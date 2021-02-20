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Вирусолог сравнил вакцины "Спутник V" и "КовиВак"
Вирусолог сравнил вакцины "Спутник V" и "КовиВак"
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сравнил вакцину Национального центра имени Гамалеи "Спутник V" и разработку Центра имени Чумакова... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T14:01
2021-02-20T15:36
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сравнил вакцину Национального центра имени Гамалеи "Спутник V" и разработку Центра имени Чумакова "КовиВак".Специалист напомнил, что "Спутник" — векторный препарат, созданный по форме аденовируса, а "КовиВак" представляет собой цельновирионную вакцину."Это значит, что вирус выращивается в клеточной культуре, накапливается в значительном количестве, концентрируется, инактивируется специальным веществом, чтобы эти вирионы не могли размножаться", — объяснил врач в комментарии "360".По словам Альтштейна, единого мнения насчет безопасности цельновирионных вакцин пока нет, а производить подобные препараты в больших масштабах может быть затруднительно.О регистрации в России третьей вакцины от коронавируса, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, заявил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин. Первые 127 тысяч доз препарата поступят в гражданский оборот в середине марта. Разработчик также планирует выйти на международные рынки.Препарат рекомендовали к применению с 18 до 60 лет. Расширить показания могут после второй фазы испытаний с более возрастными добровольцами.
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“Зарегистрирована третья вакцина” – Мишустин о “КовиВак“
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анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, российская академия наук, общество

Вирусолог сравнил вакцины "Спутник V" и "КовиВак"

14:01 20.02.2021 (обновлено: 15:36 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 фев РИА Новости. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сравнил вакцину Национального центра имени Гамалеи "Спутник V" и разработку Центра имени Чумакова "КовиВак".
Специалист напомнил, что "Спутник" — векторный препарат, созданный по форме аденовируса, а "КовиВак" представляет собой цельновирионную вакцину.
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Вчера, 11:55Распространение коронавируса
Названы возможные реакции на прививку вакциной "КовиВак"
"Это значит, что вирус выращивается в клеточной культуре, накапливается в значительном количестве, концентрируется, инактивируется специальным веществом, чтобы эти вирионы не могли размножаться", — объяснил врач в комментарии "360".
По словам Альтштейна, единого мнения насчет безопасности цельновирионных вакцин пока нет, а производить подобные препараты в больших масштабах может быть затруднительно.
О регистрации в России третьей вакцины от коронавируса, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, заявил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин. Первые 127 тысяч доз препарата поступят в гражданский оборот в середине марта. Разработчик также планирует выйти на международные рынки.
Препарат рекомендовали к применению с 18 до 60 лет. Расширить показания могут после второй фазы испытаний с более возрастными добровольцами.
 
Распространение коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинРоссийская академия наукОбщество
 
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