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В Испании 11 человек задержали при беспорядках из-за ареста рэпера
В Испании 11 человек задержали при беспорядках из-за ареста рэпера
Беспорядки в Испании вновь – уже пятый день подряд – произошли в различных испанских городах, в них участвовали левые радикалы, которые добиваются освобождения... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T02:15
2021-02-21T02:15
пабло асель
испания
в мире
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МАДРИД, 21 фев – РИА Новости. Беспорядки в Испании вновь – уже пятый день подряд – произошли в различных испанских городах, в них участвовали левые радикалы, которые добиваются освобождения рэпера Пабло Аселя (Хаселя), арестованного на этой неделе.Самая сложная ситуация вновь сложилась в Барселоне, где радикалы устроили погромы в центре города, строили баррикады, поджигали их, громили витрины магазинов, грабили, забрасывали полицию камнями и различными предметами. Пострадали в том числе здания дворца музыки и биржи. Радикалы выбрасывали на дорогу и поджигали припаркованные мотоциклы и мопеды. Идентифицирован человек, который слепил пилотов полицейского вертолета из лазерной указки, сообщают правоохранительные органы Mossos de Escuadra в Twitter.В Лериде митингующие забросали полицию камнями. В Таррагоне группа радикалов разбила стекла зданий суда и банка, забросала полицию бутылками.В настоящий момент задержаны 11 человек, из них восемь в Барселоне, один в Лериде, два в Таррагоне.Служба скорой помощи женералитета Каталонии сообщает в Twitter о 13 пострадавших в Барселоне, Лериде, Таррагоне и Кубельесе, двое доставлены в больницу, состояние одного оценивается как средней степени тяжести.Кроме того, столкновения с полицией произошли в Памплоне (Наварра).Акция протеста в Мадриде, которая проходила на площади Кальяо при усиленном полицейском патрулировании, закончилась спокойно.В субботу акции в защиту Аселя прошли в более двух десятках городов.Протесты в Испании начались во вторник после ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя), приговоренного к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в песнях и социальных сетях. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией. Десятки человек были задержаны (большинство из них уже отпущены), более сотни пострадали, в том числе представители сил правопорядка. В акциях участвуют молодые люди, придерживающиеся ультралевых взглядов, и анархисты.Премьер Испании Педро Санчес в пятницу заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в стране, однако, по его словам, применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.
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пабло асель, испания, в мире

В Испании 11 человек задержали при беспорядках из-за ареста рэпера

02:15 21.02.2021
 
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в связи с задержанием рэпера Пабло Аселя в Барселоне
Участники акции протеста в связи с задержанием рэпера Пабло Аселя в Барселоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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МАДРИД, 21 фев – РИА Новости. Беспорядки в Испании вновь – уже пятый день подряд – произошли в различных испанских городах, в них участвовали левые радикалы, которые добиваются освобождения рэпера Пабло Аселя (Хаселя), арестованного на этой неделе.
Самая сложная ситуация вновь сложилась в Барселоне, где радикалы устроили погромы в центре города, строили баррикады, поджигали их, громили витрины магазинов, грабили, забрасывали полицию камнями и различными предметами. Пострадали в том числе здания дворца музыки и биржи. Радикалы выбрасывали на дорогу и поджигали припаркованные мотоциклы и мопеды. Идентифицирован человек, который слепил пилотов полицейского вертолета из лазерной указки, сообщают правоохранительные органы Mossos de Escuadra в Twitter.
В Лериде митингующие забросали полицию камнями. В Таррагоне группа радикалов разбила стекла зданий суда и банка, забросала полицию бутылками.
В настоящий момент задержаны 11 человек, из них восемь в Барселоне, один в Лериде, два в Таррагоне.
Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на одной из улиц в Барселоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 14:45
Евросоюз прокомментировал протесты в Испании из-за ареста рэпера
Служба скорой помощи женералитета Каталонии сообщает в Twitter о 13 пострадавших в Барселоне, Лериде, Таррагоне и Кубельесе, двое доставлены в больницу, состояние одного оценивается как средней степени тяжести.
Кроме того, столкновения с полицией произошли в Памплоне (Наварра).
Акция протеста в Мадриде, которая проходила на площади Кальяо при усиленном полицейском патрулировании, закончилась спокойно.
В субботу акции в защиту Аселя прошли в более двух десятках городов.
Протесты в Испании начались во вторник после ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя), приговоренного к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в песнях и социальных сетях. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией. Десятки человек были задержаны (большинство из них уже отпущены), более сотни пострадали, в том числе представители сил правопорядка. В акциях участвуют молодые люди, придерживающиеся ультралевых взглядов, и анархисты.
Премьер Испании Педро Санчес в пятницу заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в стране, однако, по его словам, применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.
Сотрудник полиции во время акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 20:49
В Госдуме прокомментировали беспорядки в Испании из-за ареста рэпера
 
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