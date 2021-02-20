https://ria.ru/20210220/zapros-1598304625.html

Германия в пятый раз отказалась отвечать на запрос России по Навальному

Германия в пятый раз отказалась отвечать на запрос России по Навальному

Компетентные органы Германии пятый раз отказались отвечать на запрос России по ситуации с Алексеем Навальным, что может свидетельствовать, что ФРГ игнорирует... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T12:03

2021-02-20T12:03

2021-02-20T13:35

госпитализация алексея навального

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

германия

в мире

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Компетентные органы Германии пятый раз отказались отвечать на запрос России по ситуации с Алексеем Навальным, что может свидетельствовать, что ФРГ игнорирует положения Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.В ведомстве отметили, что тональность поступившего от иностранных коллег письма и его содержание вызывают у российской стороны глубокое сожаление."Очевидно, что германская сторона под надуманными предлогами фактически уклоняется от ответов, избегает неудобные для нее вопросы", — отмечается в заявлении.В Генпрокуратуре расценили это как игнорирование Берлином обязательств по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.Российская сторона заявила о готовности к плодотворному сотрудничеству и призвала Германию "пересмотреть подобный неконструктивный подход".

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598304507.html

германия

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2021

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госпитализация алексея навального, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, германия, в мире