https://ria.ru/20210221/avtostop-1598439392.html

Эксперт раскрыл секреты легкого путешествия автостопом по России

Эксперт раскрыл секреты легкого путешествия автостопом по России

Коронавирус сильно ударил по туризму, но путешествия по России автостопом в пандемию практически не пострадали. Как с комфортом колесить по стране на попутке,... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T02:08

2021-02-21T02:08

2021-02-21T02:08

туризм

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Коронавирус сильно ударил по туризму, но путешествия по России автостопом в пандемию практически не пострадали. Как с комфортом колесить по стране на попутке, радио Sputnik рассказал блогер и путешественник Олег Приходько.Туристы, которые предпочитают путешествовать автостопом, отмечают, что несмотря на коронавирус, водители подбирают пассажиров как обычно. При этом традиционно есть регионы, где делают это чаще и охотней, а где-то машину поймать гораздо сложней, подчеркнул блогер. По его словам, строя свой маршрут, лучше выбрать оживленную трассу и узнать у тех, кто там уже был, где именно хороший автостоп. При этом важно помнить, что нет смысла ловить машину в черте города. Нужно не просто выйти за его пределы, а начинать "голосовать" только тогда, когда пройдешь все повороты. "Когда выходишь из города, ты должен миновать все повороты направо и налево. Какие-то машины будут ехать либо туда, либо сюда, а тебе нужен трафик, который идет прямо", – пояснил Олег Приходько.Большое значение имеет то, как выглядит путешественник. Внешний вид помогает водителю быстро сориентироваться, кто перед ним – турист или бродяга, пояснил блогер. Людей в темной или камуфляжной одежде подбирают хуже, отметил он и посоветовал надевать в дорогу что-нибудь яркое."В одежде автостопщики обычно используют яркие цвета, например, оранжевый. У него длина волны большая, его видно издалека", – заключил Олег Приходько в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210126/krotov-1594002597.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, общество