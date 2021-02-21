https://ria.ru/20210221/cartier-1598384503.html

Открылась выставка шедевров из коллекций Cartier и Эрмитажа

Открылась выставка шедевров из коллекций Cartier и Эрмитажа

Выставку, где представлены шедевры декоративно-прикладного искусства из коллекции Государственного Эрмитажа и украшения из коллекции французского ювелирного... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T07:24

2021-02-21T07:24

2021-02-21T08:40

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Выставку, где представлены шедевры декоративно-прикладного искусства из коллекции Государственного Эрмитажа и украшения из коллекции французского ювелирного дома Cartier, открыли в Санкт-Петербурге.Выставка "Cartier: Продолжая историю. Шедевры декоративно-прикладного искусства Эрмитажа и ювелирное наследие дома Cartier" посвящена пятилетию совместного реставрационного проекта Эрмитажа и Дома Cartier. Сотрудники лаборатории реставрации драгоценных и археологических металлов отдела научной реставрации и консервации Эрмитажа при поддержке Cartier отреставрировали пять уникальных памятников декоративно-прикладного искусства Х-XIX веков из собрания музея.На выставке в Пикетном зале рядом с отреставрированными шедеврами ювелирного искусства Эрмитажа представлено 35 украшений из исторической Cartier Collection, подобранных по принципу общности материала и стиля.Например, здесь представлен отреставрированный золотой ароматник из сокровищницы Великих Моголов, инкрустированный алмазами, изумрудами и рубинами. Сосуд был привезен в Петербург в 1741 году. В экспозиции он представлен в окружении украшений Cartier с восточными мотивами, в том числе колье в индийском стиле из 18 рубиновых и алмазных плакеток, нанизанных на 360 жемчужин в пяти нитях. Также представлена хрустальная лампа, созданная арабскими мастерами в X веке и украшенная позже итальянскими ювелирами эпохи Возрождения. На выставке хрустальная лампа дополнена произведениями французских ювелиров.В 2018 году был отреставрирован ларец Ядвиги Ягеллонки, созданный в XVI веке в Нюрнберге. В оформлении ларца использованы разнообразные ювелирные техники. Здесь представлена камея, обрамленная в золото, созданная в 1860 году, период, который иногда называют "Картье до Cartier". Изумруды, сапфиры и рубины золотого браслета 1945 года напоминают о византийском искусстве. Фельдмаршальский жезл Александра II, украшенный эмалями, инкрустированный бриллиантами и изумрудами, изготовленный в 1878-1879 годах, был отреставрирован в 2019 году. Сопровождают почетный знак драгоценные предметы Cartier, связанные с государственной символикой и военными триумфами России и Франции."Здесь образовался диалог культур. Музей – это место для диалога культур… Это диалог между классическими шедеврами разных эпох – восточного ювелирного дела, западного и искусства XX века, современного классического искусства. Этот диалог очень красивый и очень поучительный. При этом диалог получается не только вещей, но и дизайна… Современные представления о красоте перекликаются с классическими представлениями в императорском дворце", - отметил Пиотровский."Для всей команды Cartier в России этот проект очень важен… С этим 5-летним проектом мы прожили наш собственный процесс культурной идентификации. Для нас иметь возможность прикоснуться к наследию и достоянию Эрмитажа, конечно же, подарок и огромное счастье… Культура и искусство всегда были тесно сопряжены с историей дома Cartier и всегда являлись для нас главным источником вдохновения", - сказала управляющий директор Cartier в России, Украине и СНГ Янина Новицкая.Выставка "Cartier: Продолжая историю. Шедевры декоративно-прикладного искусства Эрмитажа и ювелирное наследие дома Cartier" будет открыта для посетителей до 18 апреля 2021 года.

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что посмотреть , новости культуры, государственный эрмитаж, музеи, cartier , михаил пиотровский, санкт-петербург