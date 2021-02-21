https://ria.ru/20210221/bulgaria-1598483434.html

"НАТО присягу не давал": болгары высказались о войне с Россией

"НАТО присягу не давал": болгары высказались о войне с Россией

Читатели болгарской газеты "Факты" оценили решение Министерства образования ввести программу "патриотического воспитания" в школах. РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T15:44

2021-02-21T15:44

2021-02-21T16:29

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" оценили решение Министерства образования ввести программу "патриотического воспитания" в школах. В публикации отмечается, что о патриотизме в стране рассуждают, как о покойнике: или хорошо, или ничего, а историю страны рассматривают однобоко и необъективно."Разговоров о "славных болгарских воинах" и бесчисленных врагах в стране достаточно, такой патриотизм "роет окопы, а не прокладывает мосты", — говорится в статье.Некоторые читатели сочли военную подготовку в школе полезной. Другие высказались о том, зачем ее вводят и с кем будет воевать Болгария. Так, пользователь под ником Кси поддержал решение Министерства образования. "Кто хочет мира — готовится к войне", — написал он. "Я НАТО присягу не давал!" — возразил Трьстика.Последния Софиянец напомнила, что раньше в школах были занятия по военной подготовке со стрельбой."Американцы готовятся к войне, а русские?" — поинтересовался Джоко.Пользователь обратил внимание на посредственные бытовые навыки современных детей и подростков."Они не понимают, как связаны курица и яйцо, но зато знают, что каждый месяц 20-го числа надо оплатить интернет!" — возмутился комментатор."Конечно, готовимся (точнее, нас готовят) к войне — к войне против России", — написал Стефан Петров.Он напомнил, что европейские страны закупают истребители, а у США на вооружении истребители-бомбардировщики."Понимаете, кого мы будем бомбить? Для этого же было подписано соглашение о строительстве центра НАТО в Варне", — добавил он.Пользователь Гост не согласился с предыдущим комментатором и обратил внимание на количество истребителей в российской армии."И мы со своими пятью F-16 на них нападем? Несерьезно и просто смешно", — написал он.Алис48, в свою очередь, призвала помнить об истории Болгарии и заявила, что на Россию страна никогда не нападет."Именно они освободили нас от турецкого рабства, поэтому нет, нет и еще раз нет", — отметила она.Также комментатор упомянула о том, что болгарские солдаты отказались стрелять на учениях НАТО по чучелам, одетым в российскую форму."Изучение военного дела не должно превращаться в самоцель — "приступ патриотизма"", — написал Иван Грозни.Он отметил важность изучения компьютеров, робототехники и оружия и призвал быть готовыми защищать себя."Хорошо жить в мире и взаимопонимании, но в любом случае, как говорил маршал Жуков, порох должен быть сухим", — заключил комментатор.Пользователь Троцки поддержал введение военной подготовки."Через несколько лет придут цветные люди и окажется, что современные поколения с радужным флагом будут отражать кибератаки своими смартфонами", — написал он.Пользователь под ником Дедо Иван призвал молодежь учиться обращаться с оружием."Новые времена прошли, на нас напали террористы. Мы должны быть сильными, чтобы выжить", — подчеркнул он."Военными после таких занятий они, конечно, не станут. Но зато хотя бы на несколько часов отложат телефоны и сигареты", — написал комментатор 101. Он назвал жизнь современных детей бессмысленной и лишенной приключений и эмоций."Дети должны расти с любовью в уме и сердце к Родине, это самое главное, а владеть оружием они легко научатся", — считает Уйке.Он напомнил об опыте швейцарской армии, где необходимо регулярно проходить военную подготовку, а у каждого мужчины есть комплект снаряжения и винтовка.Пользователь Орсун призвал использовать парламент страны в качестве полигона для стрелковой подготовки."Утром, когда депутаты входят, по ним надо открыть огонь (как в пейнтболе). Так будет определяться кворум. По-моему, было бы круто", — написал он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210217/zaschita-1597792108.html

https://ria.ru/20210210/lavrov-1596778545.html

https://ria.ru/20210215/karta-1597580283.html

https://ria.ru/20210209/osuzhdenie-1596608541.html

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россия, нато, сша, болгария, в мире