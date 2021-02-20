https://ria.ru/20210220/vitamin-1598260376.html
Врачи рассказали, чем опасен витамин D
Врачи рассказали, чем опасен витамин D
Употребление витамина D в виде БАДов может вызвать аллергию, предупредили терапевты Наталья Уклеина и Лариса Алексеева. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T04:03
2021-02-20T04:03
2021-02-20T12:46
наталья уклеина
россия
лариса алексеева
витамины
здоровье
общество
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Любителей витамина D предупредили о неожиданной опасности
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Употребление витамина D в виде БАДов может вызвать аллергию, предупредили терапевты Наталья Уклеина и Лариса Алексеева.Специалист напомнила, что из-за возможных побочных эффектов этот витамин необходимо принимать в той дозировке, которую назначит врач.Терапевт Алексеева предупредила, что при избытке витамина D может появиться зуд кожи, головная боль и тошнота. При этом сейчас в аптеках витамины продаются в специальных профилактических дозировках, а безопасной дозой считается 600 МЕ, отметила медик.Алексеева выразила мнение, что в период пандемии можно применять витамины, повышающие иммунитет и помогающие противостоять вирусу, без совета врача, однако она призвала всегда соблюдать их суточную норму.
https://ria.ru/20210203/vitamin-1595780922.html
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наталья уклеина, россия, лариса алексеева, витамины, здоровье, общество
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости.
Употребление витамина D в виде БАДов может вызвать аллергию, предупредили терапевты Наталья Уклеина и Лариса Алексеева
.
"Витамин D сам по себе не аллергичен, но разные производители используют какие-то добавки, чтобы улучшить вкусовые качества, внешнюю оболочку и так далее. Они могут вызвать аллергию", — сказала Уклеина телеканалу "360".
Специалист напомнила, что из-за возможных побочных эффектов этот витамин необходимо принимать в той дозировке, которую назначит врач.
Терапевт Алексеева предупредила, что при избытке витамина D может появиться зуд кожи, головная боль и тошнота. При этом сейчас в аптеках витамины продаются в специальных профилактических дозировках, а безопасной дозой считается 600 МЕ, отметила медик.
Алексеева выразила мнение, что в период пандемии можно применять витамины, повышающие иммунитет и помогающие противостоять вирусу, без совета врача, однако она призвала всегда соблюдать их суточную норму.