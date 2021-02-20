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Распространение коронавируса
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В России за сутки выписали 17 484 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 17 484 человека после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 17 484 человека после COVID-19, за все время - 3 697 433, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T11:32
2021-02-20T11:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 17 484 человека после COVID-19, за все время - 3 697 433, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 484 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 697 433", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге выписано 2 696 человек, в Москве - 2 041, в Подмосковье - 603.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург

В России за сутки выписали 17 484 человека после COVID-19

11:32 20.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВременный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Крылатском
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Крылатском - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 17 484 человека после COVID-19, за все время - 3 697 433, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 484 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 697 433", - говорится в сообщении.
В частности, в Санкт-Петербурге выписано 2 696 человек, в Москве - 2 041, в Подмосковье - 603.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
 
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