За участие в беспорядках в Испании за сутки задержали более 30 человек
03:37 21.02.2021 (обновлено: 05:03 21.02.2021)
МАДРИД, 21 фев – РИА Новости. Число задержанных в ходе беспорядков в Испании, в которых участвуют левые радикалы, добивающиеся освобождения рэпера Пабло Аселя (Хаселя), арестованного на этой неделе, превысило 30, сообщают правоохранительные органы.
"Задержаны 34 человека в связи с действиями, связанными с общественными беспорядками и мародерством вечером в субботу: один в Лериде, два в Таррагоне, 31 в Барселоне", - говорится в сообщении каталонских правоохранительных органов Mossos de Escuadra в Twitter.
Самая сложная ситуация сложилась в Барселоне, где радикалы устроили погромы в центре города, строили баррикады, поджигали их, громили витрины магазинов, грабили, забрасывали полицию камнями и различными предметами. Пострадали в том числе здания дворца музыки и биржи. Радикалы выбрасывали на дорогу и поджигали припаркованные мотоциклы и мопеды. Идентифицирован человек, который слепил пилотов полицейского вертолета из лазерной указки.
В Лериде митингующие забросали полицию камнями. В Таррагоне группа радикалов разбила стекла зданий суда и банка, забросала полицию бутылками.
Служба скорой помощи Каталонии сообщает в Twitter о 13 пострадавших в Барселоне, Лериде, Таррагоне и Кубельесе, двое доставлены в больницу, состояние одного оценивается как средней степени тяжести.
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В субботу акции в защиту Аселя прошли в более двух десятках городов.
Протесты в Испании начались во вторник после ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя), приговоренного к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в песнях и социальных сетях. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией. Десятки человек были задержаны (большинство из них уже отпущены), более сотни пострадали, в том числе представители сил правопорядка. В акциях участвуют молодые люди, придерживающиеся ультралевых взглядов, и анархисты.
Премьер Испании Педро Санчес в пятницу заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в стране, однако, по его словам, применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.
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