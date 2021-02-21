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За участие в беспорядках в Испании за сутки задержали более 30 человек
За участие в беспорядках в Испании за сутки задержали более 30 человек
Число задержанных в ходе беспорядков в Испании, в которых участвуют левые радикалы, добивающиеся освобождения рэпера Пабло Аселя (Хаселя), арестованного на этой РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T03:37
2021-02-21T05:03
испания
в мире
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МАДРИД, 21 фев – РИА Новости. Число задержанных в ходе беспорядков в Испании, в которых участвуют левые радикалы, добивающиеся освобождения рэпера Пабло Аселя (Хаселя), арестованного на этой неделе, превысило 30, сообщают правоохранительные органы.Самая сложная ситуация сложилась в Барселоне, где радикалы устроили погромы в центре города, строили баррикады, поджигали их, громили витрины магазинов, грабили, забрасывали полицию камнями и различными предметами. Пострадали в том числе здания дворца музыки и биржи. Радикалы выбрасывали на дорогу и поджигали припаркованные мотоциклы и мопеды. Идентифицирован человек, который слепил пилотов полицейского вертолета из лазерной указки.В Лериде митингующие забросали полицию камнями. В Таррагоне группа радикалов разбила стекла зданий суда и банка, забросала полицию бутылками.Служба скорой помощи Каталонии сообщает в Twitter о 13 пострадавших в Барселоне, Лериде, Таррагоне и Кубельесе, двое доставлены в больницу, состояние одного оценивается как средней степени тяжести.Кроме того, столкновения с полицией произошли в Памплоне (Наварра).Акция протеста в Мадриде, которая проходила на площади Кальяо при усиленном полицейском патрулировании, закончилась спокойно.В субботу акции в защиту Аселя прошли в более двух десятках городов.Протесты в Испании начались во вторник после ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя), приговоренного к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в песнях и социальных сетях. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией. Десятки человек были задержаны (большинство из них уже отпущены), более сотни пострадали, в том числе представители сил правопорядка. В акциях участвуют молодые люди, придерживающиеся ультралевых взглядов, и анархисты.Премьер Испании Педро Санчес в пятницу заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в стране, однако, по его словам, применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.
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испания, в мире

За участие в беспорядках в Испании за сутки задержали более 30 человек

03:37 21.02.2021 (обновлено: 05:03 21.02.2021)
 
© REUTERS / Susana VeraАкция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
Акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© REUTERS / Susana Vera
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МАДРИД, 21 фев – РИА Новости. Число задержанных в ходе беспорядков в Испании, в которых участвуют левые радикалы, добивающиеся освобождения рэпера Пабло Аселя (Хаселя), арестованного на этой неделе, превысило 30, сообщают правоохранительные органы.

"Задержаны 34 человека в связи с действиями, связанными с общественными беспорядками и мародерством вечером в субботу: один в Лериде, два в Таррагоне, 31 в Барселоне", - говорится в сообщении каталонских правоохранительных органов Mossos de Escuadra в Twitter.

Самая сложная ситуация сложилась в Барселоне, где радикалы устроили погромы в центре города, строили баррикады, поджигали их, громили витрины магазинов, грабили, забрасывали полицию камнями и различными предметами. Пострадали в том числе здания дворца музыки и биржи. Радикалы выбрасывали на дорогу и поджигали припаркованные мотоциклы и мопеды. Идентифицирован человек, который слепил пилотов полицейского вертолета из лазерной указки.
В Лериде митингующие забросали полицию камнями. В Таррагоне группа радикалов разбила стекла зданий суда и банка, забросала полицию бутылками.
Служба скорой помощи Каталонии сообщает в Twitter о 13 пострадавших в Барселоне, Лериде, Таррагоне и Кубельесе, двое доставлены в больницу, состояние одного оценивается как средней степени тяжести.
Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на одной из улиц в Барселоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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Кроме того, столкновения с полицией произошли в Памплоне (Наварра).
Акция протеста в Мадриде, которая проходила на площади Кальяо при усиленном полицейском патрулировании, закончилась спокойно.
В субботу акции в защиту Аселя прошли в более двух десятках городов.
Протесты в Испании начались во вторник после ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя), приговоренного к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в песнях и социальных сетях. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией. Десятки человек были задержаны (большинство из них уже отпущены), более сотни пострадали, в том числе представители сил правопорядка. В акциях участвуют молодые люди, придерживающиеся ультралевых взглядов, и анархисты.
Премьер Испании Педро Санчес в пятницу заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в стране, однако, по его словам, применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.
Сотрудник полиции во время акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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