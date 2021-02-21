https://ria.ru/20210221/avtostop-1598439392.html
Эксперт раскрыл секреты легкого путешествия автостопом по России
Эксперт раскрыл секреты легкого путешествия автостопом по России
Коронавирус сильно ударил по туризму, но путешествия по России автостопом в пандемию практически не пострадали. Как с комфортом колесить по стране на попутке,... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T02:08
2021-02-21T02:08
2021-02-21T02:08
туризм
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Коронавирус сильно ударил по туризму, но путешествия по России автостопом в пандемию практически не пострадали. Как с комфортом колесить по стране на попутке, радио Sputnik рассказал блогер и путешественник Олег Приходько.Туристы, которые предпочитают путешествовать автостопом, отмечают, что несмотря на коронавирус, водители подбирают пассажиров как обычно. При этом традиционно есть регионы, где делают это чаще и охотней, а где-то машину поймать гораздо сложней, подчеркнул блогер. По его словам, строя свой маршрут, лучше выбрать оживленную трассу и узнать у тех, кто там уже был, где именно хороший автостоп. При этом важно помнить, что нет смысла ловить машину в черте города. Нужно не просто выйти за его пределы, а начинать "голосовать" только тогда, когда пройдешь все повороты. "Когда выходишь из города, ты должен миновать все повороты направо и налево. Какие-то машины будут ехать либо туда, либо сюда, а тебе нужен трафик, который идет прямо", – пояснил Олег Приходько.Большое значение имеет то, как выглядит путешественник. Внешний вид помогает водителю быстро сориентироваться, кто перед ним – турист или бродяга, пояснил блогер. Людей в темной или камуфляжной одежде подбирают хуже, отметил он и посоветовал надевать в дорогу что-нибудь яркое."В одежде автостопщики обычно используют яркие цвета, например, оранжевый. У него длина волны большая, его видно издалека", – заключил Олег Приходько в интервью радио Sputnik.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости.
Коронавирус сильно ударил по туризму, но путешествия
по России
автостопом в пандемию практически не пострадали. Как с комфортом колесить по стране на попутке, радио Sputnik
рассказал блогер и путешественник Олег Приходько.
Туристы, которые предпочитают путешествовать автостопом, отмечают, что несмотря на коронавирус, водители подбирают пассажиров как обычно. При этом традиционно есть регионы, где делают это чаще и охотней, а где-то машину поймать гораздо сложней, подчеркнул блогер.
"Например, в Сибири, на Севере, на Дальнем Востоке лучше подбирают. А в Центральной России путешествовать автостопом не так удобно. Также на федеральных трассах могут хуже брать", – рассказал Олег Приходько.
По его словам, строя свой маршрут, лучше выбрать оживленную трассу и узнать у тех, кто там уже был, где именно хороший автостоп. При этом важно помнить, что нет смысла ловить машину в черте города. Нужно не просто выйти за его пределы, а начинать "голосовать" только тогда, когда пройдешь все повороты.
"Когда выходишь из города, ты должен миновать все повороты направо и налево. Какие-то машины будут ехать либо туда, либо сюда, а тебе нужен трафик, который идет прямо", – пояснил Олег Приходько.
Большое значение имеет то, как выглядит путешественник. Внешний вид помогает водителю быстро сориентироваться, кто перед ним – турист или бродяга, пояснил блогер. Людей в темной или камуфляжной одежде подбирают хуже, отметил он и посоветовал надевать в дорогу что-нибудь яркое.
"В одежде автостопщики обычно используют яркие цвета, например, оранжевый. У него длина волны большая, его видно издалека", – заключил Олег Приходько в интервью радио Sputnik
.