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https://ria.ru/20210220/zeya-1598269554.html
Прокуратура инициировала отставку главы приамурской Зеи из-за коррупции
Прокуратура инициировала отставку главы приамурской Зеи из-за коррупции
Прокуратура инициировала отстранение от должности главы города Зея Амурской области Сергея Гибадуллина из-за коррупции, сообщает надзорное ведомство региона. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T08:57
2021-02-20T08:57
амурская область
зейский район
зея (город)
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 фев - РИА Новости. Прокуратура инициировала отстранение от должности главы города Зея Амурской области Сергея Гибадуллина из-за коррупции, сообщает надзорное ведомство региона.Прокуратура Зейского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции."Установлено, что в нарушение Федерального закона "О противодействии коррупции" глава города Зея предоставил земельный участок в безвозмездное пользование своей близкой родственнице, не исключил своего участия в предоставлении земельного участка и не принял мер по предотвращению конфликта интересов", - говорится в сообщении.Отмечается, что чиновник при возникновении личных интересов при предоставлении участка должен был принять меры, чтобы избежать конфликта интересов. А "при непринятии указанных мер безальтернативным последствием для главы муниципального образования является удаление в отставку".Исполняющий обязанности прокурора Зейского района Дмитрий Третьяков разъяснил на заседании городского Совета народных депутатов требования антикоррупционного законодательства."Большинством голосов депутаты Зейского городского совета поддержали позицию прокуратуры и приняли решение о начале процедуры освобождения от должности в связи с утратой доверия главы города Зея", - говорится в сообщении.Уточняется, что договор безвозмездного пользования земельным участком с родственницей Гибадуллина расторгнут.Как сообщили РИА Новости в приемной администрации главы города, Гибадуллин находится на больничном."Глава города у нас на больничном с начала февраля", - сообщили агентству в приемной чиновника.
https://ria.ru/20210218/chelyabinsk-1597999255.html
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амурская область
зейский район
зея (город)
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амурская область, зейский район, зея (город), происшествия

Прокуратура инициировала отставку главы приамурской Зеи из-за коррупции

08:57 20.02.2021
 
© Фото : Администрация города ЗеиМэр Зеи Сергей Гибадуллин
Мэр Зеи Сергей Гибадуллин - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Фото : Администрация города Зеи
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 фев - РИА Новости. Прокуратура инициировала отстранение от должности главы города Зея Амурской области Сергея Гибадуллина из-за коррупции, сообщает надзорное ведомство региона.
Прокуратура Зейского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.
"Установлено, что в нарушение Федерального закона "О противодействии коррупции" глава города Зея предоставил земельный участок в безвозмездное пользование своей близкой родственнице, не исключил своего участия в предоставлении земельного участка и не принял мер по предотвращению конфликта интересов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что чиновник при возникновении личных интересов при предоставлении участка должен был принять меры, чтобы избежать конфликта интересов. А "при непринятии указанных мер безальтернативным последствием для главы муниципального образования является удаление в отставку".
Олег Извеков - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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Исполняющий обязанности прокурора Зейского района Дмитрий Третьяков разъяснил на заседании городского Совета народных депутатов требования антикоррупционного законодательства.
"Большинством голосов депутаты Зейского городского совета поддержали позицию прокуратуры и приняли решение о начале процедуры освобождения от должности в связи с утратой доверия главы города Зея", - говорится в сообщении.
Уточняется, что договор безвозмездного пользования земельным участком с родственницей Гибадуллина расторгнут.
Как сообщили РИА Новости в приемной администрации главы города, Гибадуллин находится на больничном.
"Глава города у нас на больничном с начала февраля", - сообщили агентству в приемной чиновника.
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