https://ria.ru/20210221/avstriya-1598463312.html

МИД Австрии призвал ЕС "не рубить сук" в вопросе санкций против России

МИД Австрии призвал ЕС "не рубить сук" в вопросе санкций против России

При обсуждении санкций против России из-за Алексея Навального Евросоюзу не надо "рубить сук, на котором ЕС сам сидит", заявил глава МИД Австрии Александер... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T11:55

2021-02-21T11:55

2021-02-21T13:53

россия

александер шалленберг

allseas

северный поток — 2

сергей лавров

газпром

алексей навальный

австрия

украина

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. При обсуждении санкций против России из-за Алексея Навального Евросоюзу не надо "рубить сук, на котором ЕС сам сидит", заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью изданию Welt am Sonntag.Министр напомнил, что в понедельник главы МИД стран Евросоюза обсудят "соразмерную реакцию" на ситуацию вокруг Навального. Ожидается, что дипломаты попросят Европейскую службу внешних связей (EEAS) представить список лиц и организаций, которым планируют запретить въезд и заморозить активы.Шалленберг отметил, что Австрия выступает за санкции, однако предостерег от чрезмерной реакции. По его словам, санкционный список должен быть "грамотным с политической точки зрения и надежным — с юридической".По мнению австрийского министра, Брюсселю не нужно отказываться от диалога с Россией."Обозначение границ там, где это необходимо, и диалог там, где это возможно", — пояснил Шалленберг свою позицию.Основной вопрос предстоящей встречи — возможные санкции против строительства "Северного потока — 2". Австрия и Германия, энергетические компании которых являются партнерами "Газпрома" в этом проекте, выступают против санкций в отношении трубопровода."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели ограничения на работу внутри проекта, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Москва неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что взаимодействие России и Евросоюза сошло на нет. По его словам, санкции против Москвы принимают уже без какой-либо цели, а чтобы просто не оставить российские власти "безнаказанными".Поводом для обострения противоречий стало предполагаемое отравление Навального и приговор, который ему вынесли по делу "Ив Роше" после возвращения в Россию. Суд заменил ему условный срок на реальный из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал освободить Навального. В Москве решение ЕСПЧ назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд, соответствующие заявления прозвучали в Госдуме и от МИД. Согласно принятым поправкам к Конституции, международные обязательства Россия исполняет лишь в том случае, если они не противоречат российскому законодательству.

https://ria.ru/20210219/sanktsii-1598224028.html

https://ria.ru/20210218/sanktsii-1598075132.html

https://ria.ru/20210210/sanktsii-1596779226.html

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австрия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александер шалленберг, allseas, северный поток — 2, сергей лавров, газпром, алексей навальный, австрия, украина