Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210220/zapros-1598304625.html
Германия в пятый раз отказалась отвечать на запрос России по Навальному
Германия в пятый раз отказалась отвечать на запрос России по Навальному
Компетентные органы Германии пятый раз отказались отвечать на запрос России по ситуации с Алексеем Навальным, что может свидетельствовать, что ФРГ игнорирует... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T12:03
2021-02-20T13:35
госпитализация алексея навального
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577754872_0:287:3130:2048_1920x0_80_0_0_6dda5f26a5e89a1ab41a239069074f37.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Компетентные органы Германии пятый раз отказались отвечать на запрос России по ситуации с Алексеем Навальным, что может свидетельствовать, что ФРГ игнорирует положения Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.В ведомстве отметили, что тональность поступившего от иностранных коллег письма и его содержание вызывают у российской стороны глубокое сожаление."Очевидно, что германская сторона под надуманными предлогами фактически уклоняется от ответов, избегает неудобные для нее вопросы", — отмечается в заявлении.В Генпрокуратуре расценили это как игнорирование Берлином обязательств по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.Российская сторона заявила о готовности к плодотворному сотрудничеству и призвала Германию "пересмотреть подобный неконструктивный подход".
https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598304507.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577754872_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1e8505dec8035499d8e25feb19c8caf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, германия, в мире

Германия в пятый раз отказалась отвечать на запрос России по Навальному

12:03 20.02.2021 (обновлено: 13:35 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание клиники "Шарите" в Берлине
Здание клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Компетентные органы Германии пятый раз отказались отвечать на запрос России по ситуации с Алексеем Навальным, что может свидетельствовать, что ФРГ игнорирует положения Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
В ведомстве отметили, что тональность поступившего от иностранных коллег письма и его содержание вызывают у российской стороны глубокое сожаление.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
12:02
Суд признал законной замену Навальному условного срока реальным
"Очевидно, что германская сторона под надуманными предлогами фактически уклоняется от ответов, избегает неудобные для нее вопросы", — отмечается в заявлении.
В Генпрокуратуре расценили это как игнорирование Берлином обязательств по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.
Российская сторона заявила о готовности к плодотворному сотрудничеству и призвала Германию "пересмотреть подобный неконструктивный подход".
 
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФГерманияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:24В Кремле не видят взаимности и готовности к диалогу со стороны ЕС и США
14:24США помогают Украине нарастить наступательный потенциал, заявил Песков
14:24Приговор Навальному по делу о клевете огласят в 18.00 мск
14:23В Киеве заявили, что Россия навсегда потеряла Украину
14:21Глава Роспотребнадзора рассказала о новом вирусе гриппа птиц H5N8
14:21В Красноярске арестовали мужчину, кинувшего петарду в машину чиновника
14:21В Кремле оценили возможное влияние на политику приговора Навальному
14:18В Кремле оценили политические перспективы Навального
14:18В Кремле прокомментировали санкции Украины против Медведчука
14:16Соболь предъявили обвинение по делу о неприкосновенности жилища
14:15В Сочи произошла массовая авария
14:13Подтвержден первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H5N8
14:13В Подмосковье трех школьников госпитализировали с отравлением
14:13Под завалами в Норильске нашли тела еще двух рабочих
14:10Толстой объяснил, почему Навальный не является политиком
14:08Посол Афганистана оценил перспективы вывода контингентов США и НАТО
14:03В ЛНР считают, что украинские силовики получили тайный приказ стрелять
14:01Вирусолог сравнил вакцины "Спутник V" и "КовиВак"
14:00Началось второе заседание суда по Навальному
13:52В Доминикане рассказали, когда страна станет ковидо-безопасной
Лента новостейМолния