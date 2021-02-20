https://ria.ru/20210220/zeya-1598269554.html

Прокуратура инициировала отставку главы приамурской Зеи из-за коррупции

Прокуратура инициировала отставку главы приамурской Зеи из-за коррупции

Прокуратура инициировала отстранение от должности главы города Зея Амурской области Сергея Гибадуллина из-за коррупции, сообщает надзорное ведомство региона. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T08:57

2021-02-20T08:57

2021-02-20T08:57

амурская область

зейский район

зея (город)

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 фев - РИА Новости. Прокуратура инициировала отстранение от должности главы города Зея Амурской области Сергея Гибадуллина из-за коррупции, сообщает надзорное ведомство региона.Прокуратура Зейского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции."Установлено, что в нарушение Федерального закона "О противодействии коррупции" глава города Зея предоставил земельный участок в безвозмездное пользование своей близкой родственнице, не исключил своего участия в предоставлении земельного участка и не принял мер по предотвращению конфликта интересов", - говорится в сообщении.Отмечается, что чиновник при возникновении личных интересов при предоставлении участка должен был принять меры, чтобы избежать конфликта интересов. А "при непринятии указанных мер безальтернативным последствием для главы муниципального образования является удаление в отставку".Исполняющий обязанности прокурора Зейского района Дмитрий Третьяков разъяснил на заседании городского Совета народных депутатов требования антикоррупционного законодательства."Большинством голосов депутаты Зейского городского совета поддержали позицию прокуратуры и приняли решение о начале процедуры освобождения от должности в связи с утратой доверия главы города Зея", - говорится в сообщении.Уточняется, что договор безвозмездного пользования земельным участком с родственницей Гибадуллина расторгнут.Как сообщили РИА Новости в приемной администрации главы города, Гибадуллин находится на больничном."Глава города у нас на больничном с начала февраля", - сообщили агентству в приемной чиновника.

https://ria.ru/20210218/chelyabinsk-1597999255.html

https://ria.ru/20210202/klyayn-1595733462.html

амурская область

зейский район

зея (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, зейский район, зея (город), происшествия