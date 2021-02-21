МИД Австрии призвал ЕС "не рубить сук" в вопросе санкций против России
11:55 21.02.2021 (обновлено: 13:53 21.02.2021)
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. При обсуждении санкций против России из-за Алексея Навального Евросоюзу не надо "рубить сук, на котором ЕС сам сидит", заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью изданию Welt am Sonntag.
Министр напомнил, что в понедельник главы МИД стран Евросоюза обсудят "соразмерную реакцию" на ситуацию вокруг Навального. Ожидается, что дипломаты попросят Европейскую службу внешних связей (EEAS) представить список лиц и организаций, которым планируют запретить въезд и заморозить активы.
Шалленберг отметил, что Австрия выступает за санкции, однако предостерег от чрезмерной реакции. По его словам, санкционный список должен быть "грамотным с политической точки зрения и надежным — с юридической".
По мнению австрийского министра, Брюсселю не нужно отказываться от диалога с Россией.
"Обозначение границ там, где это необходимо, и диалог там, где это возможно", — пояснил Шалленберг свою позицию.
18 февраля, 18:42Bloomberg: санкции ЕС по Навальному не затронут предпринимателей
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Штаты в декабре 2019 года ввели ограничения на работу внутри проекта, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Москва неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что взаимодействие России и Евросоюза сошло на нет. По его словам, санкции против Москвы принимают уже без какой-либо цели, а чтобы просто не оставить российские власти "безнаказанными".
Поводом для обострения противоречий стало предполагаемое отравление Навального и приговор, который ему вынесли по делу "Ив Роше" после возвращения в Россию. Суд заменил ему условный срок на реальный из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал освободить Навального. В Москве решение ЕСПЧ назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд, соответствующие заявления прозвучали в Госдуме и от МИД. Согласно принятым поправкам к Конституции, международные обязательства Россия исполняет лишь в том случае, если они не противоречат российскому законодательству.
10 февраля, 10:39Санкции из-за Навального навредят ему самому, считает сенатор