https://ria.ru/20210220/vaktsiny-1598334797.html
Вирусолог сравнил вакцины "Спутник V" и "КовиВак"
Вирусолог сравнил вакцины "Спутник V" и "КовиВак"
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сравнил вакцину Национального центра имени Гамалеи "Спутник V" и разработку Центра имени Чумакова... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T14:01
2021-02-20T14:01
2021-02-20T15:36
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анатолий альтштейн
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российская академия наук
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сравнил вакцину Национального центра имени Гамалеи "Спутник V" и разработку Центра имени Чумакова "КовиВак".Специалист напомнил, что "Спутник" — векторный препарат, созданный по форме аденовируса, а "КовиВак" представляет собой цельновирионную вакцину."Это значит, что вирус выращивается в клеточной культуре, накапливается в значительном количестве, концентрируется, инактивируется специальным веществом, чтобы эти вирионы не могли размножаться", — объяснил врач в комментарии "360".По словам Альтштейна, единого мнения насчет безопасности цельновирионных вакцин пока нет, а производить подобные препараты в больших масштабах может быть затруднительно.О регистрации в России третьей вакцины от коронавируса, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, заявил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин. Первые 127 тысяч доз препарата поступят в гражданский оборот в середине марта. Разработчик также планирует выйти на международные рынки.Препарат рекомендовали к применению с 18 до 60 лет. Расширить показания могут после второй фазы испытаний с более возрастными добровольцами.
https://ria.ru/20210220/kovivak-1598302285.html
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“Зарегистрирована третья вакцина” – Мишустин о “КовиВак“
“Зарегистрирована третья вакцина” – Мишустин о “КовиВак“
2021-02-20T14:01
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анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, российская академия наук, общество
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сравнил вакцину Национального центра имени Гамалеи "Спутник V" и разработку Центра имени Чумакова "КовиВак".
Специалист напомнил, что "Спутник" — векторный препарат, созданный по форме аденовируса, а "КовиВак" представляет собой цельновирионную вакцину.
"Это значит, что вирус выращивается в клеточной культуре, накапливается в значительном количестве, концентрируется, инактивируется специальным веществом, чтобы эти вирионы не могли размножаться", — объяснил врач в комментарии "360"
.
По словам Альтштейна, единого мнения насчет безопасности цельновирионных вакцин пока нет, а производить подобные препараты в больших масштабах может быть затруднительно.
О регистрации в России третьей вакцины от коронавируса, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, заявил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин. Первые 127 тысяч доз препарата поступят в гражданский оборот в середине марта. Разработчик также планирует выйти на международные рынки.
Препарат рекомендовали к применению с 18 до 60 лет. Расширить показания могут после второй фазы испытаний с более возрастными добровольцами.