https://ria.ru/20210221/drozdov-1598482524.html

Николай Дроздов: роль эколого-правового сознания в России растет

Николай Дроздов: роль эколого-правового сознания в России растет

Ситуация с охраной окружающей среды в последние годы изменилась к лучшему как с точки зрения законодательного регулирования, так и правосознания населения,... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T15:35

2021-02-21T15:35

2021-02-21T15:35

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госдума рф

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ситуация с охраной окружающей среды в последние годы изменилась к лучшему как с точки зрения законодательного регулирования, так и правосознания населения, сказал известный телеведущий, зоолог и биогеограф Николай Дроздов в ходе дискуссии в соцсети Clubhouse, организованной по инициативе госкорпорации развития ВЭБ.РФ.ВЭБ.РФ в ноябре 2020 года был утвержден правительством РФ в качестве методологического центра в области развития инвестиционной деятельности в сфере устойчивого, в том числе "зеленого" развития."Настолько изменилось к лучшему положение (экологии — прим.ред.) в нашем правосознании. И сами законы принимались, и постановления издавались жесткого характера такого, который раньше мы не представляли. Лет 10-15 назад мы бы не узнали и не заметили (разлива дизтоплива в Норильске — прим.ред.) Конечно, сейчас очень обостренное у нас к этому отношение, и очень я этому рад", — отметил Дроздов. Он добавил, что, несмотря на совершенствование законодательной базы, каждый житель страны должен помнить, что "чистая экология начинается с самого себя". Как сообщил в ходе дискуссии первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, жители России активно сообщают в Госдуму об экологических проблемах. По его словам, в топе обращений - жалобы на мусорные полигоны и нелегальные свалки, на деятельность промышленных предприятий, вырубку лесов и загрязнение водоемов. Улучшение ситуации в отрасли наблюдает и генеральный директор компании "Химпартнёры" Константин Рзаев. По его словам, Россия встала на правильный путь. "Мы видим много изменений в последние годы, особенно после выхода 458 ФЗ “Об отходах производства и потребления”. Активно стал развиваться раздельный сбор мусора", - пояснил он. Отношение к природоохранной сфере пересматривает и бизнес. Как отметил заместитель министра экономического развития Илья Торосов, предпринимательское сообщество понимает, что за экотехнологиями — будущее. "Это модернизация производства, новый виток, и если они (представители российского бизнеса — прим.ред.) не будут этого делать, то они могут остаться за обочиной вообще развития, в том числе технологического", — подчеркнул замминистра.Модернизировать производство в соответствии с экостандартами можно за счет отечественных разработок, сообщил в ходе дискуссии директор по развитию кластера энергоэффективных технологий Фонда "Сколково" Михаил Тыкучинский. В прошлом году фонд запустил первую в России программу поддержки технологических стартапов в области экологии GreenTech Startup Booster, партнерами которой стали крупные российские и зарубежные компании. "У нас было более 10 индустриальных партнеров — крупных российских и иностранных компаний. Сейчас у нас десятки пилотных проектов с этими индустриальными партнерами реализуются, и в этом году мы планируем запускать новый набор стартапов и понимаем, что эти (зеленые — прим.ред.) технологии в России есть", — резюмировал Тыкучинский.

https://ria.ru/20210127/balans-1594808587.html

https://ria.ru/20210208/ekologiya-1596531134.html

https://ria.ru/20201223/ekologiya-1590613083.html

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россия, вэб, госдума рф, николай дроздов, николай валуев, фонд "сколково", экология, новости компаний - экономика, общество