснил он. Отношение к природоохранной сфере пересматривает и бизнес. Как отметил заместитель министра экономического развития Илья Торосов, предпринимательское сообщество понимает, что за экотехнологиями — будущее. "Это модернизация производства, новый виток, и если они (представители российского бизнеса — прим.ред.) не будут этого делать, то они могут остаться за обочиной вообще развития, в том числе технологического", — подчеркнул замминистра.Модернизировать производство в соответствии с экостандартами можно за счет отечественных разработок, сообщил в ходе дискуссии директор по развитию кластера энергоэффективных технологий Фонда "Сколково" Михаил Тыкучинский. В прошлом году фонд запустил первую в России программу поддержки технологических стартапов в области экологии GreenTech Startup Booster, партнерами которой стали крупные российские и зарубежные компании. "У нас было более 10 индустриальных партнеров — крупных российских и иностранных компаний. Сейчас у нас десятки пилотных проектов с этими индустриальными партнерами реализуются, и в этом году мы планируем запускать новый набор стартапов и понимаем, что эти (зеленые — прим.ред.) технологии в России есть", — резюмировал Тыкучинский.
https://ria.ru/20210127/balans-1594808587.html
https://ria.ru/20210208/ekologiya-1596531134.html
https://ria.ru/20201223/ekologiya-1590613083.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156227/78/1562277837_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_b39d02cae6126a822553f9ff069f8a2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вэб, госдума рф, николай дроздов, николай валуев, фонд "сколково", экология, новости компаний - экономика, общество

Николай Дроздов: роль эколого-правового сознания в России растет

15:35 21.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНиколай Дроздов
Николай Дроздов - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ситуация с охраной окружающей среды в последние годы изменилась к лучшему как с точки зрения законодательного регулирования, так и правосознания населения, сказал известный телеведущий, зоолог и биогеограф Николай Дроздов в ходе дискуссии в соцсети Clubhouse, организованной по инициативе госкорпорации развития ВЭБ.РФ.
ВЭБ.РФ в ноябре 2020 года был утвержден правительством РФ в качестве методологического центра в области развития инвестиционной деятельности в сфере устойчивого, в том числе "зеленого" развития.
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии Давосская повестка дня 2021 Всемирного экономического форума - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 15:28
Путин рассказал, как можно найти баланс между экономикой и экологией
"Настолько изменилось к лучшему положение (экологии — прим.ред.) в нашем правосознании. И сами законы принимались, и постановления издавались жесткого характера такого, который раньше мы не представляли. Лет 10-15 назад мы бы не узнали и не заметили (разлива дизтоплива в Норильске — прим.ред.) Конечно, сейчас очень обостренное у нас к этому отношение, и очень я этому рад", — отметил Дроздов.
Он добавил, что, несмотря на совершенствование законодательной базы, каждый житель страны должен помнить, что "чистая экология начинается с самого себя".
Как сообщил в ходе дискуссии первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, жители России активно сообщают в Госдуму об экологических проблемах. По его словам, в топе обращений - жалобы на мусорные полигоны и нелегальные свалки, на деятельность промышленных предприятий, вырубку лесов и загрязнение водоемов.
Ученый-биотехнолог в лаборатории - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 15:48
В России появятся лаборатории по вопросам экологии и климата
Улучшение ситуации в отрасли наблюдает и генеральный директор компании "Химпартнёры" Константин Рзаев. По его словам, Россия встала на правильный путь. "Мы видим много изменений в последние годы, особенно после выхода 458 ФЗ “Об отходах производства и потребления”. Активно стал развиваться раздельный сбор мусора", - пояснил он.
Отношение к природоохранной сфере пересматривает и бизнес. Как отметил заместитель министра экономического развития Илья Торосов, предпринимательское сообщество понимает, что за экотехнологиями — будущее.
"Это модернизация производства, новый виток, и если они (представители российского бизнеса — прим.ред.) не будут этого делать, то они могут остаться за обочиной вообще развития, в том числе технологического", — подчеркнул замминистра.
Модернизировать производство в соответствии с экостандартами можно за счет отечественных разработок, сообщил в ходе дискуссии директор по развитию кластера энергоэффективных технологий Фонда "Сколково" Михаил Тыкучинский. В прошлом году фонд запустил первую в России программу поддержки технологических стартапов в области экологии GreenTech Startup Booster, партнерами которой стали крупные российские и зарубежные компании.
"У нас было более 10 индустриальных партнеров — крупных российских и иностранных компаний. Сейчас у нас десятки пилотных проектов с этими индустриальными партнерами реализуются, и в этом году мы планируем запускать новый набор стартапов и понимаем, что эти (зеленые — прим.ред.) технологии в России есть", — резюмировал Тыкучинский.
Президент РФ В. Путин провел совместное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря 2020, 17:32
Путин призвал уделять больше внимания вопросам экологии
 
РоссияВЭБГосдума РФНиколай ДроздовНиколай ВалуевФонд "Сколково"ЭкологияНовости компаний - ЭкономикаОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19В Китае заявили, что никогда не вмешивались во внутренние дела США
05:06В Китае заявили о намерении восстанавливать диалог с США
04:35Посольство РФ оценило высылку экс-охранника нацистского концлагеря из США
04:23Ученый объяснил, когда следует вакцинироваться переболевшим COVID-19
04:19Премьер Словакии поторопил кабмин с закупкой вакцины "Спутник V"
04:16Глава МИД Китая обвинил администрацию Трампа в ухудшении отношений с США
03:35В США проверят лайнеры Boeing 777 после ЧП в Колорадо
03:13Раскрыта польза очков во время пандемии коронавируса
03:08Источник: с Восточного в 2021 году могут запустить еще два "Союза-2"
03:05"Яблоко" надеется на восстановление фонтана Витали на Лубянке
02:44Египет и Палестина будут развивать газовое месторождение в секторе Газа
02:29Японцев испугало размещение российских средств РЭБ на Курилах
02:28Эксперт объяснил, как проверить авто из вторых рук перед покупкой
02:21Рааб призовет СПЧ ООН отреагировать на "нарушения прав человека" в России
02:07Названа опасность совместного использования аккаунтов
01:36В Египте чиновница присваивала улицам города имена мужа и его родни
01:27Раскрыты подробности убийства двух детей в Москве
01:16Россияне определили лучшие поезда 2020 года
01:16Юрист рассказал, что делать с "лишней" зарплатой
01:04Жириновский объяснил свою идею ограничить вес россиян
Лента новостейМолния