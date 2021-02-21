https://ria.ru/20210221/armata-1598474653.html
Шесть зарубежных стран хотят закупить "Армату"
Шесть зарубежных стран хотят закупить "Армату"
Шесть иностранных государств хотят закупить новейший российский танк Т-14 "Армата", рассматривают его как основной боевой танк для своих Вооружённых сил, заявил РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T14:18
2021-02-21T14:18
2021-02-21T14:19
т-14
александр михеев
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АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Шесть иностранных государств хотят закупить новейший российский танк Т-14 "Армата", рассматривают его как основной боевой танк для своих Вооружённых сил, заявил журналистам в воскресенье в ходе международной выставки вооружений IDEX-2021 гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев."Армата" впервые представляется за рубежом на выставке IDEX-2021 в столице ОАЭ Абу-Даби."Ряд стран рассматривают танк "Армата" как основной боевой танк. "Арматой" интересуются порядка шести стран, которые уже эксплуатируют наши танки и с удовольствием проводят консультации с нами, проявляют интерес. Дело не в заявках, дело в том, чтобы показать платформу в том облике, в котором она будет превосходить существующие Т-80 и Т-90 – вот задача", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.Т-14 - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Танк "Армата" предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, для уничтожения живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.
https://ria.ru/20210221/armata-1598468140.html
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РИА Новости
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"Полет" трех сорокатонных танков: в Свердловской области отметили День танкиста
На полигоне «Свердловский» зрители увидели выполнение военнослужащими Центрального военного округа одного из самых сложных элементов боевой подготовки – одновременного "полета" трех сорокатонных танков Т-72Б3М.
Одним из новых экспонатов в выставочной зоне техники стал инновационный танк с необитаемой башней Т-14 "Армата". Впервые были продемонстрированы самоходный истребитель танков СУ-100 и Т-44, легкий бронетранспортер БТР-40, бронеавтомобили БА-10 и БА-64, а также плавающий танк ПТ-76. Зрители смогли проехаться на боевой технике.
2021-02-21T14:18
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РИА Новости
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РИА Новости
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т-14, александр михеев, т-90 "владимир", оаэ, технологии, армата, рособоронэкспорт, безопасность