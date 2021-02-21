https://ria.ru/20210221/banda-1598301240.html

"Не пощадили даже Круга": что банда "Тверских волков" устроила в регионе

"Не пощадили даже Круга": что банда "Тверских волков" устроила в регионе

В Твери завершилось расследование очередного уголовного дела троих членов жестокой банды "Ломовские". На скамье подсудимых также оказались трое местных... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T08:00

2021-02-21T08:00

2021-02-21T08:07

алина дубасова

скр

александр осипов

автомир

следственный комитет россии (ск рф)

тверская область

владимир

кимры

убийство

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. В Твери завершилось расследование очередного уголовного дела троих членов жестокой банды "Ломовские". На скамье подсудимых также оказались трое местных бизнесменов. По версии следствия, именно они заказали несколько убийств, совершенных еще в начале нулевых. Сами коммерсанты все отрицают. О мотивах этих преступлений и о том, как один из участников группировки отомстил подельнику за убийство известного шансонье Михаила Круга, — в материале РИА Новости."Захотел покаяться"Вечером 15 ноября 2001-го в отдел милиции города Кимры обратилась жена владельца местного магазина "Автомир" Олега (имена всех жертв по просьбе следователей изменены) и сообщила, что муж не вернулся домой с работы. Первым делом оперативники наведались в гараж коммерсанта. Дверь была приоткрыта, а внутри, рядом с машиной, лежал труп ее владельца с проломленной головой.По горячим следам никого на задержали, проверка друзей и знакомых погибшего также ничего не дала, и расследование приостановили. Вернулись к этому делу лишь в сентябре 2019-го, когда заключенный ямало-ненецкой колонии особого режима "Полярная сова" Александр Агеев написал очередную явку с повинной."К тому времени Агеева уже приговорили к пожизненному лишению свободы, — рассказывает РИА Новости заместитель руководителя Первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Тверской области майор юстиции Алина Дубасова. — Он объяснил, что ему просто захотелось облегчить душу, да и заказчика пора наказать". По версии следствия, убийство организовал прямой конкурент, который первым в Кимрах открыл магазины автозапчастей и не желал ни с кем делить рынок. Он поговорил с Анатолием Осиповым, правой рукой криминального авторитета Александра Костенко, а тот отрядил в город бригаду киллеров. Коммерсанта выслеживали несколько дней и, выбрав подходящий момент, убили. "Теневой губернатор"Костенко по кличке Лом сколотил банду еще в конце девяностых, а в нулевые к ней присоединился тюремный друг главаря, тот самый Осипов."По натуре он был очень жестоким, поэтому все вопросы предложил решать силой, — объясняет следователь. — Для этого создал так называемое боевое крыло, куда вошли знакомые, а также 24-летний сын Осипова Александр. Бандиты занялись рэкетом, грабежами, разбоями и заказными убийствами".В Твери уже действовали мощные преступные группировки: ОПГ Карелина, Азизова, а также чеченская бригада, но все их вскоре обезглавили. Лидера последней — Зелимхана — убили в феврале 2002-го двумя выстрелами из пистолета в голову, когда он выходил из дома вместе со своей подругой. Девушку, хотя она была свидетелем, оставили в живых. По словам следователя, у преступников был принцип — убивать лишь тех, кто мешал их "бизнесу" или на кого поступал "заказ". Посторонних не трогали.Все бандиты увлекались спортом, вели здоровый образ жизни. Прежде чем принять "в семью", их подвергали разным испытаниям. Агеев, например, чтобы стать личным охранником Лома, неделю должен был ходить домой разными маршрутами, запоминать номера всех машин, стоящих во дворе.Влияние Костенко в регионе усиливалось. Все больше коммерсантов платили ему дань или обращались за помощью. Причем действовал главарь очень хитро — искусственно создавал предпринимателям проблемы, а потом сам же их решал. В итоге многие бизнесмены оказывались у него в долгу, и Лома вскоре прозвали теневым губернатором области.Предложение, от которого не отказаться"Он несколько раз предлагал своему земляку Михаилу Кругу отчислять часть денег с концертов в пользу банды, — продолжает Дубасова. — Тот отказался и заявил, что тронуть его никто не посмеет. Тогда Лом организовал ограбление дома шансонье, предполагая, что тот потом обратится к нему за помощью. Костенко, как обычно, решит "проблему", и певец останется ему должен".На дело 30 июня 2002-го послали Агеева, Дмитрия Веселова и молодого водителя — он ждал в машине. Круг в это время должен был выступать на Дне города, но накануне к певцу приехала теща, поэтому он остался дома. Нарвавшись на хозяев, Веселов открыл стрельбу. Почему — загадка.Резонансное убийство долго было нераскрытым. Преступление осудили даже в криминальном мире, а близкий друг певца — вор в законе Александр Северов, более известный как Саша Север — провел собственное расследование и, как он потом признавался Дубасовой на допросе, установил имена налетчиков. В конце концов их вычислила и следственно-оперативная группа. Полтора года назад поступила информация, что к расправе над певцом причастен член банды "Тверских волков" Веселов. Сам он к тому моменту уже был мертв. "Мы нашли девушку и двух близких друзей Веселова, которым он говорил, что после убийства Круга боится за свою жизнь, — уточняет следователь. — Опасения были не напрасными — спустя год Осипов-младший узнал, что именно Веселов расправился с его кумиром, и застрелил "коллегу".Рискованный заказВ 2003-м за серию убийств в колонию на 22 года отправился телохранитель Лома — Агеев. Сотрудничать со следствием, как сейчас, киллер тогда не спешил. Его подельники тем временем продолжали проливать чужую кровь. В 2006-м Кимры потрясло жестокое убийство — бандиты хладнокровно расправились с директором местного рынка, его супругой, дочерью и сыном, забрав из дома все деньги и ценности. Спустя год оперативники вышли на Александра Осипова, Дмитрия Баскакова и других. Задержания продолжались несколько месяцев. В 2009-м за расправу над семьей бизнесмена и еще ряд особо тяжких преступлений Агеева, Осипова и Баскакова приговорили к пожизненному лишению свободы. Хотя от банды к тому моменту практически ничего не осталось (Осипова-старшего устранили в 2005-м, Костенко — в 2006-м), распутывать клубок ее преступлений следователям приходится до сих пор."Признавшись в убийстве владельца автомагазина, Агеев также рассказал о расправе над лидером чеченской ОПГ, — добавляет следователь. — Следом раскололись Баскаков и Осипов. Первый сообщил о нераскрытом убийстве коммерсанта Владимира из Торжка, второй — об устранении еще одного криминального авторитета, Николая. Причем все трое находились в разных колониях и друг с другом не контактировали". В итоге СК возобновил дела сразу по четырем убийствам и задержал вероятных заказчиков. По версии следствия, криминального авторитета Зелимхана погубил конфликт вокруг сети тверских автомоек и шиномонтажей. Частью акций владел один из представителей чеченской диаспоры, и его земляки регулярно пользовались услугами фирмы. "Затем он вышел из бизнеса, но Зелимхан с друзьями продолжал наведываться на мойку, вел себя там очень развязно, как хозяин, — объясняет Дубасова. — Это не нравилось новому владельцу. Он попытался словами вразумить лидера ОПГ, а убедившись, что это бесполезно, обратился к Костенко. Выполнить заказ поручили Агееву". "Ломовские" понимали, что чеченская диаспора отреагирует на убийство Зелимхана. Покушение представили как месть московского криминального авторитета, с которым у лидера ОПГ возник серьезный конфликт в одном из ночных клубов Твери. Чеченцы купились на уловку. Столкновение интересовЗаказ на жителя Торжка Владимира, по версии следствия, "Волки" тоже получили от местного бизнесмена. Коммерсант делил арендованное помещение с другим предпринимателем. Тот сделал ремонт и предложил соседу возместить часть расходов. Получив отказ, связался с Костенко. В апреле 2002-го Осипов-младший расстрелял несговорчивого коммерсанта возле его автомобиля.В тот же году пропал тверской криминальный авторитет Николай, занимавшийся, по оперативным данным, нелегальной торговлей спиртным. По версии СК, заказ "ломовским" поступил от коммерсанта, желавшего монополизировать алкогольный бизнес. Поскольку Осиповы были знакомы с Николаем, они обманом выманили его за город, убили и закопали. Труп, кстати, до сих пор не нашли — на месте захоронения сейчас шоссе. "К каждому убийству бандиты подходили очень серьезно, — отмечает Дубасова. — Если им давали указание, что преступление надо выдать за разбойное нападение, они никогда не применяли огнестрельное оружие — только монтировки или палки. Для имитации ограбления выворачивали карманы. Также очень грамотно маскировались, используя очки и парики".Агеев, Осипов-младший и Баскаков продолжают сотрудничать со следствием и изобличать подельников. Трое бизнесменов, которых СК считает заказчиками убийств, пока все отрицают. Если их вину докажут, коммерсантов отправят в колонию на 15 лет. Правда, может оказаться, что срок давности по этим преступлениям истек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алина дубасова, скр, александр осипов, автомир, следственный комитет россии (ск рф), тверская область, владимир, кимры, убийство, происшествия