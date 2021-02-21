Открылась выставка шедевров из коллекций Cartier и Эрмитажа
07:24 21.02.2021 (обновлено: 08:40 21.02.2021)
© Фото : Государственный ЭрмитажЭкспонат выставки, посвященной пятилетию совместного реставрационного проекта Государственного Эрмитажа и французского ювелирного Дома Cartier
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Выставку, где представлены шедевры декоративно-прикладного искусства из коллекции Государственного Эрмитажа и украшения из коллекции французского ювелирного дома Cartier, открыли в Санкт-Петербурге.
Выставка "Cartier: Продолжая историю. Шедевры декоративно-прикладного искусства Эрмитажа и ювелирное наследие дома Cartier" посвящена пятилетию совместного реставрационного проекта Эрмитажа и Дома Cartier.
Сотрудники лаборатории реставрации драгоценных и археологических металлов отдела научной реставрации и консервации Эрмитажа при поддержке Cartier отреставрировали пять уникальных памятников декоративно-прикладного искусства Х-XIX веков из собрания музея.
"Эта выставка о поэзии, драгоценностях, о мистике драгоценностей… Этого всего полна эта выставка, которая еще и придумана необыкновенным образом. Я очень благодарен за идею совместить здесь вещи из исторической коллекции Cartier и шедевры эрмитажной коллекции драгоценностей. В этом году 120 лет дому Cartier и пять лет нашего блестящего проекта – участия Cartier в реставрации предметов из галереи драгоценностей Государственного Эрмитажа", – сказал на открытии выставки генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
На выставке в Пикетном зале рядом с отреставрированными шедеврами ювелирного искусства Эрмитажа представлено 35 украшений из исторической Cartier Collection, подобранных по принципу общности материала и стиля.
Например, здесь представлен отреставрированный золотой ароматник из сокровищницы Великих Моголов, инкрустированный алмазами, изумрудами и рубинами. Сосуд был привезен в Петербург в 1741 году.
© Фото : Государственный ЭрмитажЭкспонат выставки, посвященной пятилетию совместного реставрационного проекта Государственного Эрмитажа и французского ювелирного Дома Cartier
Экспонат выставки, посвященной пятилетию совместного реставрационного проекта Государственного Эрмитажа и французского ювелирного Дома Cartier
В экспозиции он представлен в окружении украшений Cartier с восточными мотивами, в том числе колье в индийском стиле из 18 рубиновых и алмазных плакеток, нанизанных на 360 жемчужин в пяти нитях.
Также представлена хрустальная лампа, созданная арабскими мастерами в X веке и украшенная позже итальянскими ювелирами эпохи Возрождения. На выставке хрустальная лампа дополнена произведениями французских ювелиров.
© Фото : Государственный ЭрмитажЭкспонат выставки, посвященной пятилетию совместного реставрационного проекта Государственного Эрмитажа и французского ювелирного Дома Cartier
1 из 2
Экспонат выставки, посвященной пятилетию совместного реставрационного проекта Государственного Эрмитажа и французского ювелирного Дома Cartier
© Фото : Государственный ЭрмитажЭкспонат выставки, посвященной пятилетию совместного реставрационного проекта Государственного Эрмитажа и французского ювелирного Дома Cartier
2 из 2
Экспонат выставки, посвященной пятилетию совместного реставрационного проекта Государственного Эрмитажа и французского ювелирного Дома Cartier
1 из 2
Экспонат выставки, посвященной пятилетию совместного реставрационного проекта Государственного Эрмитажа и французского ювелирного Дома Cartier
2 из 2
Экспонат выставки, посвященной пятилетию совместного реставрационного проекта Государственного Эрмитажа и французского ювелирного Дома Cartier
В 2018 году был отреставрирован ларец Ядвиги Ягеллонки, созданный в XVI веке в Нюрнберге. В оформлении ларца использованы разнообразные ювелирные техники. Здесь представлена камея, обрамленная в золото, созданная в 1860 году, период, который иногда называют "Картье до Cartier". Изумруды, сапфиры и рубины золотого браслета 1945 года напоминают о византийском искусстве. Фельдмаршальский жезл Александра II, украшенный эмалями, инкрустированный бриллиантами и изумрудами, изготовленный в 1878-1879 годах, был отреставрирован в 2019 году. Сопровождают почетный знак драгоценные предметы Cartier, связанные с государственной символикой и военными триумфами России и Франции.
© Фото : Государственный ЭрмитажЭкспонат выставки, посвященной пятилетию совместного реставрационного проекта Государственного Эрмитажа и французского ювелирного Дома Cartier
Экспонат выставки, посвященной пятилетию совместного реставрационного проекта Государственного Эрмитажа и французского ювелирного Дома Cartier
"Здесь образовался диалог культур. Музей – это место для диалога культур… Это диалог между классическими шедеврами разных эпох – восточного ювелирного дела, западного и искусства XX века, современного классического искусства. Этот диалог очень красивый и очень поучительный. При этом диалог получается не только вещей, но и дизайна… Современные представления о красоте перекликаются с классическими представлениями в императорском дворце", - отметил Пиотровский.
© Фото : Государственный ЭрмитажЭкспонат выставки, посвященной пятилетию совместного реставрационного проекта Государственного Эрмитажа и французского ювелирного Дома Cartier
Экспонат выставки, посвященной пятилетию совместного реставрационного проекта Государственного Эрмитажа и французского ювелирного Дома Cartier
"Для всей команды Cartier в России этот проект очень важен… С этим 5-летним проектом мы прожили наш собственный процесс культурной идентификации. Для нас иметь возможность прикоснуться к наследию и достоянию Эрмитажа, конечно же, подарок и огромное счастье… Культура и искусство всегда были тесно сопряжены с историей дома Cartier и всегда являлись для нас главным источником вдохновения", - сказала управляющий директор Cartier в России, Украине и СНГ Янина Новицкая.
Выставка "Cartier: Продолжая историю. Шедевры декоративно-прикладного искусства Эрмитажа и ювелирное наследие дома Cartier" будет открыта для посетителей до 18 апреля 2021 года.