https://ria.ru/20210220/vitamin-1598260376.html

Врачи рассказали, чем опасен витамин D

Врачи рассказали, чем опасен витамин D

Употребление витамина D в виде БАДов может вызвать аллергию, предупредили терапевты Наталья Уклеина и Лариса Алексеева. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T04:03

2021-02-20T04:03

2021-02-20T12:46

наталья уклеина

россия

лариса алексеева

витамины

здоровье

общество

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Любителей витамина D предупредили о неожиданной опасности

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Употребление витамина D в виде БАДов может вызвать аллергию, предупредили терапевты Наталья Уклеина и Лариса Алексеева.Специалист напомнила, что из-за возможных побочных эффектов этот витамин необходимо принимать в той дозировке, которую назначит врач.Терапевт Алексеева предупредила, что при избытке витамина D может появиться зуд кожи, головная боль и тошнота. При этом сейчас в аптеках витамины продаются в специальных профилактических дозировках, а безопасной дозой считается 600 МЕ, отметила медик.Алексеева выразила мнение, что в период пандемии можно применять витамины, повышающие иммунитет и помогающие противостоять вирусу, без совета врача, однако она призвала всегда соблюдать их суточную норму.

https://ria.ru/20210203/vitamin-1595780922.html

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наталья уклеина, россия, лариса алексеева, витамины, здоровье, общество